Hindi Newsदेश

लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर, कहीं मिस न हो जाए छुट्टी

Holidays and festivals in December 2025: आज हम आपको दिसंबर के महीने में पड़ने वाले पब्लिक हॉलीडे और त्योहारों के बारे में बताएंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:56 AM IST
Holidays and festivals in December 2025: दिसंबर साल का आखिरी महीना, हर तरह के मौकों का महीना होता है. इस महीनें में धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय पर्व और सामाजिक जागरूकता डे जैसे त्योहार देखने को मिलता है. 2025 में भी ये दिसंबर कई अहम यादों और उत्सवों से भरा है. आज हम आपको इस महीनें के खास त्योहार और छुट्टियों के बारे में बताएंगे. 

1 दिसंबर कि बात करें तो इस दिन World AIDS Day है, जिसे दुनियाभर में एच आई वी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है.

3 दिसंबर कि बात करें तो इस International Day of Persons with Disabilities Day है इसे विकलांगों के अधिकारों और उनकी स्वाभिमान की रक्षा पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है.

10 दिसंबर को International Human Rights Day मनाया जाता है. इस दिन को मानव अधिकारों की गरिमा बनाए रखने के लिए मनाया जाता है.

11 दिसंबर को International Mountain Day है. जिस दिन पर्वतीय क्षेत्रों और उनकी प्रकृति-संरक्षा पर जोर दिया जाता है. इन दिनों के अलावा, मिट्टी को बचाने, ऊर्जा संरक्षण, सामाजिक समरसता और जनस्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कई जागरूकता-दिन रखे गए हैं. 

दिसंबर 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दिवस
तारीख दिवस / विशेष महत्व
1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस
2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, दासता उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस
3 दिसंबर विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस
4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस, एकतरफा जबरन प्रतिबंधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस
5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस
6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस
7 दिसंबर सशस्त्र बल झंडा दिवस, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस
8 दिसंबर बोधि दिवस
9 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, नरसंहार पीड़ितों की स्मृति व सम्मान दिवस
10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस
11 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस
12 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस
13 दिसंबर राष्ट्रीय घोड़ा दिवस
14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस
16 दिसंबर विजय दिवस
18 दिसंबर भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अरबी भाषा दिवस
19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस
20 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस
21 दिसंबर विश्व साड़ी दिवस, शीत अयनांत, विश्व बास्केटबॉल दिवस, विश्व ध्यान दिवस
22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस
23 दिसंबर किसान दिवस
24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस
25 दिसंबर क्रिसमस, सुशासन दिवस
26 दिसंबर वीर बाल दिवस, बॉक्सिंग डे
27 दिसंबर महामारी की तैयारी के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस
31 दिसंबर नववर्ष की पूर्व संध्या

 

भारत में जरूरी छुट्टियां
दिसंबर में क्रिसमस के त्योहारों से लेकर आदिवासी त्योहारों और मशहूर लोगों की जयंती या पुण्यतिथि तक, इस महीने में कई तरह की पब्लिक छुट्टियां होती हैं. ये त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता को दिखाने का काम करते हैं.

तारीख दिन अवकाश / पर्व राज्य
1 दिसंबर सोमवार जनजातीय आस्था दिवस अरुणाचल प्रदेश
3 दिसंबर बुधवार सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर का पर्व गोवा
5 दिसंबर शुक्रवार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जयंती जम्मू और कश्मीर
12 दिसंबर शुक्रवार पा तोगन नेंगमिंजा संगमा मेघालय
18 दिसंबर गुरुवार यू सो सो थाम की पुण्यतिथि मेघालय
18 दिसंबर गुरुवार गुरु घासीदास जयंती छत्तीसगढ़
19 दिसंबर शुक्रवार मुक्ति दिवस दमन & दीव और गोवा
24 दिसंबर बुधवार क्रिसमस अवकाश मेघालय और मिजोरम
25 दिसंबर गुरुवार क्रिसमस डे राष्ट्रीय (छत्तीसगढ़ को छोड़कर)
26 दिसंबर शुक्रवार शहीद उधम सिंह जयंती हरियाणा
26 दिसंबर शुक्रवार क्रिसमस अवकाश मेघालय, मिजोरम और तेलंगाना
27 दिसंबर शनिवार गुरु गोबिंद सिंह जयंती चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब
30 दिसंबर मंगलवार यू कियांग नांगबा मेघालय
30 दिसंबर मंगलवार तामु लोसार सिक्किम
31 दिसंबर बुधवार नववर्ष की पूर्व संध्या मणिपुर और मिजोरम

क्यों जानना जरूरी है यह कैलेंडर

इससे आप अपनी छुट्टियां, यात्रा या त्योहारों की योजना पहले से बना सकते हैं. जागरूकता दिनों पर आप सही जानकारी पाकर समुदाय में सुधार का हिस्सा बन सकते हैं. यह दिखाता है कि हमारे देश और दुनिया में किस तरह की विविधताएं और रीति-रिवाज हैं.

 

