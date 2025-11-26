Advertisement
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह; गृहमंत्री की सादगी देख चौंक गए लोग

Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. जिसमें वो बीजेपी मुख्यालय में टाइपिस्ट की बेटी की शादी समारोह में पहुंचे हैं, गृहमंत्री की इस सादगी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 26, 2025, 02:59 PM IST
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह; गृहमंत्री की सादगी देख चौंक गए लोग

Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपनी कूटनीति की वजह से अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं. अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है. अमित शाह एक तरफ जहां अपनी रणनीति के लिए फेमस हैं वहीं उनकी सादगी भी इस समय चर्चा का विषय बनी है. गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में टाइपिस्ट की बेटी की शादी समारोह में शामिल हुए, जिसके बाद उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और यूजर्स उस पर गृहमंत्री की सादगी की तारीफ कर रहे हैं. 

गृहमंत्री ने दिया बड़ा संदेश
आपने अक्सर देखा होगा कि लोग विधायक-सांसद बनते ही अपने परिचितों को भूल जाते हैं लेकिन गृहमंत्री शाह ये नहीं भूले, वो टाइपिस्ट रामधन की बेटी की शादी में शामिल हुए. साधारण से कार्यकर्ता की बेटी में शामिल होकर उन्होंने दिखा दिया कि वो दिल के कितने अमीर हैं. गृहमंत्री ने यहां मौजूद लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, जिसे लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, गृहमंत्री की ये उपस्थिति मात्र एक सामाजिक उपस्थिति नहीं है, बल्कि राजनीति और नेतृत्व के संदर्भ में एक गहरा संदेश देती है. 

 

वायरल हुई तस्वीर
इस तस्वीर को एक्स पर पोस्ट करते हुए एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि जमीनी स्तर के लोगों सहित हर व्यक्ति से जुड़ने की कला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सीखनी चाहिए, यही उनकी सफलता का राज भी है. दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में टाइपिस्ट के तौर पर कार्यरत रामधन की बेटी की शादी में अमित शाह भी शामिल होने पहुंच गए।. दिल में जगह बनाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? विधायक-सांसद बनकर खुद को सबसे ऊपर समझने वाले नेताओं को सीखने की जरूरत है. इस पर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि रामधन जी की बेटी की शादी में अमित शाह का पहुंचना दिखाता है कि सम्मान पद से नहीं, संबंधों से मिलता है ऐसे छोटे-से कदम भी दिल जीत लेते हैं और संगठन की असली पहचान बन जाते हैं.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

amit shah

