/आतंकियों से लेकर गैंगस्टरों तक 7 साल में 36 देशों से 274 भगोड़ों की भारत वापसी, अबतक17,874 करोड़ की संपत्ति जब्त

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से भागे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स से संबंधित मामलों में 18,762 करोड़ रुपये की राशि वापस की जा चुकी है. इसमें यह भी बताया गया है कि साल 2022 में कुल 40 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए, 2023 में 100, 2024 में 107, 2025 में 112 और 2026 में अब तक 182 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं. इनमें पिछले 3 सालों में 501 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2009 से भारत में वापस लाए गए 274 भगोड़ों में से इस साल जुलाई 2026 तक कुल 45 भगोड़ों को वापस लाया गया, जबकि 2025 में 70 , 2024 में 43, 2023 में 37, 2022 में 40, 2021 में 23, 2020 में सात और 2019 में 9 भगोड़ों को वापस लाया गया था.