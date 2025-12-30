Advertisement
trendingNow13058149
Hindi Newsदेशअजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास? 5वीं सदी से जुड़ा है इतिहास

अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास? 5वीं सदी से जुड़ा है इतिहास

What is INSV Kaundinya: गुजरात के पोरबंदर से पारंपरिक सिला हुआ जहाज ओमान के मस्कट की यात्रा पर निकला है. इस जहाज का नाम INSV कौंडिन्य है, आइए जानते हैं कौंडिन्य के इतिहास के बारे में. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 30, 2025, 10:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास? 5वीं सदी से जुड़ा है इतिहास

History of Kaundinya: भारत का इतिहास काफी ज्यादा गौरवशाली है, यहां पर कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें रही जो हमेशा से अलौकिकता से भरी थी. इन ऐतिहासिक चीजों को दुनिया से रूबरू कराने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है. भारत के नए जहाज में भी यही ऐतिहासिकता झलकती है जो अन्य जहाजों से बिल्कुल अलग है. इस जहाज का इतिहास 5वीं सदी से जुड़ा है इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई है. इंडियन नेवी सेलिंग वेसल कौंडिन्य, नेवी का देश में बना पारंपरिक सिला हुआ जहाज है जो गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट की यात्रा पर निकला है. बहुत सारे लोग इसके नाम चर्चा कर रहे हैं, आइए जानते हैं कि आखिर कौंडिन्य क्या है?

पीएम मोदी ने कही ये बात
इसकी रवानगी पर पीएम मोदी ने लिखा कि INSV कौंडिन्य पोरबंदर से मस्कट, ओमान के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकल रहा है, पुरानी भारतीय स्टिच्ड-शिप तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया यह जहाज भारत की समृद्ध समुद्री परंपराओं को दिखाता है. मैं इस अनोखे जहाज को बनाने में डिजाइनरों, कारीगरों, जहाज बनाने वालों और भारतीय नौसेना को उनकी मेहनत के लिए बधाई देता हूं, क्रू को एक सुरक्षित और यादगार यात्रा के लिए मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि वे खाड़ी क्षेत्र और उससे आगे के हमारे ऐतिहासिक संबंधों को फिर से देखेंगे.

INSV कौंडिन्य क्यों खास है?
INSV कौंडिन्य एक स्टिच्ड सेल शिप है जिसे अजंता गुफाओं की पेंटिंग में दिखाए गए 5वीं सदी के जहाज पर बनाया गया है, यह प्रोजेक्ट जुलाई 2023 में संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होडी इनोवेशन के बीच एक तीन-तरफा समझौते के तहत शुरू हुआ था, जिसमें संस्कृति मंत्रालय से फंडिंग मिली थी. इस जहाज का नाम महान नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने पुराने समय में भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्रा की थी, यह जहाज भारत की ऐतिहासिक समुद्री विरासत को दिखाता है.
इसके पाल पर गंडभेरुंड और सूरज की आकृतियां हैं, आगे का हिस्सा सिंह याली की मूर्ति से सजा है और डेक पर हड़प्पा-शैली का एक प्रतीकात्मक पत्थर का लंगर रखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है कौंडिन्य का मतलब?
इसके अलावा कौंडिन्य नाम का इतिहास काफी ज्यादा दिलचस्प है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सबसे प्रसिद्ध कौंडिन्य बुद्ध के शुरुआती अनुयायियों में से एक थे, ऐसा कहा जाता है कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध के उपदेश (धम्म चक्र प्रवर्तन) के बाद ज्ञान प्राप्त किया और अर्हत बने. साथ ही बता दें कि यह कुंडिन नामक ऋषि के वंशज या गोत्र का प्रतीक है। कई वैदिक ऋषि और आचार्य भी कौंडिन्य कहलाते थे, वहीं हाथों को संतुलित करने वाले एक कठिन योग आसन कौंडिन्यासन को इन्हीं के नाम से जाना जाता है. यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति को भी दर्शाता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

History of Kaundinya

Trending news

अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?