/तमिल मां का गीत, 135 साल का इतिहास और सियासी टकराव... क्यों ‘तमिल थाई वाझ्थु’ बना इतना बड़ा मुद्दा?

तमिलनाडु विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक खास प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है. इसके तहत अब सरकारी डिपार्टमेंट्स, स्कूल-कॉलेजों, यूनिवर्सिटी, सरकारी कंपनियों और दूसरे सरकारी संस्थानों में होने वाले कार्यक्रमों में ‘तमिल थाई वाझ्थु’ सबसे पहले गाना जरूरी होगा. मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में खुद यह प्रस्ताव रखा. सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन भी किया. प्रस्ताव पास होने के बाद विजय ने सभी पार्टियों का धन्यवाद किया.
फिलहाल इस बात को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक बहस चल रही है कि सरकारी कार्यक्रमों में तमिल थाई वाझ्थु, वंदे मातरम् और राष्ट्रगान किस क्रम में बजाए जाएं. इसी विवाद के बीच विधानसभा का यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
‘तमिल थाई वाझ्थु’ की शुरुआत 'नीरारुम कडलुडुथ्थ…' से होती है. इसकी शुरुआती पंक्तियां कुछ इस तरह हैं-
नीरारुम कडलुडुथ्थ निलमडंथैक्कु एझिलोजुगुम,
सीरारुम वदनमेन तिगझ भरत कंडमिदिल।
हिंदी अनुवाद: 'समुद्र से घिरी इस खूबसूरत धरती पर, भारत देश के इस भव्य भू-भाग में तमिलनाडु अपने सुंदर और गौरवशाली रूप में चमकता है.'
तेक्कणमुम अदिल सिरंद द्रविड़ नल तिरुनाडुम,
अत्थिलग वासल पोल अमैंदुलगिल इन्बमुरा।
हिंदी अनुवाद: 'दक्षिण दिशा में स्थित महान और पवित्र द्रविड़ भूमि में, तमिलनाडु एक सुंदर आभूषण की तरह सजा हुआ है और दुनिया में खुशियां बिखेर रहा है.'
इस गीत की रचना पी. सुंदरम पिल्लई (मनोन्मनियम सुंदरनार) ने की थी. उन्होंने इसे अपने मशहूर तमिल नाटक ‘मनोन्मनियम’ के शुरुआती हिस्से में 1891 में लिखा था. इसमें तमिल भाषा को ‘तमिल माता’ के रूप में संबोधित करते हुए, उसकी महानता की तारीफ की है. अपनी कई खूबियों के चलते यह गीत जल्द ही राज्यभर में मशहूर हो गया.
1970 में उस समय के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की सरकार ने इसे सरकारी प्रोग्रामों की शुरुआत में गाने की रिवायत को आधिकारिक शक्ल दी. 23 नवंबर 1970 को इस संबंध में सरकारी आदेश भी जारी किया गया. तब से पांच दशक से ज्यादा समय तक यह तमिलनाडु के सरकारी और शैक्षणिक कार्यक्रमों का हिस्सा बना रहा और हर आयोजन में इसे गाया जाता था.
राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2021 को आधिकारिक तौर पर राज्य गीत घोषित कर दिया. सरकारी प्रोग्रामों में इसे गाना लाजमी करार दिया गया और गाने के दौरान गीत के सम्मान में खड़े होने को भी जरूरी करार दिया. हालांकि दिव्यांग लोगों को इससे छूट दी गई है.
दिलचस्प बात यह है कि आज जो गीत गाया जाता है, वह मूल गीत नहीं है. 1970 में सरकार ने पूरी स्तुति के बजाए, उसके कुछ चुनिंदा हिस्से को सरकारी कार्यक्रमों में बजाने की निर्देश दिया था.
Manonmaniam ने यह गीत तमिल भाषा के सम्मान में लिखा था. उस समय तमिल भाषा, उसके पुराने साहित्य और संस्कृति को लेकर लोगों में नई जागरूकता पैदा हो रही थी. सरल शब्दों में कहें तो सुंदरनार ने तमिल को सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि अपनी मां और अपनी संस्कृति की पहचान के रूप में देखा और उसी भावना को गीत में व्यक्त किया.
इस गीत को लेकर कई बार विवाद देखने को मिला है. यहां हम आपको कुछ प्रमुख विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं.
2018 में एक कार्यक्रम के दौरान कांची कामकोटी पीठ के पोंटिफ विजयेंद्र सरस्वती ध्यान की मुद्रा में बैठे रहे और 'तमिल थाई वाझथु' के लिए खड़े नहीं हुए, जबकि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए थे.
2019 में मदुरै में एम्स (AIIMS) के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह गीत नहीं बजाया गया था. इसके खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी.
2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने कांची पोंटिफ वाले मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह एक 'प्रार्थना गीत' है, राष्ट्रगान नहीं, इसलिए इसके लिए खड़े न होने पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता. इसी फैसले के बाद स्टालिन सरकार ने इसे कानूनन 'State Song' बनाकर खड़ा होना अनिवार्य किया.
पूर्व राज्यपाल आर.एन. रवि के कार्यकाल के दौरान कई बार गतिरोध हुआ. एक बार दूरदर्शन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के दौरान गायकों ने इस गीत की एक लाइन (जिसमें 'द्रविड़' शब्द आता है) गलती से छोड़ दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री स्टालिन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्यपाल पर तमिल अस्मिता का अपमान करने का आरोप लगाया था.
मई 2026 में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, राजभवन (राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर) के नियमों और गृह मंत्रालय के एक सर्कुलर के तहत 'वंदे मातरम' को पहले, 'जन गण मन' को दूसरे और 'तमिल थाई वाझथु' को तीसरे स्थान पर बजाया गया. इस पर विपक्षी दलों (DMK, CPI, VCK) ने सख्त ऐतराज जताया और इसे परंपरा का उल्लंघन बताया.
हालांकि, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट में स्पष्ट किया कि उसने राज्य गीत को अंत में या तीसरे स्थान पर गाने का कोई निर्देश नहीं दिया है. इसके तुरंत बाद, 10 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दोबारा स्पष्ट किया कि राज्य में सभी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से सबसे पहले तमिल थाई वाझथु से ही शुरू होंगे.