/हिंदू विश्व में दिखाता है शांति और सहोदर का भाव, अहम हैं इसके मायने

हिन्दुत्व दर्शन और भारत का स्वतंत्रता संग्राम
हिन्दू धर्म भारत की आत्मा है.
हिन्दू धर्म के बिना भारत नहीं हो सकता..
हिन्दू धर्म के बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है...
- ऐनी बेसेंट
हिन्दू जिसने विश्व में शांति, सह-अस्तित्व सहोदर भाव के आधार पर जीवन को जीने का संदेश दिया. इसी हिन्दू ने विश्व को एक परिवार के रूप में देखा, जैसे परिवार में सबके सुख-दुख सांझे होते हैं. इसी प्रकार से विश्व में भी सभी की समस्या और आनंद सांझे ही हैं. एक राष्ट्र के अधिक विस्तारवाद ने विश्व में युद्धों को जन्म दिया है यह हम सभी जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों कहा कि “भारत युद्ध नहीं बुद्ध की बात करता है”.
हम, हमारा हिन्दुत्व सम्पूर्ण विश्वको “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्" का मूल विचार देता है. यह भारत के मन्तव्य को विश्व से परिचित कराने के लिए काफ़ी है. भारत का जीवन दर्शन इसी हिन्दू,हिन्दुत्व जीवन तत्व पर आधारित है. हम जब शक्ति संपन्न हुए तो हमने विश्व को “बुद्धम शरणम् गच्छमी, धम्मम शरणम् गच्छमी, संघम शरणम् गच्छमी” का विचार दिया.
यही हिन्दुत्व का विचार समता,करुणा, समरसता और सत्य-अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने का पथ प्रदर्शक है. हमने किसी राष्ट्र पर अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का कार्य नहीं किया और ना ही हिन्दू ने किसी को यह भी कहा कि जिस प्रकार से मैं पूजा अर्चना करता हूं आप भी करें. इतने समरस, शांतिपूर्ण हिन्दू ने वर्षों की अधीनता के काल को भी झेला. वहीं इस अधीनता के कारणों को भी हिन्दू ने समझा और उनके उपचार हेतु प्रयास भी किए. जब हमने समाज में कर्म आधारित समाज विभाजन को जाति के आधार पर विभाजन मान लिया, तभी से हिंदुओं के भीतर अपने “एक होने” के भाव का विस्मरण हुआ.
हम हमारी परंपरा, ज्ञान, विज्ञान आदि को भूल गए, हमने हमारे बीच उपस्थित विविधिता को अपनी भिन्नता के रूप में देखना शुरू कर दिया. जबकि यह विविधिता भिन्नता या अलग होना नहीं था. बल्कि विशिष्टता को ही बताता है, यह विशेषता किसी से किसी को भिन्न नहीं करती बल्कि सबके भीतर एक विशिष्टता है,उसको चिन्हित करती है. हमने हमारे भीतर के एकत्व को नहीं देखा जिसे देखने की सबसे अधिक आवश्यकता थी. इसी एक तत्व, हिन्दुत्व को समाज में प्रचार-प्रसार करने का कार्य हमारे हिन्दू समाज के संतों,महात्माओ ने किया. इसी हिन्दू भाव के कारण वर्षों प्रशासनिक अधीनता के बावजूद भी हम संघर्ष करते रहे.
हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारी शक्ति भी यही हिन्दू विचार,चिंतन, दर्शन बना जिसने हमे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी. महात्मा गाँधी कहते है “मैंने जितने भी रिलीजन देखें और समझे उनमें हिन्दू ही ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सहिष्णु है, उदार है और अहिंसक है. हिन्दू एकात्मकता में विश्वास करता है,सभी के कल्याण के लिए सोचता है, यह मानवीय है”. महात्मा गाँधी जी की ही भाँति स्वामी विवेकानन्द जी ने उनसे पूर्व विश्व के सामने भारत के हिन्दुत्व दर्शन को बताया. स्वतंत्रता संग्राम में इसी हिन्दू दर्शन ने हमे सबलता दी, हम देखें तो अंग्रेजी राज के विरुद्ध पहली चिंगारी भारत के जनजाति समाज ने की जब अंग्रेजों ने हमारे धर्म और संस्कृति पर प्रहार करने का प्रयास किया.
ईसाई रिलीजन के प्रचार के ग़लत हथकंठो के विरुद्ध भगवान बिरसा ने अंग्रेजी राज के विरुद्ध आवाज उठाई. वहीं संतो के द्वारा घर-घर जाकर आजादी की लड़ाई की, अलख जगाने का कार्य 1857 के विद्रोह में हुआ. हम सभी जानते हैं कि1857 के विद्रोह में भी हिन्दू आस्थाओं पर अंग्रेजी राज द्वारा किए जा रहे कुठाराघात के विरुद्ध ही भारतीयों ने विद्रोह किया था. गाय माता की चर्बी से बनी कारतूसों का मामला ही 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण बना था. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़े जन-जागरण का कार्य भी हिन्दू आस्थाओं ने ही किया, लाला लाजपत राय द्वारा बैसाखी के उत्सव को बृहद रूप देने का काम किया गया जिसने पंजाब के सम्पूर्ण समाज के भीतर एकजुटता लाने का काम किया. अंग्रेजी सरकार जहाँ भारतीयो के एकजुट होने को अपने विरुद्ध साज़िश मानती थी वहीं अब धर्म के नेतृत्व में लोगों के जुटान को कैसे अंग्रेजी सरकार रोक सकती थी?
इसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को जन-जन तक पहुचाने का काम किया. गणेश जी के पंडालों में बौद्धिक चर्चा और सांस्कृतिक कार्यकर्मों ने आम समाज के मन में देश प्रेम कीभावना को जागृत किया. वही बंगाल में विपिन चंद्रपाल दुर्गा पूजा उत्सव के माध्यम से बौद्धिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि से लोगों को अंग्रेजी शासन के उत्पीड़न से परिचित कराया. इन सभी ने स्वदेशी विचार को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का काम किया. इसी प्रकार से ब्रह्मसमाज,आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया. भारत में ब्रिटिश काल खंड में स्वतंत्रता के संघर्ष में अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध संघर्ष के कई प्रकार थे, जिसमे एक ओर कांग्रेस ज्ञापन,विरोध प्रदर्शन आदि के माध्यम से अंग्रेजी शासन से भारतीयों की समस्याओं को लेकर काम की, वहीं कांग्रेस के भीतर ही स्वदेशी का विचार लेकर देश भर में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से अंग्रेजी आर्थिक तंत्र को तोड़ने का प्रयास भी किया गया. स्वतंत्रता सेनानी बाबू गेनू का बलिदान इसी स्वदेशी आंदोलन में हुआ.
1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में देखने को मिला, जिसमें स्वदेशी और आर्थिक बहिष्कार के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया. इसके बाद यह आन्दोलन निम्नलिखित तीन मुद्दों पर केन्द्रित हो गया- (1) विदेशी वस्तु और कपड़ो का बहिष्कार (2)अंग्रेजी का बहिष्कार और स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन (3) सरकारी पदों और कौंसिल की पदों से त्यागपत्र आदि शामिल थें. संक्षेप में देशप्रेम और राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली. यह आंदोलन विदेशी शासन के विरुद्ध जनता की भावनाओं को जागृत करने का अत्यंत शक्तिशाली साधन सिद्ध हुआ. इसी प्रकार से मदन मोहन मालवीय सशक्त हिन्दू, समर्थ हिन्दू के विचार को लिए मठ,मंदिरों के जीर्णोधार से लेकर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना को मूर्त रूप देते है.
इसी प्रकार कांग्रेस के ही भीतर हिन्दू समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध एक धड़ा सोशल कांग्रेस के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए कार्य कर रहा था. इसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ०केशव राव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से समरस हिन्दू, समर्थ हिन्दू और बलवान हिन्दू बने, इस स्वप्न को साकार रूप दे रहे थें. वहीं वीर सावरकर पूना और उसके आसपास के क्षेत्रों में हिन्दू -हिन्दू सहोदर के भाव का जागरण करने हेतु सामूहिक सहभोज, मंदिर प्रवेश और अस्पृश्यता के विरुद्ध जन जागरण का कार्य कर रहे थें.
इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर समाज में अस्पृश्य माने जाने वाले वर्ग, महिलाए,कृषक,लघु-कुटीर उद्योग एवं समाज में कमतर दृष्टि से देखी जाने वाली छोटी-छोटी जातियों के बीच सामाजिक स्वतंत्रता और भारत स्वतंत्र हो जैसें विचारों को जागृत करने का काम कर रहे थें. इसलिए हम अगर विस्तार से भारत और उसके जन मानस को समझने और जानने का प्रयास करें तो ज्ञात होता है कि हिन्दुत्व ही एक ऐसी शक्ति है जिसने न सिर्फ़ हमें हमारे भीतर से हमारे देश के मूल विचारों से जोड़ें रखा बल्की भारत माता की आज़ादी में भी महती भूमिका का निर्वहन किया.