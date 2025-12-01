लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर, कहीं मिस न हो जाए छुट्टी

Holidays and festivals in December 2025: दिसंबर साल का आखिरी महीना, हर तरह के मौकों का महीना होता है. इस महीनें में धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय पर्व और सामाजिक जागरूकता डे जैसे त्योहार देखने को मिलता है. 2025 में भी ये दिसंबर कई अहम यादों और उत्सवों से भरा है. आज हम आपको इस महीनें के खास त्योहार और छुट्टियों के बारे में बताएंगे.

1 दिसंबर कि बात करें तो इस दिन World AIDS Day है, जिसे दुनियाभर में एच आई वी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है.

3 दिसंबर कि बात करें तो इस International Day of Persons with Disabilities Day है इसे विकलांगों के अधिकारों और उनकी स्वाभिमान की रक्षा पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

10 दिसंबर को International Human Rights Day मनाया जाता है. इस दिन को मानव अधिकारों की गरिमा बनाए रखने के लिए मनाया जाता है.

11 दिसंबर को International Mountain Day है. जिस दिन पर्वतीय क्षेत्रों और उनकी प्रकृति-संरक्षा पर जोर दिया जाता है. इन दिनों के अलावा, मिट्टी को बचाने, ऊर्जा संरक्षण, सामाजिक समरसता और जनस्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कई जागरूकता-दिन रखे गए हैं.

दिसंबर 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दिवस तारीख दिवस / विशेष महत्व विश्व एड्स दिवस राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, दासता उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस विकलांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस, एकतरफा जबरन प्रतिबंधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस विश्व मृदा दिवस, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस सशस्त्र बल झंडा दिवस, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस बोधि दिवस अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, नरसंहार पीड़ितों की स्मृति व सम्मान दिवस मानवाधिकार दिवस अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस राष्ट्रीय घोड़ा दिवस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस विजय दिवस भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अरबी भाषा दिवस गोवा मुक्ति दिवस अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस विश्व साड़ी दिवस, शीत अयनांत, विश्व बास्केटबॉल दिवस, विश्व ध्यान दिवस राष्ट्रीय गणित दिवस किसान दिवस राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस क्रिसमस, सुशासन दिवस वीर बाल दिवस, बॉक्सिंग डे महामारी की तैयारी के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस नववर्ष की पूर्व संध्या भारत में जरूरी छुट्टियां

दिसंबर में क्रिसमस के त्योहारों से लेकर आदिवासी त्योहारों और मशहूर लोगों की जयंती या पुण्यतिथि तक, इस महीने में कई तरह की पब्लिक छुट्टियां होती हैं. ये त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता को दिखाने का काम करते हैं.