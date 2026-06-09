/हिंदू विश्व में दिखाता है शांति और सहोदर का भाव, अहम हैं इसके मायने

इसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को जन-जन तक पहुचाने का काम किया. गणेश जी के पंडालों में बौद्धिक चर्चा और सांस्कृतिक कार्यकर्मों ने आम समाज के मन में देश प्रेम कीभावना को जागृत किया. वही बंगाल में विपिन चंद्रपाल दुर्गा पूजा उत्सव के माध्यम से बौद्धिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि से लोगों को अंग्रेजी शासन के उत्पीड़न से परिचित कराया. इन सभी ने स्वदेशी विचार को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का काम किया. इसी प्रकार से ब्रह्मसमाज,आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया. भारत में ब्रिटिश काल खंड में स्वतंत्रता के संघर्ष में अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध संघर्ष के कई प्रकार थे, जिसमे एक ओर कांग्रेस ज्ञापन,विरोध प्रदर्शन आदि के माध्यम से अंग्रेजी शासन से भारतीयों की समस्याओं को लेकर काम की, वहीं कांग्रेस के भीतर ही स्वदेशी का विचार लेकर देश भर में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से अंग्रेजी आर्थिक तंत्र को तोड़ने का प्रयास भी किया गया. स्वतंत्रता सेनानी बाबू गेनू का बलिदान इसी स्वदेशी आंदोलन में हुआ.