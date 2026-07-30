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Hindutva for Gen Z: एक किताब, जो युवाओं को समझा रही हिंदुत्व का मतलब

किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हिंदुत्व को सिर्फ राजनीतिक लेंस से नहीं देखा जाना चाहिए. लेखक युवराज पोखर्ना इसे भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान के रूप में पेश करते हैं. वे ‘तत्व’ (essence) और ‘वाद’ (ideology) के बीच साफ अंतर बताते हैं. उनके मुताबिक, हिंदुत्व कोई कठोर या बंद विचार प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक चेतना है, जो भारतीय समाज और उसकी परंपराओं से जुड़ी हुई है.

Written ByHardik DaveEdited ByZee News Desk
Published: Jul 30, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:46 PM IST
Hindutva for Gen Z: एक किताब, जो युवाओं को समझा रही हिंदुत्व का मतलब

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