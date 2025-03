पहली बार जुमे के दिन होली थोड़ी है... देशभर में क्यों मचा है हंगामा?

Holi and Juma Controversy: शुक्रवार को देशभर में रंगों के त्योहार होली की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उसी दिन रमजान का दूसरा जुमा होने के चलते यह दिन विवादों में आ गया है. कुछ मुस्लिम नेता नमाज के लिए कुछ देर के लिए होली रोकने की अपील कर रहे हैं. बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने होली और जुमे की नमाज को लेकर शहरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील के साथ-साथ कहा कि शुक्रवार को साढ़े बारह बजे से दो बजे तक होली खेलने पर रोक लगाई जाए, ताकि मुस्लिम समुदाय जुमे की नमाज अदा कर सके. उनके इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

अंजुम आरा ने क्या कहा?

मेयर ने कहा कि जुमे का समय आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए शहरवासियों को आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए इस दौरान होली से परहेज करना चाहिए. उन्होंने खास तौर पर अपील की कि मस्जिदों और नमाज अदा करने वाली जगहों के पास होली न खेली जाए. अंजुम आरा ने कहा,'झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है. दो-चार असामाजिक तत्व हैं, जिनकी वजह से यह सब होता है. मैं दरभंगा के लोगों से कहना चाहूंगी कि आप प्रशासन की मदद कीजिए. ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके. हम लोगों ने तरकीब निकाली है कि होली को दो घंटे के लिए रोका जाए. साढ़े बारह बजे से दो बजे तक होली को रोककर जुमे की नमाज अदा करने दिया जाए.

#WATCH | Bihar | On her earlier statement, Darbhanga Mayor Anjum Ara says, "I have expressed regret over my statement. From early in the morning, the people are calling me Bangladeshi and anti-national... My intention was for peace to be maintained in Darbhanga. But, if anyone's… pic.twitter.com/Bo3cXLlVPw — ANI (@ANI) March 12, 2025

बयान पर प्रकट किया खेद

हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान पर खेद प्रकट किया है. अंजुम आरा ने कहा,'मैंने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है. सुबह से ही लोग मुझे बांग्लादेशी और देशद्रोही कह रहे हैं. मेरी मंशा दरभंगा में शांति बनाए रखने की थी लेकिन, अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंची है तो मैं अपने बयान पर खेद व्यक्त करती हूं.'

'चुनाव की वजह से दिया गया बयान'

अंजुम आरा के बयान पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि यह चुनाव की वजह से हो रहा है. रवि किशन ने कहा,'पहली बार होली का त्योहार नहीं आ रहा और ना ही पहली बार जुम्मा के दिन होली पड़ रही है. ये ड्रामा है, प्रेम से होली का त्योहार भी मनाया जाएगा और हमारे मुसलमान भाइयों को भी पता है कि हजारों वर्षों से होली है, ये सब चुनाव की वजह से हो रहा है क्योंकि 5वीं बार एक बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार वापसी कर रहे हैं.'

#WATCH | Delhi | On Holi and 'Jumma' falling on the same day row, BJP MP Ravi Kishan says, "This is not the first Holi being celebrated in the country... This is all a drama for the upcoming Bihar elections because people (the Opposition) are panicking because Nitish Kumar is… pic.twitter.com/kBoXox4mgd — ANI (@ANI) March 12, 2025

'गजवा-ए-हिंद वाली मानसिकता'

भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बुधवार को दरभंगा मेयर के होली वाले बयान की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनकी मानसिकता 'आतंकवादी' है और उनके परिवार का इतिहास भी इससे मिलता-जुलता है. उन्होंने आगे चेतावनी दी कि संभावित आपत्तियों के बावजूद होली का जश्न बिना किसी बाधा के मनाया जाएगा और त्योहार में खलल डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं हरिभूषण ठाकुर ने आगे कहा,'दरभंगा की मेयर ग़ज़वा-ए-हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला हैं, जिस परिवार से वह आती हैं, उसका इतिहास ऐसा ही है.

#WATCH | Patna | BJP MLA Haribhushan Thakur says, " The mayor of Darbhanga is a woman of Ghazwa-e-Hind and terrorist mentality; the family she belongs to has a long history of this. Holi will be celebrated all over the place, those who do not like it should avoid it. Where are… pic.twitter.com/Nh88liOFjy — ANI (@ANI) March 12, 2025

'हम दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे'

दरभंगा मेयर के होली वाले बयान पर भाजपा नेता संजय उपाध्याय ने कहा,'भारत हिंदुओं का है और हिंदू त्यौहार उनकी पहचान हैं. उन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध, चाहे वह सांप्रदायिक मुस्लिम मेयर के ज़रिए लगाया गया हो या किसी और द्वारा, हमें कभी बर्दाश्त नहीं हुआ और न ही कभी होगा. हालांकि इससे उनकी नीच मानसिकता उजागर होती है कि जब उनकी संख्या और प्रभाव बढ़ता है तो वे अपनी भाषा, व्यवहार और कामों में सभी सीमाएं लांघ देते हैं.'

Delhi: BJP MLA Abhay Verma on Darbhanga Mayor's holi statement says, "...I believe this is being done deliberately to disturb communal harmony. And if this statement has come from Darbhanga, it is clear that elections are approaching in Bihar. It seems like the politics of… pic.twitter.com/DLmTG2oytz — IANS (@ians_india) March 12, 2025

'होली रोकने का अधिकार किसने दिया'

दिल्ली विधानसभा में भाजपा के विधायक अभय वर्मा ने कहा,'मेरा मानना ​​है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और अगर यह बयान दरभंगा से आया है तो यह साफ तौर पर है कि बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वहां ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित लोगों के ज़रिए समाज में मौजूद सद्भावना को खराब करने के लिए ऐसी भाषा बोली जाती है. अभय वर्मा ने आगे कहा कि उन्हें होली को रोकने का अधिकार किसने दे दिया. हम तो कभी नहीं कहे कि जुम्मा नहीं पढ़ना चाहिए. ये सब आस्था का विषय है, आप अपनी त्योहार मनाइए और हम अपना त्योहार मनाएंगे.