/कश्मीर में कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं, जहां पाकिस्तानी आतंकी दफन न हो: कैमरे पर हिजबुल कमांडर का कबूलनामा

Hizbul Mujahideen: सोशल मीडिया पर हिजबुल मुजाहिद्दीन का आतंकी व डिप्टी सुप्रीम कमांडर शमशीर खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह साफ तौर पर मान रहा है कि कश्मीर का कोई भी कब्रिस्तान पाकिस्तानी आतंकियों के बिना खाली नहीं है. आतंकी हिजबुल मुजाहिद्दीन के इस वीडियो ने पाकिस्तान के झूठ को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है. शमशीर खान इस वीडियो में एक सभा को संबोधित कर रहा है. वह साफ शब्दों में कह रहा है कि पाकिस्तान भर से आए आतंकियों ने कश्मीर में लड़ाई लड़ी और अपनी जान गंवाई.
उसका कहना है कि कश्मीर में कोई भी ऐसा कब्रिस्तान नहीं है, जहां किसी पाकिस्तानी आतंकी के अवशेष दफन न हों. शमशीर खान का यह बयान यह साबित करने के लिए काफी है कि कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान किस हद तक आतंकियों की सप्लाई करता रहा है.
लोलाब से कठुआ तक पाकिस्तानी आतंकी
वायरल वीडियो में हिजबुल कमांडर शमशीर खान ने कश्मीर के कई इलाकों का नाम लिया. उसने कहा कि लोलाब और कुपवाड़ा से लेकर कठुआ तक, कश्मीर का एक भी कब्रिस्तान ऐसा नहीं बचा है जहां पाकिस्तानी आतंकियों के शव न हों. इसके साथ ही उसने पाकिस्तान और कश्मीर के बीच के संबंध पर भी बात की. उसने दावा किया कि दोनों क्षेत्रों के बीच का कनेक्शन बेहद मजबूत है और कोई भी इनके बीच नफरत पैदा नहीं कर सकता. बताया जा रहा है कि यह वीडियो 8 जुलाई को मुजफ्फराबाद में आयोजित जमात-ए-इस्लामी की एक बैठक का है, जहां शमशीर खुलेआम ये बातें बोल रहा था.
Deputy Chief of Hizbul Mujahideen terrorist outfit Shamsheer Khan has publicly admitted that Pakistani nationals have been involved in terrorism in Kashmir.
He says that in Kashmir, there is no graveyard where Pakistani terrorists are not buried.
What more is needed to expose… pic.twitter.com/NW5etBSJ7e
— Ajay Kaul (@AjayKauljourno) July 10, 2026
आतंकियों की संपत्ति पर पुलिस का एक्शन
यह वीडियो ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर पुलिस लगातार आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. कुछ महीने पहले ही पुलिस ने हिजबुल मुजाहिद्दीन के एक घोषित अपराधी गुलाम मोहम्मद भट उर्फ हैदर की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया था. वह सोपोर के पंजल्ला का रहने वाला है और फिलहाल पाकिस्तान से अपनी गतिविधियां चला रहा है. जांच में पता चला था कि वह अवैध हथियार और गोला-बारूद की ट्रेनिंग लेने के लिए गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) चला गया था. भारत सरकार और सुरक्षा बल ऐसे आतंकियों की कमर तोड़ने में जुटे हैं.
पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में याद किया 'ऑपरेशन सिंदूर'
एक तरफ जहां आतंकी अपनी बर्बादी की कहानी खुद सुना रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन किया. सिडनी में आयोजित एक प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र किया. उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज की मौजूदगी में कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के रक्षा प्लेटफॉर्म्स की क्षमता और विश्वसनीयता को देख रही है. भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं है, बल्कि आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारना जानता है.