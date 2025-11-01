DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?

Tension in Pakistan: डीएनए में आज हम विश्लेषण करेंगे पाकिस्तान में पसरे उस खौफ से करेंगे,जिसकी 3 बड़ी वजह है- हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है, ये हम आपको आगे बताएंगे. लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है, कैसे पाकिस्तान में..तालिबान और शहंशाह के बीच मारने की रेस लगी है. तालिबान एक तरफ पाकिस्तानी फौजियों को चुन-चुनकर मार रहा है. तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर के पसंदीदा आतंकियों को मारने वाला शहंशाह फिर से एक्टिव हो गया है. शहंशाह ने इस बार हाफिज सईद के खासमखास को जहन्नुम पहुंचा दिया.

हाफिज सईद ने रद्द की रैली

तालिबान और शहंशाह का डर इतना ज्यादा है, कि आतंकी हाफिज सईद को कल होने वाली रैली रद्द करनी पड़ी है. अब हम आपको, लश्कर के एक बड़े कमांडर हामिद गुर्जर का बयान सुनाना चाहते हैं. ये बयान आपको इसलिए भी ध्यान से सुनना चाहिए. ताकि पता चल सके कि मुनीर और शहबाज शरीफ के पसंदीदा आतंकी संगठनों में डर की मात्रा कितनी बढ़ी हुई है.

हामिद गुर्जर के बयान के मायने

लश्कर आतंकी हामिद गुर्जर के इस बयान में आपको दो शब्दों पर गौर करना चाहिए. पहला शब्द है अमीर-ए-मोहतरम. लश्कर के आतंकियों में ये शब्द हाफिज सईद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा शब्द है तारीख यानी DATE. इन्हीं दो शब्दों के बीच छिपा है हाफिज सईद के अंदर बैठा डर, जिससे जुड़ी पूरी जानकारी अब हम आपको बताने जा रहे हैं.

मीनार-ए-पाकिस्तान

दरअसल लश्कर-ए-तोएबा ने अपने आतंकियों के एक जलसे का आयोजन किया था. इस आयोजन को नाम दिया गया था मीनार-ए-पाकिस्तान. पहलगाम हमले के बाद ऐलान किया गया था कि हाफिज सईद खुद इस जलसे को संबोधित करेगा. लेकिन अब लश्कर के आतंकी बता रहे हैं कि ये जलसा रद्द कर दिया गया है. यानी 2 नवंबर को हाफिज सईद अपने आतंकियों के सामने नहीं आएगा. कहा जा रहा है कि हाफिज सईद को ये डर है अगर वो सार्वजनिक स्थान पर आया तो उसे गुनाहों की सजा दी जा सकती है. यानी हाफिज सईद को मारा जा सकता है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद छिपा हाफिज

अगर आप अपनी याददाश्त पर जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हाफिज सईद कभी भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं देखा गया है. हर बार लश्कर-ए-तोएबा के जलसों में सिर्फ उसका बेटा तल्हा सईद और लश्कर का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ही नजर आता है. ये तथ्य भी बताता है कि अपनी जिंदगी को लेकर वाकई हाफिज सईद अंदर तक डरा हुआ है. हाफिज सईद के अंदर दहशत की एक बड़ी वजह वो इतिहास भी है जब हाफिज और उसके खानदान पर कथित हमले हुए हैं. अब हम आपको हाफिज सईद के डर से जुड़ा इतिहास बताने जा रहे हैं.

जब हुआ था सुसाइड ब्लास्ट

23 जून 2021 को लाहौर के इचरा इलाके में हाफिज सईद के घर के पास सुसाइड ब्लास्ट हुआ था. हालांकि हाफिज उस वक्त घर पर नहीं था लेकिन उसकी सुरक्षा में तैनात एक आतंकी मारा गया था और इस आतंकी के घर का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया था. इससे पहले 2019 में हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद की एक रैली में धमाका हुआ था. इस धमाके में भी एक लश्कर आतंकी मारा गया था और 7 आतंकी घायल हो गए थे.

निशाने पर लश्कर के कमांडर

हाफिज और उसका बेटा बच गए लेकिन पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर ही लश्कर-ए-तोएबा के 9 टेरर कमांडर मारे जा चुके हैं. जब भी लश्कर के आतंकी की मौत की जांच होती है तो वो UNKNOWN GUNMEN यानी अज्ञात बंदूकधारियों पर जाकर रुक जाती है.

अननोन गनमैन का डर

अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों मारे जा रहे लश्कर कमांडरों में नया नाम है शेख मोएज का. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कसूर में शेख मोएज अपने घर में मौजूद था. चुपचाप दो बंदूकधारी शेख मोएज के घर के बाहर पहुंच गए थे . जैसे ही हाफिज का ये आतंकी कमांडर अपने घर से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ा तो मोटरसाइकिल पर मौजूद लोगों ने शेख मोएज पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. शेख मोएज का नाम साल 2015 के गुरदासपुर आतंकी हमले में सामने आया था.

हाफिज के करीबी की हत्या

शेख मोएज को हाफिज सईद का करीबी बताया जाता था. इससे पहले मार्च के महीने में भी हाफिज सईद के बेहद करीबी माने जाने वाले अबू कताल की अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी थी. इतना ही नहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने हाफिज सईद के हेडक्वार्टर यानी मुरीदके वाले मरकज को भी तबाह कर दिया था. जिस शख्स के करीबियों को अज्ञात लोग मारकर चले जाएं, जिसके हेडक्वार्टर को सरहद पार से तबाह कर दिया जाए. उस शख्स के अंदर डर बैठना लाजमी है. इसी वजह से हाफिज सईद ने आतंकियों का जलसा टाल दिया है.

बिल में छिपे आतंकी

पहले कायराना हमले करना और फिर अपने बिलों में जाकर छिप जाना. ये पाकिस्तानी आतंकियों का पुराना तरीका है. लश्कर के हाफिज से पहले जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी ऐसा छिपा था कि आज तक वो सामने नहीं आया है. अब हम आपको मौलाना मसूद अजहर की इसी कथित फरारी से जुड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं. ये तथ्य आपको भली-भांति समझा देंगे कि पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाले ये आतंकी बहादुरी से भरे भाषण जरूर देते हैं लेकिन अंदर से ये कायर हैं.

मसूद अजहर कहां है?

साल 2019 में पुलवामा टेरर अटैक के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश के आतंकी कैंप को बमबारी करके तबाह कर दिया था. भारतीय वायुसेना के एक्शन के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने मसूद अजहर को रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में भेज दिया था. दावा किया गया था कि मसूद अजहर को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था. 23 जून 2019 को इस अस्पताल में भी एक बम ब्लास्ट हो गया था. कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था कि धमाके में मसूद अजहर घायल हो गया था. इस धमाके को 6 साल बीत चुके हैं. लेकिन मसूद अजहर दोबारा कभी सामने नहीं आया है.

कौन बना रहा निशाना?

जब-जब आतंक के खिलाफ भारत बड़ी कार्रवाई करता है तब-तब आतंकी अपने बिलों में जाकर छिप जाते हैं. हाफिज, मसूद जैसे आतंकियों को कौन निशाना बना रहा है. आतंकी कमांडरों को कौन मार रहा है, इस सवाल का जवाब पाकिस्तान के पास भी नहीं है लेकिन आतंकियों के अंदर बैठा ऐसा डर अच्छा है. जब तक ये डर रहेगा तब तक पाकिस्तान के ये प्यादे भारत के खिलाफ साजिश रचने से पहले सौ बार सोचेंगे.

मुनीर को नसीहत

डर का ये माहौल सिर्फ आतंकियों के बीच ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में भी है. पाकिस्तान के तजुर्बेकार नेता फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नसीहत दे रहे हैं कि मुनीर जुबानी जमाखर्च बंद करें और किसी भी ऐसे कदम से बचें जो जंग जैसी स्थिति पैदा कर सकता है. सबसे पहले आपको आसिम मुनीर को दी गई ये नसीहत गौर से देखनी और सुननी चाहिए.

कौन है डीजल मौलाना?

आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फौज की जमीनी हकीकत बताने वाले इस शख्स का नाम है मौलाना फजलुर रहमान जिसे पाकिस्तान में डीजल मौलाना के नाम से जाना जाता है. मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के राजनीतिक दल जमीयत-उलेमा-इस्लाम का अध्यक्ष भी है लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने नेता के तौर पर नहीं बल्कि पश्तूनों से अपने रिश्तों के आधार पर मुनीर को नसीहत दी है. पश्तूनों और खासकर तालिबान के बीच पाकिस्तान के इस डीजल मौलाना की कितनी पैठ है, ये भी आपको बेहद गौर से देखना चाहिए.

सोवियत-अफगान युद्ध के समय से मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान के मुजाहिदो यानी लड़ाकों के संपर्क में रहा है. फजलुर रहमान ने जलालुद्दीन हक्कानी की कमान में अफगान जिहाद में हिस्सा भी लिया था. 90 के दशक से लेकर आज तक फजलुर रहमान और तालिबान के बीच रिश्ते लगातार आगे बढ़ते गए. अक्टूबर के महीने में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बारूदी टकराव हुआ था तब फजलुर रहमान ने मध्यस्थता करने का ऑफर दिया था. मौलाना फजलुर रहमान की वो नेता था जिसने सबसे पहले कहा था तालिबान के साथ जो बर्ताव पाकिस्तान कर रहा है, वो तालिबान को भारत की तरफ झुकने पर मजबूर कर देगा. ये तथ्य बताने के लिए काफी हैं कि तालिबान की ताकत को फजलुर रहमान भली-भांति पहचानता है. इसी वजह से वो मुनीर को जंग से बचने की सलाह दे रहा है.

सीजफायर की बढ़ी मियाद

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्धविराम की मियाद अगली बातचीत तक बढ़ा दी गई है. ये बदलाव संकेत देता है कि तालिबान भी बिना किसी मुद्दे के जंग नहीं चाहता लेकिन पाकिस्तानी फौज की कमजोरी को तालिबान जड़ तक पहचानता है. इसी वजह से तालिबान सरकार के प्रतिनिधि बार-बार कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जनरलों का मकसद जंग जीतना नहीं बल्कि सिर्फ डॉलर कमाना है. युद्ध के असली मैदान में पाकिस्तानी जनरल रंगे सियार से ज्यादा कुछ नहीं हैं.

पाकिस्तान के खोखले दावे

आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर ने अपने शिकस्त खाए फौजियों को भी मेडल दिए थे. खोखले दावों और कोरे झूठ के सहारे पाकिस्तानी जीत का ढिंढोरा पीटा था लेकिन तालिबान से टकराव को लेकर मुनीर ने मानों अपनी जुबान सिल ली है. अब तक अफगान तालिबान पर मुनीर से कोई सीधा बयान नहीं आया है. इस चुप्पी की सिर्फ एक वजह है कि भारत को लेकर पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा किया जा सकता है लेकिन जिस तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया...जिस तालिबान की जड़ें आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं. उस तालिबान को अंधेरे में रखना या उसे लेकर झूठ बोलना मुनीर को ऐसी जंग में धकेल सकता है जिसे लड़ने की औकात फिलहाल ना मुनीर की है, और ना शहबाज शरीफ की.

