4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने हमेशा के लिए बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ने दी थी शहादत

जिस जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती पर आज हम गर्व करते हैं, उसको भारत में विलय कराना आसान नहीं था. इसके लिए ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह की शहादत को याद किया जाना चाहिए.
Trending Photos
Jammu and Kashmir 4 Day Operation: 27 अक्टूबर, 1947 भारतीय इतिहास में एक अहम लम्हा है जब महाराजा हरि सिंह (Maharaja Hari Singh) ने विलय पत्र (Instrument of Accession) पर दस्तखत करके जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय कर दिया. ये ऐतिहासिक घटना जम्मू-कश्मीर राज्य बलों के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह (Brigadier Rajinder Singh) के साहस और बलिदान की वजह से मुमकिन हुई, जिन्होंने पाकिस्तानी कबायली आक्रमणकारियों को भारत की तरफ से कार्रवाई करने तक काफी देर तक रोके रखा.
जब सीमापार से हुई 'नापाक' हरकत
अक्टूबर 1947 में 5,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों और कबायली हमलावरों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला किया और कुछ स्थानीय सैनिकों की तरफ गद्दारी के बाद मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया. श्रीनगर जाने का रास्ता खुला था और राज्य निहत्था था. महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को "आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक राज्य की रक्षा करने" का आदेश दिया. बमुश्किल 100 सैनिकों और सीमित हथियारों के साथ, सिंह 22 अक्टूबर को उरी में आगे बढ़ती सेना को रोकने के लिए श्रीनगर से रवाना हुए.
जीत दिलाकर शहीद हुए ब्रिगेडियर
अगले 4 दिनों में, 23 से 26 अक्टूबर तक, ब्रिगेडियर की कम तादाद वाली टुकड़ियों ने गढ़ी, हट्टियन, उरी और महुरा में जमकर जंग किया और दुश्मन को बार-बार पीछे धकेला. उन्होंने आक्रमणकारियों की गति धीमी करने के लिए सबसे जरूरी उरी पुल को उड़ा दिया और हद से ज्यादा रुकावटों के बावजूद भारी नुकसान पहुंचाया. आखिरकार, 26 अक्टूबर को, बारामूला के पास वापसी के दौरान, ब्रिगेडियर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और लापता हो गए. उनका शव कभी नहीं मिला.
भारत में विलय हुआ जम्मू-कश्मीर
उनकी बहादुरी भरी लड़ाई ने महाराजा हरि सिंह को 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर दस्तखत करने के लिए जरूरी वक्त दिलाया, जिससे भारतीय सैनिकों को अगले दिन हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया जा सका. इससे भारत के लिए जम्मू और कश्मीर सुरक्षित हो गया और पाकिस्तान के खिलाफ पहली सैन्य जीत दर्ज की गई.
ब्रिगेडियर को सम्मान
1949 में मरणोपरांत महावीर चक्र (Maha Vir Chakra) से सम्मानित ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह को "कश्मीर के रक्षक" (The Saviour of Kashmir) के रूप में सम्मानित किया जाता है. उनका 4 दिन का संघर्ष लीडरशिप, शहादत और अटूट वतनपरस्ती की शानदार मिसाल बन गई.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.