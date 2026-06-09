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हिंदू विश्व में दिखाता है शांति और सहोदर का भाव, अहम हैं इसके मायने

हिन्दुत्व की विचार समता,करुणा, समरसता और सत्य-अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने का पथ प्रदर्शक है. हिन्दू ने विश्व को एक परिवार के रूप में देखा, जैसे परिवार में सबके सुख-दुख सांझे होते हैं.

Written ByPravesh Chaudhary
Published: Jun 09, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:03 PM IST
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