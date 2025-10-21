श्रीनगर के घंटाघर में दिवाली का जश्न, कश्मीर में उज्ज्वल भविष्य की आशा की किरण

Lal Chowk Srinagar Diwali Celebration: श्रीनगर में इस बार दीपावली की एक शाम पहले ऐतिहासिक लाल चौक रोशनी से जगमगाता दिखाई दिया है. इस बार लाल चौक घंटाघर को लगभग 25000 मिट्टी के दीयों से सजाया गया. लाल चौक का ये नजारा न केवल सुंदर लग रहा था बल्कि उम्मीद, एकता और शांति का भी संदेश दे रहा था. दिवाली के खास मौके पर पूरे आयोजन को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के नाम पर समर्पित किया गया जो हाल में ही भारतीय सशस्त्र बलों कामयाब ऑपरेशन रहा था. ऑपरेशन सिंदूर की बदौलत ही भारतीय सेना ने सीमा पार से आने वाले खतरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया.

सुनहरे भविष्य की ओर कश्मीर

घंटाघर पर जलते इन दीयों की टिमटिमाहट आतंकवाद के अंधेरे को मिटाकर एक उज्ज्वल और शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ते कश्मीर को दिखा रही है. कुछ ऐसा ही पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना के साथ दीपावनली मनाते हुए संदेश दिया भी दिया है. जहां, दीपावली संदेश में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साहस, तालमेल और अटूट विश्वास को बताया है.

हिंदू मुस्लिम भाईचारा

लालचौक घंटाघर पर हुए दीपावली आयोजन में स्थानीय लोगों के साथ टयूरिस्टों ने भी पूरे उत्साह के साथ भाग लिया.पूरे आयोजन में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों ने मिलकर दीये जलाए, मिठाइयां बांटीं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं हैं. जो लाल चौक कभी तनाव और बंटवारे का प्रतीक माना जाता था वो दीवाली की इस रात को साझा खुशी और भाईचारे का प्रतीक बन गया.

उम्मीद की लौ जीवित

कुपवाड़ा क्षेत्र की बॉर्डर पर स्थित चौकियों से लेकर जैसलमेर की सीमाओं तक देशभर में सैनिकों ने भी दीप जलाकर अपने साथियों के साथ दीपावली पर्व को खूब धूमधाम से मनाया. इस ठंड के मौसम में भी इन दीयों ने एकता, साहस और उम्मीद की लौ को पूरे भारतवर्ष के लिए जीवित रखा है.श्रीनगर की यह दिवाली सिर्फ़ रोशनी का उत्सव न होकर कश्मीर के उज्ज्वल भविष्य की एक नई शुरुआत थी. घंटाघर पर जलते दीयों ने यह साफ संदेश दिया कि प्रकाश सदा अंधकार पर विजय हासिल करता है साथ ही शांति की लौ कभी नहीं बुझने देता.