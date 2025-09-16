नशे और ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, एंटीनार्कोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री

Amit Shah: ड्रग्स का सेवन न सिर्फ हमारी शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत को भी काफी नुकसान पहुंचाता है. ये खासतौर पर युवाओं का भविष्य भी बर्बाद कर सकता है. इसी के खिलाफ अपनी लड़ाई की तरफ कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार एक और बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है. बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 16-17 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन राज्य स्तरीय एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों को संबोधित करेंगे.

नशे के खिलाफ सरकार का कदम

यह सम्मेलन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय 'संयुक्त संकल्प, साझा जिम्मेदारी है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर की एंटी-ड्रग एजेंसियों को एक मंच पर लाकर नशे के खिलाफ समन्वित और ठोस रणनीति तैयार करना है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी देते हुए लिखा,' मोदी सरकार देश से ड्रग्स की बुराई को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. सभी राज्यों की एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को एकजुट कर एक नई रणनीति बनाई जा रही है. 16 सितंबर को दिल्ली में मैं 'द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन' को संबोधित करूंगा और इस अवसर पर 4,794 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं को नष्ट कर एक विशेष मुहिम की शुरुआत भी की जाएगी.'

जारी होगी NCB की वार्षिक रिपोर्ट

सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2024 जारी करेंगे और साथ ही एक बड़ी डिजिटल पहल, ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान का शुभारंभ भी करेंगे. इस अभियान के तहत जब्त की गई नशीली दवाओं को वैज्ञानिक ढंग से नष्ट किया जाएगा. इस अवसर पर 4,794 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाओं को सार्वजनिक रूप से नष्ट किया जाएगा. इससे न केवल देशभर में तस्करों के नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगेगा, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने का एक मजबूत संदेश भी जाएगा.

ड्रग डिस्पोजल अभियान

NCB ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया है. NCB इंडिया ने अपने आधिकारिक 'X' पोस्ट के जरिए कहा,' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16-17 सितंबर को नई दिल्ली में ANTF प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. अमित शाह NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी करेंगे और ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान का शुभारंभ करेंगे.' ( इनपुट-आईएएनएस)

FAQ

अमित शाह का नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान क्या है?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16-17 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन-राज्य स्तरीय एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों को संबोधित करेंगे.

इस अभियान के तहत क्या होगा?

इस अवसर पर अमित शाह NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2024 जारी करेंगे और ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान का शुभारंभ करेंगे. इस अभियान के तहत जब्त की गई नशीली दवाओं को वैज्ञानिक ढंग से नष्ट किया जाएगा. साथ ही, 4,794 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाओं को सार्वजनिक रूप से नष्ट किया जाएगा.