DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता

History of Soan Papdi: अब हम दिवाली की सबसे चर्चित मिठाई के इतिहास का विश्लेषण करेंगे. ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक मीठा मजाक, एक परंपरा और एक याद भी है. आज आपने दिवाली के मौके पर अपने शुभचिंतकों, मित्रों और रिश्तेदारों तक मिठाई के डब्बे पहुंचाए होंगे. हो सकता है कि इस वक्त आप मिठाई के डिब्बे के साथ अपने मित्र के घर बैठकर डीएनए देख रहे हों. और आप के हाथ में भी सोन पापड़ी का डिब्बा है. जिसे आप अपने मित्र को दिवाली पर देने के लिए लाए हों.

दिवाली का सबसे पॉपुलर गिफ्ट

अगर आप कोई और मिठाई लेकर गए होंगे तो इस बात की संभावना है आपको रिटर्न में सोन पापड़ी मिल जाए. ये मिठाई गिफ्ट देने के लिए इतनी पापुलर है कि इससे कभी भी किसी का भी आमना सामना हो सकता है. सोशल मीडिया और आम बातचीत में सोनपापड़ी के नाम पर मजाक भी खूब होता है. कहा जाता है...कई बार सोनपापड़ी का एक ही डिब्बा अलग-अलग घरों के चक्कर लगा लेता है. मतलब लोग गिफ़्ट में मिले सोन पापड़ी के पैकेट को खोले बिना ही उसे अपने क़रीबी दोस्त, परिवार या रिश्तेदार को दे देते हैं.

हजारों करोड़ का कारोबार

सोन पापड़ी को देखकर कुछ लोगों के मुंह में पानी आता है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मुंह बन जाता है. सोन पापड़ी को आप किसी भी नजर से देखें लेकिन दिवाली के मौसम में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इस मिठाई पर भले ही मीम बनते हों लेकिन सोन पापड़ी का सलाना व्यापार तकरीबन 1 हजार 170 करोड़ रुपये का है. आज आपको जानना चाहिए इस मशहूर मिठाई की शुरुआत कहां से हुई..और कैसे सोन पापड़ी एक ब्रांड बन गई

ईरान से रिश्ता

कुछ लोग सोन पापड़ी को अविभाज्य भारत के पंजाब में काफी पहले से बनने वाले पतीसा मिठाई से निकला हुआ मानते हैं. लेकिन असलियत में सोन पापड़ी को एक फारसी मिठाई पश्मक से प्रेरित माना जाता है. आज आपको पश्मक के बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए.

ऊन जैसी मिठाई

पश्मक फारस यानि ईरान की एक प्रसिद्ध मिठाई है, जिसका मतलब होता है- ऊन जैसी मिठाई. ये ठीक वैसे ही बारीक रेशों से बनी होती है जैसे सोन पापड़ी की परतें होती हैं. पश्मक चीनी, घी,गेहूं के आटे, इलायची, पिस्ता और बादाम जैसे ड्राइफ्रूट्स से बनाई जाती है. 19वीं सदी में फारसी व्यापारी मुंबई, सूरत और कराची जैसे बंदरगाहों पर पश्मक और अन्य मिठाइयां बेचा करते थे.

ईरान से आया लेकिन भारत में हुआ मशहूर

इसका मतलब सोन पापड़ी की तकनीकी और शैलीगत प्रेरणा ईरान से मिली है लेकिन ये पूरी तरह ईरानी मिठाई नहीं है, क्योंकि भारत में पश्मक की तकनीक को भारतीय हलवाइयों ने स्थानीय सामग्री और स्वाद के हिसाब से बदल दिया. भारतीय हलवाइयों में पश्मक में इस्तेमाल किए जाने वाले गेहूं के बजाय सोन पापड़ी में बेसन और मैदा का उपयोग किया. सोन पापड़ी में घी और इलायची की मात्रा बढ़ाई गई. इसे ठंडा कर खींचने की देसी तकनीक अपनाई गई. और इसे चौकोर टुकड़ों में काटना शुरू किया गया.

इसके बाद बनी नई मिठाई, भारतीय सोहन हलवा और फारसी पश्मक का एक मेल बन गई. जिनको नया नाम दिया गया सोन पापड़ी. और 90 के दशक में जब इसे पैक करके ब्रांडेड आइटम की तरह बेचा जाने लगा तो गिफ्ट देने के लिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई. क्योंकि ये कई दिनों तक खराब न होने वाली मिठाई है. वैसे सोन पापड़ी से जुड़े बेशुमार मजाकों में एक ये भी है कि भारत में सोन पापड़ी सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली मिठाई है. क्योंकि ये एक बार पैक होने के बाद ना जाने कहां से कहां तक पहुंच जाए.