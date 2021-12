कुछ फैसले गलत हो सकते हैं लेकिन हमारे इरादे पर सवाल नहीं उठ सकते: अमित शाह

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे आलोचक भी इस बात से सहमत होंगे कि पिछले साल सालों में काफी बदलाव हुआ है. इस दौरान सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है ये हो सकता है कि हमारे कुछ डिसिजन गलत हों लेकिन हमारी मंशा गलत नहीं है.

#WATCH | Even critics would agree that the country has seen a lot of changes in the last 7 years. No allegation of corruption has surfaced against our govt. There could have been some wrong decisions but no one can say that our intention was wrong: Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/6iYSCY5Y2I

