'उनका जीवन मुश्किल हो रहा है...', बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, भारत में आक्रोश, NDA नेताओं ने की निंदा

New Delhi: बांग्लादेश में दीपू दास के बाद एक और हिंदू युवक सम्राट मंडल की हत्या से भारत में आक्रोश बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत एनडीए के घटक दलों ने इस घटना की निंदा की है. बिहार की पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता रेणु देवी ने कहा किसी भी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है. यह एक संवैधानिक अधिकार है, अगर सरकार ऐसा करने में नाकाम रहती है, तो वह संविधान का उल्लंघन कर रही है. बांग्लादेश में इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है.

वहीं शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि बांग्लादेश सरकार को मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सिर्फ दीपू चंद्र दास मामले से ही नहीं, बल्कि हाल ही में राजबाड़ी जिले में गांव वालों के एक ग्रुप की ओर से जबरन वसूली और पीट-पीटकर हत्या करने का मामला भी सामने आया है, यह कोई अकेली घटना नहीं है एक 27 साल के युवक को पीट-पीटकर मार डाला गया.

जबकि जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई और मांग की कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय शक्तियों को हस्तक्षेप करना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार को अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर कदम उठाने के निर्देश दिए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि दीपू चंद्र दास के बाद एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है. आने वाले चुनावों से पहले हिंदुओं को खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों पर हमले किए गए हैं, घरों को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर हिंसा की जा रही है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हुई इन घटनाओं पर कड़ा गुस्सा जताया है.

भाजपा विधायक राम कदम ने बांग्लादेश की घटनाओं को मानवता पर कलंक बताया, उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, दिनदहाड़े उनकी हत्या हो रही है और उनका जीवन मुश्किल हो रहा है, वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इस मुश्किल समय में, देश और दुनिया भर के हिंदू भाई उनके साथ खड़े हैं. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वहां इन अत्याचारों के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले.

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी घटना की निंदा की है, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार ज़ुल्म का सामना करना पड़ रहा है, कॉक्स बाजार जिले में लोकल इस्लामिस्टों ने एक हिंदू मंदिर पर हमला करके उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, जब हिंदू अपने मंदिर को बचाने के लिए आगे आए, तो उन्हें पीटा गया और घायल कर दिया गया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, दुनिया संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जवाब पर करीब से नजर रखे हुए है और बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्या वे बांग्लादेश में भी हिंदुओं के मानवाधिकार बचाने के लिए कभी जागेंगे? (आईएएनएस)