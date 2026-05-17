शाही दावतों की थी शान, आज भी चाव से खाते हैं लोग...रबड़ी को तमिलनाडु और कर्नाटक में क्या कहते हैं?

History of Rabri: इस देश में ऐसे कई सारे व्यंजन हैं, जिसे खाना लोग खूब पसंद करते हैं, इन्हीं में से एक है रबड़ी, रबड़ी का इतिहास काफी दिलचस्प है, उत्तर भारत की इस रबड़ी को तमिलनाडु और कर्नाटक में किन नामों से जानते हैं, आइए जानते हैं.
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History of Rabri: देश दुनिया में खाने की बहुत सारी चीजे हैं, जिसे लोग चाव से खाते हैं, कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनकी चर्चा आज के कई साल पहले भी होती थी और अब भी ठीक वैसे ही होती है, उसी में से एक है रबड़ी, रबड़ी का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि बस मिल जाए और खा लें, दही-रबड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. रबड़ी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जानी जाती है, ऐसे में हम बताने चल रहे हैं कि कभी शाही दावतों की शान रहने वाली रबड़ी को तमिलनाडु और कर्नाटक में किन नामों से जाना जाता है.
रबड़ी को तमिलनाडु में पाल खोवा, थिरट्टी पाल (Thiratti Paal) के नाम से जाना जाता है. थिरट्टी पाल और रबड़ी में थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल रबड़ी की तरह ही होता है. यह तमिलनाडु की पारंपरिक मिठाई भी है जिसे लंबे समय तक धीमी आंच में अच्छे से पकाया जाता है. इसमें चीनी भी मिलाई जाती है, जिसको खाने में लोगों को खूब मजा आता है.
अगर वहीं हम कर्नाटक की बात करें तो यहां पर रबड़ी को 'बासुंदी' के नाम से जाना जाता है, जिसमें दूध को धीरे-धीरे गाढ़ा करके मलाई की परतें (मलाई) बनाई जाती हैं. इसे खाना लोग खूब पसंद करते हैं. बहुत सारे लोग इसे जलेबी के साथ खाते हैं तो कुछ लोग रसगुल्ला के साथ रबड़ी को खाते हैं.
अगर हम रबड़ी की उत्पत्ति की बात करें तो माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई, विशेषकर भारत और पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में. इसे रबरी, रबड़ी और राबरी जैसे नाम से जाना जाता है. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले ये मथुरा में बनती थी फिर यहां से ये एक नएपन के साथ ये मथुरा पहुंची. इसमें तरह-तरह के ड्राई-फ्रूट्स डाले जाने लगे और इसका स्वरूप बदल गया.
रबड़ी का जिक्र मुगलों के शासन काल में भी मिलता है. कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान एक बंगाली शेफ ने पहली बार रबड़ी बनाई थी, उस दौरान शेफ ने दूध को उबालकर और उसमें चीनी मेवे डालकर इस व्यंजन को बनाया था और फिर इसे केसर और गुलाब जल के साथ अलग स्वाद दिया गया, एक वक्त के बाद ये मिठाई इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई कि यह मुगल के शाही भोजों की शान हो गई. जिसके बाद किसी भी उत्सव पर इसे परोसा जाने लगा.
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