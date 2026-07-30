Hindutva for Gen Z: एक किताब, जो युवाओं को समझा रही हिंदुत्व का मतलब

पिछले दिनों देश में आंदोलन हुआ और इसकी कमान Gen Z के हाथों में रही. एक ऐसी पीढ़ी,जो राजनीति और धर्म को अलग-अलग देखती है,लेकिन इसी आंदोलन में CJP के मंच से हिंदुत्व को लेकर कई ऐसे नारे लगे,जिसने सोचने पर मजबूर किया कि क्या वाकई Gen Z पीढ़ी हिंदुत्व को जानती या समझती है? या उनके लिए हिंदुत्व बस एक राजनीतिक पार्टी के चुनाव जीतने का मुद्दा है?
भारत की युवा पीढ़ी हिंदुत्व को लेकर अक्सर सुनती तो बहुत है,लेकिन इसे गहराई से समझने का मौका कम मिलता है. सोशल मीडिया, टीवी डिबेट और राजनीतिक चर्चाओं में हिंदुत्व बार-बार आता है, मगर इसके ऐतिहासिक,सांस्कृतिक और सभ्यतागत पक्ष पर कम बात होती है.
इसी खाई को भरने की कोशिश करती है लेखक युवराज पोखर्ना की पुस्तक ‘Hindutva for Gen Z’. इस पुस्तक का उद्देश्य साफ है- Gen Z के युवाओं को हिंदुत्व की परिभाषा सरल और समकालीन नजरिए से समझाना. किताब की प्रस्तावना RSS के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख सुनील आंबेकर ने लिखी है.
किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हिंदुत्व को सिर्फ राजनीतिक लेंस से नहीं देखा जाना चाहिए. लेखक युवराज पोखर्ना इसे भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान के रूप में पेश करते हैं. वे ‘तत्व’ (essence) और ‘वाद’ (ideology) के बीच साफ अंतर बताते हैं. उनके मुताबिक, हिंदुत्व कोई कठोर या बंद विचार प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक चेतना है, जो भारतीय समाज और उसकी परंपराओं से जुड़ी हुई है.
यह किताब युवाओं को यह समझाने की कोशिश करती है कि हिंदुत्व कोई आयातित राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता की निरंतरता है. किताब पढ़कर लगता है कि लेखक किसी उपदेशक की तरह नहीं, बल्कि एक सवाल पूछने वाले व्यक्ति की तरह बात करते हैं. पाठकों को निष्कर्ष थोपने की बजाय, वे पहले पढ़ने और फिर खुद सोचने-समझने का आग्रह करते हैं.
यह किताब की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है. आज के समय में जब वैचारिक बहस अक्सर शोर और आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रह जाती हैं, यह पुस्तक युवाओं को हिंदुत्व जैसे विषय को समझने और स्वतंत्र रूप से विचार करने का मौका देती है.
लेखक का मानना है कि आज की Gen Z पीढ़ी तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा एडवांस है, लेकिन अपने सभ्यतागत इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से धीरे-धीरे दूर होती जा रही है. किताब इसी अंतर को पाटने का प्रयास करती है. अलग-अलग चैप्टर्स में इतिहास, संस्कृति, आधुनिक राजनीतिक बहसें, मंदिर मस्जिद के मसले, जाति-व्यवस्था के ऐतिहासिक पहलू और हिंदू योगदान जैसे विषयों को सरल भाषा में रखा गया है. किताब छोटे-छोटे निबंधों के रूप में लिखी गई है, ताकि युवा पाठक इसे टुकड़ों में पढ़ सकें और हर अध्याय के बाद खुद सोच सकें.
2026 में जब हिंदुत्व पर चर्चा अपने चरम पर है,तो यह किताब Gen Z के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआती पाठ बन सकती है. यह न तो किसी राजनीतिक दल का प्रचार है और न ही कोई लेफ्ट या राइट विंग की विचारधारा को थोपती है. यह युवाओं को अपनी सभ्यतागत जड़ों से जोड़ने और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करती है.
किताब के पाठक अक्सर कह रहे हैं कि यह उन्हें हिंदुत्व को “समझने” का मौका देती है, न कि सिर्फ पढ़ने का. लेखक का साफ संदेश है कि Gen Z भारत के भविष्य का निर्माण करने वाली पीढ़ी है और उसे अपनी पहचान को सही संदर्भ में जानना जरूरी है.
कुल मिलाकर ‘Hindutva for Gen Z’ केवल एक किताब नहीं,बल्कि युवा पीढ़ी के लिए सभ्यतागत संवाद का एक माध्यम बन रही है. जो युवा हिंदुत्व को राजनीतिक शोर से अलग करके समझना चाहते हैं, उनके लिए यह किताब एक मजबूत शुरुआत साबित हो सकती है.
(लेखक की किताब ‘Hindutva for Gen Z’ ब्लूवन इंक द्वारा प्रकाशित है. किताब में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं.)