रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड... सेवानिवृति से ऐन पहले ताबड़तोड़ आदेश देने पर CJI सूर्यकांत का तंज

Hindi Newsदेशरिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड... सेवानिवृति से ऐन पहले ताबड़तोड़ आदेश देने पर CJI सूर्यकांत का तंज

Supreme Court News in Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट से ऐन पहले जजों की ओर से ताबड़तोड़ आदेश जारी करने पर आपत्ति जताई है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:18 PM IST
Supreme Court on hitting sixes before retirement: सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट से ठीक पहले अपने बाहरी विचारों को व्यक्त करने के लिए ताबड़तोड़ कई आदेश पारित करने के बढ़ते रुझान पर चिंता जताई है. चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि यह प्रवृति न्यायिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है. यह प्रवृति रिटायरमेंट से ठीक पहले छक्के मारने की कोशिश जैसी लगती है. इसे तुरंत बंद होना चाहिए. 

सेवानिवृति से 10 दिन पहले सस्पेंड हुए जज साहब?

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ गुरुवार को मध्य प्रदेश के एक प्रधान जिला न्यायाधीश की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इसमें न्यायाधीश ने अपने रिटायरमेंट से महज 10 दिन पहले हाईकोर्ट की ओर से निलंबित किए जाने को चुनौती दी थी.उनका यह निलंबन कथित तौर पर न्यायाधीश की ओर से पारित दो न्यायिक आदेशों की वजह से किया गया था. 

रिपोर्ट के मुताबिक, जिला न्यायाधीश इस साल 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे. लेकिन दो न्यायिक आदेश ऐसे पारित कर दिए, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने उन्हें 19 नवंबर को सस्पेंड कर दिया. इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने नीतिगत फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष कर दी. जिसके बाद प्रधान जिला न्यायाधीश की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अंतरिम आदेश जारी कर उनकी रिटायरमेंट एक साल के लिए टालने का निर्देश दिया.

'रिटायरमेंट से ठीक पहले छक्के मारना ठीक नहीं'

इस मामले पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट से ठीक पहले छक्के मारना शुरू कर दिया था. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण रुझान है. मैं इस पर विस्तार से नहीं कहना चाहता.'

मामले पर तंज कसते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, 'न्यायिक अधिकारी को उन दो आदेशों को पारित करते समय यह पता नहीं था कि उनकी रिटायरमेंट आयु एक वर्ष बढ़ा दी गई है. न्यायाधीशों में रिटायरमेंट से ठीक पहले इतने सारे आदेश पारित करने का रुझान बढ़ रहा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है.'

निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट क्यों नहीं गए- सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि जिला न्यायाधीश अपने निलंबन को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट क्यों नहीं गए. इस पर निलंबित जिला जज की ओर से पेश वकील विपिन सांघी ने कहा कि चूंकि यह हाईकोर्ट की फुल बेंच का फैसला था. इसलिए न्यायिक अधिकारी को लगा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना बेहतर होगा.

वकील ने सुप्रीम कोर्ट को उक्त जज के कथित प्रभावशाली करियर के बारे में भी बताया. एडवोकेट विपिन सांघी ने दावा किया कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उन्हें बहुत अच्छी रेटिंग मिली थी. 

न्यायिक आदेश अगर बेईमानी भरे हों तो - सुप्रीम कोर्ट

वकील ने सवाल उठाया कि एक जज को न्यायिक आदेश देने के लिए सस्पेंड कैसे किया जा सकता है. अगर उनके आदेश में कोई खामी भी हो तो उसे हाईकोर्ट में अपील करके सुधारा जा सकता है. 

इस पर पीठ ने जवाब दिया, 'न्यायिक अधिकारी के खिलाफ गलत आदेश पारित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती. उसे इसके लिए सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर आदेश स्पष्ट रूप से बेईमानी से भरे हों, तब क्या हो?'

'आप जैसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी से यह उम्मीद नहीं'

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कई मामलों में हाई कोर्ट की फुल बेंच के फैसलों को अदालत की खंडपीठ ने न्यायिक पक्ष पर रद्द किया है. लिहाजा याचिकाकर्ता को इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने निलंबित प्रधान जिला न्यायाधीश की याचिका खारिज कर दी. 

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से अपने निलंबन के आधार जानने के लिए आरटीआई दाखिल करने पर भी आपत्ति जताई. खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं. वे चाहें तो अपने निलंबन की वजह जानने के लिए प्रतिवेदन दे सकते थे. इसके लिए उन्हें आरटीआई का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

रिटायरमेंट से पहले 'छक्के' मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
