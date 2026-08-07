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'आप भाग जाते हो...',खरगे-रिजिजू के बीच संसद में तीखी बहस; केंद्रीय मंत्री बोले- गृह मंत्री रात तक यहीं रहते हैं

शुक्रवार को राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के बीच तीखी बहस देखने को मिली. इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष हंगामा करके चला जाता है, लेकिन गृहमंत्री यहीं संसद परिसर में देर रात तक मौजूद रहते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 07, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:40 PM IST
'आप भाग जाते हो...',खरगे-रिजिजू के बीच संसद में तीखी बहस; केंद्रीय मंत्री बोले- गृह मंत्री रात तक यहीं रहते हैं

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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