रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने आज साफ-साफ बता दिया

भारत में देखा जाता है कि लोग बुढ़ापे तक राजनीति करते रहते हैं. कम राजनेता ही रिटायरमेंट के बाद कुछ अलग कर पाते हैं. हालांकि भाजपा के दिग्गज नेता और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने अपना अलग प्लान बना रखा है. आज उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा भी कर दिया. उन्होंने कहा कि मैंने तय किया है कि जब भी रिटायर हो जाऊंगा, तो मैं बाकी का जीवन प्राकृतिक खेती करूंगा. कम लोगों को पता होगा कि शाह अपनी जमीन पर इस समय भी प्राकृतिक खेती ही करते हैं.

अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद का अपना जीवन मैं वेद, उपनिषद पढ़ने और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूंगा. उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक खेती... एक प्रकार का वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे देता है.

Ahmedabad, Gujarat: Union Home Minister Amit Shah says, "I have decided that after retirement, I will dedicate the rest of my life to studying the Vedas, Upanishads, and natural farming. Natural farming is a scientific experiment that offers many benefits..." pic.twitter.com/BQBC6DX4Ps

— IANS (@ians_india) July 9, 2025