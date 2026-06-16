हॉकी टीम के खिलाड़ी Saffron जर्सी पहनेंगे, ये बदलाव किसे चुभ रहा? भारत में भगवा से 'रंगभेद' का DNA टेस्ट

साहस और पुरुषार्थ का प्रतीक भगवा रंग अब भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी की पहचान बन चुका है. भारतीय हॉकी खिलाड़ी अब इस गौरवशाली रंग की जर्सी पहनकर मैदान में उतरने वाले हैं. भारतीय हॉकी टीम की यही नई पहचान देखकर कुछ लोगों के अंदर कुंठा का वायरस एक्टिव हो गया है. वे भगवा रंग की जर्सी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. वे बेचैन हैं. 15 दिन बाद हॉकी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. उसको लेकर टीम की रणनीति और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर चर्चा करने के बजाय वे खिलाड़ियों की जर्सी के रंग-धर्म पर बहस कर रहे हैं. विरोध कर रहे हैं. यानी आप कह सकते हैं कि भगवा रंग भारत में ही रंगभेद का शिकार हो गया है.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस का मानना था- 'भगवा रंग हमारी राष्ट्रीयता की उस रग का नाम है, जो साहस, पराक्रम और देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा देती है. इस रंग के साए में रहकर कोई भी भारतीय कभी झुक नहीं सकता.' इसी प्रेरणा के साथ हॉकी इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप से पहले अपने खिलाड़ियों की जर्सी का रंग बदल दिया.
हॉकी इंडिया ने नई जर्सी का रंग केसरिया यानी भगवा रखा है. भगवा रंग की जर्सी में ब्लू रंग की पट्टी भी लगी हुई है. नई जर्सी में राष्ट्रीय गौरव और गतिशीलता को दर्शाने वाले अशोक और सुदर्शन चक्र का विशेष डिजाइन है. कंधों और बाजुओं के किनारों पर तिरंगे रंग की खूबसूरत पाइपिंग दी गई है. जर्सी पर पहली बार अंग्रेजी के साथ-साथ देवनागरी लिपि में भी 'इंडिया' लिखा गया है. नई जर्सी के फैब्रिक पर पारंपरिक भारतीय 'मंडला कला' की बारीकियों को उकेरा गया है. 15 अगस्त से हॉकी का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है. उसी दिन भारत का पहला मैच भी है. उससे ठीक पहले हॉकी इंडिया ने जर्सी में ये बदलाव किए हैं.
वैसे तो नई और पुरानी जर्सी में रंग से लेकर नाम तक 6 तरह के अंतर हैं, लेकिन कुछ लोगों को एक अंतर पर विशेष आपत्ति है. आपत्ति ये है कि पहले की जर्सी ब्लू रंग की थी, उसे बदलकर भगवा रंग क्यों कर दिया गया? जर्सी के भगवा रंग से आपत्ति जताने वालों में खिलाड़ियों से लेकर नेता और मौलाना-मौलवी तक हैं.
हॉकी टीम की नई पहचान पर खुद को लज्जित महसूस करने वाले पूर्व हॉकी खिलाड़ी वीरेन रासकिन्हा भी हैं. उन्होंने क्या कहा है, वो हम बताते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हॉकी इंडिया ने भारत के लिए कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन यह फैसला शर्मनाक है. भारतीय टीम की विरासत और पहचान हमेशा नीली जर्सी रही है. मैंने कई वर्षों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है. प्रशंसक भी भारतीय टीम को नीली जर्सी में देखना चाहते हैं. आखिर भगवा रंग का तर्क क्या है?'
नई जर्सी के भगवा होने का तर्क है. आगे हम तथ्य के साथ इस तर्क को विस्तार से बताएंगे और वो तर्क भगवा जर्सी से लज्जित महसूस करने वाले वीरेन रासकिन्हा के लिए भी 'एंटी कुंठा वायरस' का काम करेगा. लेकिन उससे पहले हम भारतीय हॉकी टीम के एक और खिलाड़ी के बारे में बताना चाह रहे हैं, जो वीरेन रासकिन्हा की तरह ही भगवा जर्सी देखकर बहुत परेशान हैं.
सैयद जलालुद्दीन रिज़वी साहब बहुत अनुभवी हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन शायद भगवा विरोध में स्मृतिलोप के शिकार हो गए हैं. इन्हें शायद याद नहीं, या फिर ये याद ही नहीं करना चाहते कि कई बार जर्सी का रंग बदला है. 2014 के इसी हॉकी विश्व कप के दौरान भारतीय टीम की जर्सी का मुख्य रंग पीला रखा गया था. तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी. कई बार सफेद रंग की 'अवे जर्सी' पहनकर भी भारतीय हॉकी टीम खेली. तब न तो कोई लज्जित हुआ और न ही किसी को कोई आपत्ति हुई. लेकिन जैसे ही जर्सी का रंग भगवा हुआ, कुछ पूर्व खिलाड़ियों और हर चीज को धर्म के चश्मे से देखने वाले लोगों को चुभने लगा.
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल चुके हॉकी के अनुभवी खिलाड़ी जलालुद्दीन साहब कह रहे हैं कि ब्लू रंग की जर्सी को देखकर दुनिया दीवानी हो जाती थी. बिल्कुल हो जाती थी. लेकिन इसलिए नहीं हो जाती थी कि ब्लू रंग की जर्सी में कोई जादू या दीवानगी थी. दुनिया इसलिए ब्लू रंग की जर्सी की दीवानी थी क्योंकि खिलाड़ियों के हाथों में जादू था. तब भारतीय हॉकी खिलाड़ी जादूगर कहलाते थे. दुनिया उनके खेल को देखकर नतमस्तक होती थी, न कि जर्सी को देखकर. जर्सी तो प्रतीक के तौर पर वे मांगते थे. ऐसा नहीं है कि जलालुद्दीन साहब या उनके वैचारिक मित्र यह नहीं जानते होंगे. जानते होंगे. लेकिन कुंठा का वायरस इतना घातक है कि इसने उन्हें पूर्वाग्रहियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है.
जब देश आजाद हुआ था, टीमें बंट गई थीं. तब भी कुछ लोगों ने ऐसे ही केसरिया रंग पर आपत्ति जताई थी. इसलिए तब भारत ने अशोक चक्र के गहरे नीले रंग को अपनी राष्ट्रीय खेल पहचान के रूप में चुना था. इसमें दो राय नहीं है कि लंबे समय तक भारतीय हॉकी टीम की पहचान ब्लू कलर से रही है. लेकिन समय के साथ इसे बदला गया है. और इसलिए नहीं बदला गया है कि बीजेपी सरकार है, तो भगवा रंग कर दो. बिल्कुल नहीं. हॉकी इंडिया ने बहुत ही सोच-समझकर ये फैसला किया है.
ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि आधुनिक नीले रंग के एस्ट्रो-टर्फ यानी मैदान पर यह रंग अक्सर मैच कर जाता था, जिससे खिलाड़ियों को देखने में दिक्कत होती थी. अब नई केसरिया जर्सी मैदान के नीले बैकग्राउंड पर बिल्कुल अलग और स्पष्ट दिखाई देगी. पूरी जर्सी में एक जैसा ही नीला शेड हावी रहता था. अब ऐसा नहीं होगा.
संकीर्ण सोच वालों की आंखों में जो ये नई भगवा जर्सी चुभ रही है, उस जर्सी में भी नीले रंग का प्रयोग है. गहरे नेवी ब्लू रंग को हाइलाइट्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. इसमें अशोक चक्र भी है.
नई भगवा जर्सी को लेकर हॉकी इंडिया का बिल्कुल स्पष्ट तर्क है. फिर भी जब ये बात न तो जलालुद्दीन साहब को समझ में आ रही है और न वीरेन जैसे पूर्व हॉकी खिलाड़ी समझ रहे हैं, तो जो नेता हर भगवा वायरस से पीड़ित रहे हैं, उन्हें कितना समझ में आएगा? संकुचित दृष्टिकोण के शिकार हमारे देश के कुछ नेताओं को राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए और वो ऐसे ही ढूंढ लेते हैं, जैसे इस बार भगवा जर्सी में ढूंढा है.
मतलब भगवा रंग देखा-सुना नहीं कि एकदम से आक्रामक हो गए. ताबड़तोड़ शाब्दिक गोल दागना शुरू कर दिया. पता नहीं, भगवा रंग न हुआ, क्या ही हो गया. इन्हें भगवा रंग से दिक्कत क्यों है, ये समझ में नहीं आता. वो भगवा, जो पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है. वो भगवा जो सेवा, शुचिता और बलिदान का प्रतीक है. शौर्य, साहस और त्याग का प्रतीक है. उस भगवा रंग में जर्सी हो गई, तो पता नहीं कहां-कहां से कौन-कौन से उदाहरण देने लगे कि ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा.
भगवा रंग को लेकर वैचारिक दृष्टिदोष के शिकार लोगों को आज थोड़ा भगवा के बारे में विस्तार से जानना चाहिए.
'भगवा' शब्द की उत्पत्ति पाली भाषा के 'भग्ग' से हुई है . पाली भाषा के भग्ग को संस्कृत में भंज कहा जाता है. भंज का अर्थ है विनाश करने वाला. मतलब जिसने राग, द्वेष, मोह का नाश कर दिया हो वही भगवा या भगवान कहलाने योग्य है.
पाली त्रिपिटक में बुद्ध के लिए भगवा शब्द का आदरपूर्वक प्रयोग किया गया है.
वैदिक काल में प्रकृति के पर्यवेक्षक कहे जाने वाले ऋषि मुनियों ने सूर्यास्त की लालिमा से लेकर यज्ञ की अग्नि तक का रंग जब केसरिया देखा तब उन्होंने इसे बलिदान, शुद्धता, ज्ञान, त्याग और सेवा का प्रतीक माना. इसलिए भगवा रंग को सनातन परंपरा में अग्नि और संध्याकालीन सूर्य का रंग माना गया है.
वेदों और पुराणों में भगवा रंग के लिए काषाय, पिशंग, गेरुआ, अग्निशिखा या लोहित शब्दों का सीधा प्रयोग हुआ है.
ऋगवेद के दसवें मंडल में ऋषियों के वस्त्र के लिए 'पिशंग' का प्रयोग हुआ है. पिशंग मतलब पीले-लाल मिश्रित यानी भगवा.
भगवा का अर्थ कितना विस्तृत है. सूर्य की तरह स्थायी है. अग्नि की तरह प्रकाशमान है. सनातन की तरह अनादि है. सवाल है कि क्या भगवा जर्सी से परेशान होने वालों का ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि भगवा सनातन का प्रतीक है? अगर वाकई ऐसा है, तो उन्हें यथाशीघ्र अपना इलाज करवाना चाहिए. क्योंकि वो कहां-कहां से भगवा हटाएंगे? देश के झंडे में भगवा रंग है. भारत सरकार जो 'इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड' पासपोर्ट जारी करती है, उसके बाहरी कवर का रंग केसरिया होता है. मंदिरों और मठों के शिखर पर भगवा फहराता है. बताइए, कहां-कहां से इसे हटाएंगे?
छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में भगवा ध्वज को अपनी सेना का प्रतीक बनाया.
यही ध्वज पूरे मराठा साम्राज्य का चिह्न बना.
सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य ने स्वयं भगवा वस्त्र धारण किया.
स्वामी विवेकानंद ने भगवा पहनकर वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक नेतृत्व करके युवाओं को जागरूक किया.
इसलिए कहा गया है कि यह भगवा केवल रंग नहीं है. हमारी संस्कृति, शौर्य और बलिदान का DNA है. इसके साए में रहकर ही देश ने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है.
जो मुगलिया सोच के हैं, जो आदि शंकराचार्य के विचारों के विरोधी रहे हैं, वे अगर भगवा के खिलाफ हैं, तो समझ में आता है. लेकिन बाकी लोग भी अगर भगवा या भगवा जर्सी पर आपत्ति जता रहे हैं, तो उन्हें अपनी सोच पर मंथन करना चाहिए. सियासत के लिए भगवा का विरोध करने वालों पर राजनीति किस तरह हो रही है. अब ये भी आपको सुनना चाहिए.
जिन लोगों को आज भगवा जर्सी से आपत्ति है. उन्हीं के वैचारिक समर्थकों ने इसी देश में भगवा आतंकवाद जैसी विकृत सोच गढ़ी थी. याद होगा आपको. ऐसी सोच वाले लोग भगवा को लेकर कितने असहिष्णु हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 2023 में अरिजीत सिंह का एक कंसर्ट कोलकाता में इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि दिसंबर 2022 में उन्होंने तब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने 'रंग दे तू मोहे गेरुआ' गाना गा दिया था. और ऐसे ही कुंठा वायरस से दूषित लोग अब भगवा जर्सी का विरोध कर रहे हैं. सोचिए, इनका अगर बस चले तो ये जिस तरह अरिजीत सिंह के कंसर्ट को रद्द करवाया था उसी तरह हॉकी इंडिया की मान्यता भी रद्द करवा दें.
सनातन का प्रतीक होने के कारण जो लोग भगवा से चिढ़ते हैं, उन्हें ये भी जानना चाहिए कि भगवा रंग सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और सिख परंपराओं में भी उतना ही पवित्र माना जाता है. ये किसी एक संप्रदाय का नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय सभत्यता की साझी विरासत है. इसीलिए भगवा को साधु-संतों के देश भारत की आत्मा भी कहा जाता है.
भारत की आत्मा से कुंठा क्लब को चिढ़ है और भारत की संस्कृति से..यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था से विदेशों में बैठे अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एजेंडाधारियों को चिढ़ है. भारत को लेकर तुच्छ दृष्टिकोण रखने वाले कुछ विदेशी मीडिया संस्थान हैं, जो अपने घर में कट्टरपंथ पर और धार्मिक आधार पर हुई कार्रवाई को लेकर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन भारत में अगर किसी ने आरोप भी लगा दिया, तो उसे वैश्विक एजेंडा बनाने के लिए नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देते हैं. इसी में एक नाम है फ्रांस 24 का.
यह फ्रांस का मीडिया हाउस है, जो दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन की लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था. इसी मीडिया हाउस ने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल के जरिए छत्रपति शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी साबित करने की कोशिश की थी.
लेकिन फ्रांस में जब दो मस्जिदों पर ताले लग गए, तो उसकी एक भी खबर उसने प्रसारित नहीं की. बहुत ध्यान से सुनिएगा. जो लोग विदेशी मीडिया को स्वतंत्र मीडिया कहते हैं ना, उनके लिए ये जानकारी विशेष तौर पर है. क्योंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फ्रांस 25वें स्थान पर है. हमारे यहां के बुद्धिजीवियों के हिसाब से फ्रांस की मीडिया महान है. वहां क्या हुआ?
फ्रांस के मार्सिले शहर में स्थित अस-सुन्ना मस्जिद पर ताला लगा दिया गया. पेरिस के उत्तरी हिस्से में स्थित एक और मस्जिद को स्थानीय प्रशासन ने बंद करने का आदेश दिया और मस्जिद बंद कर दी गई.
मस्जिद के मंच से जिहाद को वैध बताने, आतंकवाद का महिमामंडन करने, कट्टरपंथी विचारधारा और अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में दोनों मस्जिदों को बंद कर दिया गया, लेकिन फ्रांस सरकार के सरकारी न्यूज़ चैनल ने इस पर कोई खबर नहीं चलाई. क्यों नहीं चलाई? क्योंकि इससे फ्रांस का जो तथाकथित लिबरल नकाब है, वो उतर जाता. इसलिए फ्रांस-24 जैसे सरकारी न्यूज चैनल ने चुप्पी साध ली.