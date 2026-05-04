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Hindi Newsदेशदशकों के लाल रंग को दो पत्तियों ने धोया था... क्या आज फिर परिवर्तन लाने आ रहे बंगाल के नतीजे?

दशकों के 'लाल' रंग को दो पत्तियों ने धोया था... क्या आज फिर परिवर्तन लाने आ रहे बंगाल के नतीजे?

West Bengal Election 2026: आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आ रहे हैं, इससे पहले हम आपको बंगाल के 1977 से लेकर अब तक के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: May 04, 2026, 06:01 AM IST
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दशकों के 'लाल' रंग को दो पत्तियों ने धोया था... क्या आज फिर परिवर्तन लाने आ रहे बंगाल के नतीजे?

West Bengal Election 2026: आज 4 मई 2026, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है. इस मौके पर हम बंगाल के राजनीतिक इतिहास की तरफ एक नजर मार लेते हैं. आज की सुबह सिर्फ चुनावी नतीजों का दिन नहीं है, बल्कि तीन दशकों से ज्यादा लंबे राजनीतिक सफर के एक नए मोड़ का फैसला भी है. एक ऐसा राज्य, जिसने 34 साल तक वामपंथी शासन देखा, फिर ‘परिवर्तन’ के नाम पर सत्ता बदली, अब देखना यह होगा कि क्या आज फिर बंगाल बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है? 

खैर आज बंगाल में क्या होगा, यह तो नजीजे आने पर ही पता चलेगा लेकिन हम आपको 1977 में ले चलते हैं. पश्चिम बंगाल में 1977 का चुनाव भारतीय राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, इसी साल लेफ्ट फ्रंट ने सत्ता संभाली और इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, वह 2011 तक बिना टूटे चला, यानी पूरे 34 साल. यह किसी भी राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार का सबसे लंबा शासन माना जाता है. इस दौर के सबसे प्रभावशाली नेता रहे ज्योति बसु, जिन्होंने 1977 से 2000 तक मुख्यमंत्री रहकर एक स्थिर और संगठित सत्ता संरचना खड़ी की. उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कमान संभाली और औद्योगीकरण की दिशा में राज्य को मोड़ने की कोशिश की

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कैसे बना इतना मजबूत ‘लाल किला’?

कहा जाता है कि लेफ्ट फ्रंट की सबसे बड़ी ताकत थी उसका ग्रासरूट नेटवर्क और नीतिगत हस्तक्षेप. इनमें हम आपको कुछ के बारे में बताते हैं. 

  • ऑपरेशन बर्गा (भूमि सुधार): बंटाईदार किसानों को कानूनी सुरक्षा देकर उन्हें जमीन पर अधिकार दिलाया गया. इससे ग्रामीण इलाकों में लेफ्ट की गहरी पकड़ बनी और एक स्थायी वोट बैंक तैयार हुआ.

  • तीन-स्तरीय पंचायत व्यवस्था: गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों को मजबूत किया गया. इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, लेकिन साथ ही पार्टी की संगठनात्मक पकड़ भी हर स्तर पर स्थापित हो गई.

  • ट्रेड यूनियन और मजदूर राजनीति: लेफ्ट सरकार ने मजदूर अधिकारों को प्राथमिकता दी. फैक्ट्रियों में यूनियनों की मजबूत भूमिका रही, जिससे शुरुआती दौर में मजदूर तबके का बड़ा समर्थन मिला.

वही मॉडल धीरे-धीरे बनने लगा चुनौती

हालांकि 1990 के दशक के बाद वही मॉडल धीरे-धीरे चुनौती बनने लगा. कहा जाता है कि उद्योगों का पलायन और निवेश की कमी आने लगी.  मजदूरों से जुड़े कानून बहुत सख्त और यूनियन दबाव की वजह से प्राइवेट कंपनियों का निवेश कम होने लगा. कई बड़ी इंडस्ट्रीज ने राज्य से बाहर का रास्ता चुन लिया, जिससे रोजगार के मौके बहुत कम हो गए. शिक्षा के बावजूद नौकरियों की कमी ने युवाओं में असंतोष पैदा किया, जो लेफ्ट के पारंपरिक वोट बैंक से अलग सोच रखने लगी.

टाटा नैनो प्रोजेक्ट वाली घटना

2006 में पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद लेफ्ट सरकार के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. उस वक्त के मुख्यमंत्री बुद्धदेव की सरकार ने टाटा मोटर्स को करीब 997 एकड़ जमीन देने का फैसला किया, लेकिन किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी उपजाऊ जमीन जबरन या कम मुआवजे पर ली जा रही है. दिसंबर 2006 में जमीन अधिग्रहण के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें आधिकारिक तौर पर 30–50 लोग घायल हुए, जबकि पूरे आंदोलन के दौरान 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की रिपोर्ट सामने आई. इस दौरान 2-3 मौतों के मामले भी जुड़े, जिनमें तपसी मलिक का केस सबसे ज्यादा चर्चा में रहा.

ममता बनर्जी कैसे केंद्र में आईं

यह मुद्दा जल्द ही राजनीतिक आंदोलन में बदल गया और ममता बनर्जी इसके केंद्र में आ गईं. लगातार विरोध और बढ़ते दबाव के बीच 2008 में टाटा मोटर्स ने सिंगूर से अपना प्रोजेक्ट हटाकर गुजरात शिफ्ट कर दिया. इस पूरे घटनाक्रम ने लेफ्ट सरकार की किसान समर्थक छवि को बड़ा झटका दिया और यहीं से 34 साल पुराने उसके राजनीतिक किले में दरार साफ दिखाई देने लगी.

ममता का 15 वर्ष तक शासन

2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC ने सत्ता संभाली. परिवर्तन के नारे के साथ आई सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स, खासकर महिलाओं और गरीब तबके पर फोकस कर अपनी पकड़ मजबूत की. पिछले करीब 15 साल में ममता बनर्जी ने खुद को राज्य की सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया, लेकिन इस दौरान भ्रष्टाचार के आरोप, राजनीतिक हिंसा और एंटी-इनकंबेंसी जैसे मुद्दे भी उभरते रहे.

भाजपा का उभार

इसी बीच, राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी के तौर पर सामने आया. 2014 के बाद लोकसभा चुनावों से शुरुआत करते हुए पार्टी ने 2019 में मजबूत प्रदर्शन किया और 2021 तक मुख्य विपक्ष के रूप में खुद को स्थापित कर लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अब राज्य में सीधे सत्ता की दावेदार बन चुकी है.

2026 का चुनाव इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें तीन अलग-अलग राजनीतिक मॉडल आमने-सामने हैं. लेफ्ट की पुरानी विचारधारा, टीएमसी का वेलफेयर और क्षेत्रीय पहचान आधारित मॉडल और भाजपा का राष्ट्रीय नैरेटिव व संगठनात्मक विस्तार. अब सबकी नजर 4 मई की सुबह पर है, जब यह तय होगा कि बंगाल में ‘दीदी’ का किला कायम रहेगा या फिर राज्य एक बार फिर बड़ा राजनीतिक बदलाव देखेगा.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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