Hindutva for Gen Z: एक किताब, जो युवाओं को समझा रही हिंदुत्व का मतलब

यह किताब युवाओं को यह समझाने की कोशिश करती है कि हिंदुत्व कोई आयातित राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता की निरंतरता है. किताब पढ़कर लगता है कि लेखक किसी उपदेशक की तरह नहीं, बल्कि एक सवाल पूछने वाले व्यक्ति की तरह बात करते हैं. पाठकों को निष्कर्ष थोपने की बजाय, वे पहले पढ़ने और फिर खुद सोचने-समझने का आग्रह करते हैं.

यह किताब की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है. आज के समय में जब वैचारिक बहस अक्सर शोर और आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रह जाती हैं, यह पुस्तक युवाओं को हिंदुत्व जैसे विषय को समझने और स्वतंत्र रूप से विचार करने का मौका देती है.