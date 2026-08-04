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आतंकियों से लेकर गैंगस्टरों तक 7 साल में 36 देशों से 274 भगोड़ों की भारत वापसी, अबतक17,874 करोड़ की संपत्ति जब्त

Fugitives Brought Back To India Between 2019-2026: गृह मंत्रालय के मुताबिक, भारत साल 2019-2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़ों को वापस भारत लाया है. इन अपराधियों में आतंकियों से लेकर, ड्रग ट्रैफिकर्स और दुष्कर्म से जुड़े भगोड़े शामिल हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 04, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:30 PM IST
आतंकियों से लेकर गैंगस्टरों तक 7 साल में 36 देशों से 274 भगोड़ों की भारत वापसी, अबतक17,874 करोड़ की संपत्ति जब्त

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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