धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी

Lal Quila Blast Update: अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली धमाकों के पीछे पाए जाने वाले दोषियों को ऐसी सजा देंगे जिससे दुनिया को एक संदेश मिलेगा. ऐसी सजा मिलेगी जो आने वाले समय में ऐसे दोषियों के लिए मिसाल बन सके.  

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:06 PM IST
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी

Amit Shah on Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर) को लाल किला के पास हुए धमाके को लेकर अब गृहमंत्री अमित शाह का बयान आया है. अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली धमाकों के पीछे पाए जाने वाले दोषियों को ऐसी सजा देंगे जिससे दुनिया को एक संदेश मिलेगा. ऐसी सजा मिलेगी जो आने वाले समय में ऐसे दोषियों के लिए मिसाल बन सके. इसके पहले अमित शाह ने गुरुवार (13 नवंबर) की सुबह एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई. ये मीटिंग उनके निजी आवास पर हुई.

अमित शाह के घर हुई बैठक में खुफिया एजेंसियों और गृहमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था. इस बैठक में दिल्ली में हुए धमाके को लेकर समीक्षा की गई. बैठक में NIA के डीजी, आई बी के डायरेक्टर, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली- एनसीआर सहित देश के अन्य प्रमुख शहरों की सुरक्षा व्यवस्था का ब्योरा पेश किया था. बैठक के बाद अमित शाह ने अधिकारियों को कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने और संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए.

बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए किया था ये प्लान  
गुरुवार को लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि आतंकी 6 दिसंबर, यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाके करना चाहते थे. आतंकियों ने अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए 32 कारों का इंतजाम किया था. आतंकी इन कारों में बम और विस्फोटक सामग्री भरकर कर धमाका करने का प्लान बना चुके थे. 

आतंकियों ने धमाके के लिए चुनी थी ये गाड़ियां
आतंकियों ने धमाके के लिए ली गई कारों में आई20, मारुति की ब्रेजा, मारुति की स्विफ्ट डिजायर, फोर्ड की इकोस्पोर्ट जैसी गाड़ियां चुनी थीं. जांच एजेंसियों को अब तक 32 में से 4 कारें बरामद हो चुकी हैं.  10 नवंबर जिस आई20 कार में धमाका हुआ था, वह इसी सीरियल रिवेंज अटैक का हिस्सा थी. दिल्ली में हुए ब्लास्ट से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है. 

यह भी पढ़ेंः Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द

