इमरजेंसी के दौरान हुई अंधाधुंध नसबंदी; मोदी सरकार ने बताए खौफनाक आंकड़े, टारगेट से 60% था ज्यादा

Sterilization in Emergency: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इमरजेंसी के दौरान हुई नसबंदी से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जस्टिस जेसी शाह आयोग की रिपोर्ट के हवाले से आंकड़े दिए हैं.
Trending Photos
Sterilization in Emergency: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर को जब भी याद किया जाता है तो उसमें 'इमरजेंसी' का दर्द जरूर झलकता है. इमरजेंसी के दौरान हुई कई तरह के अत्याचारों के बीच बड़ी तादाद में लोगों की हुई 'नसबंदी' भी आज तक चर्चा का विषय बनी रहती है. हाल ही में लोकसभा के अंदर गृह मंत्रालय ने नसबंदी से जुड़े हैरान करने आंकड़े साझा किए हैं.
मंगलवार को लोकसभा में गृह राज्य राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि इमरजेंसी के बीच 1975–1977 के दौरान 1.07 करोड़ से ज्यादा लोगों की नसबंदी की गई थी, जो उस समय की इंदिरा गांधी सरकार के जरिए तय किए गए 'टारगेट' से 60 फीसद ज्यादा थी. नित्यानंद ने बताया कि जस्टिस जेसी शाह आयोग की रिपोर्ट में 548 शिकायतें अविवाहित लोगों की जबरन नसबंदी की और 1774 मौतें नसबंदी से जुड़ी दर्ज की गई थीं.
यह भी पढ़ें: उन दो महारानियों की कहानी.. जिनको इंदिरा गांधी ने कराया कैद; जुल्म की दास्तान
शाह आयोग की रिपोर्ट 31 अगस्त 1978 को संसद में रखी गई थी. इसमें इमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतियों, गलत तरीकों और दुरुपयोग की जांच की गई थी, जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम में जबरदस्ती का इस्तेमाल भी शामिल था. रिपोर्ट के मुताबिक 1975-76 में 24.8 लाख नसबंदी का लक्ष्य था लेकिन 26.2 लाख नसबंदी हुई (5.6% ज्यादा). जबकि 1976-77 में 42.5 लाख का लक्ष्य था लेकिन 81.3 लाख नसबंदी की गई (91% ज्यादा).
|वर्ष
|लक्ष्य (लाख)
|हुई नसबंदी (लाख)
|लक्ष्य से अधिक (%)
|1975–76
|24.8
|26.2
|+5.6%
|1976–77
|42.5
|81.3
|+91%
राज्यों में सबसे ज्यादा नसबंदी महाराष्ट्र में हुई (14.4 लाख), इसके बाद मध्य प्रदेश (11.1 लाख), पश्चिम बंगाल (10.8 लाख) और उत्तर प्रदेश (9.65 लाख) रहे
|रैंक
|राज्य
|कुल नसबंदी (लाख)
|1.
|महाराष्ट्र
|14.4
|2.
|मध्य प्रदेश
|11.1
|3.
|पश्चिम बंगाल
|10.8
|4.
|उत्तर प्रदेश
|9.65
रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी के वक्त परिवार नियोजन का स्वैच्छिक स्वरूप अचानक बदल गया. तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करण सिंह ने 10 अक्टूबर 1975 को इंदिरा गांधी को भेजे एक नोट में लिखा था कि 'राष्ट्रीय हित में कुछ हद तक जबरदस्ती लाना जरूरी है' और इमरजेंसी ने इसके लिए उचित माहौल दिया है. 22 जनवरी 1976 को इंदिरा गांधी ने भी जन्म दर को तेजी से घटाने के लिए 'सख्त कदम उठाने' की बात कही थी.
यह भी पढ़ें: इंदिरा गांधी का टूट गया रिकॉर्ड.. लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते ही PM मोदी ने रच दिया इतिहास
शाह आयोग ने बताया कि आपातकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने परिवार नियोजन में लगभग पूरी तरह नसबंदी पर ध्यान केंद्रित किया. 1975-76 और 1976-77 में नसबंदी का टार्गेट 107% और 190% तक पूरा किया गया लेकिन अन्य तरीकों में प्रदर्शन बहुत कम रहा. कुछ राज्यों ने तो केंद्र सरकार के जरिए तय किए लक्ष्यों को खुद ही बढ़ा दिया. जैसे यूपी ने 4 लाख का लक्ष्य बढ़ाकर 15 लाख कर लिया लेकिन हासिल सिर्फ 8.4 लाख हुआ. महाराष्ट्र ने 5.6 लाख का लक्ष्य बढ़ाकर 12 लाख कर दिया लेकिन कर पाया 8.3 लाख. वहीं पश्चिम बंगाल ने 3.9 लाख का लक्ष्य 11 लाख कर दिया लेकिन किया 8.8 लाख.
|राज्य
|केंद्र का लक्ष्य (लाख)
|राज्य द्वारा तय नया लक्ष्य (लाख)
|वास्तविक नसबंदी (लाख)
|उत्तर प्रदेश
|4
|15
|8.4
|महाराष्ट्र
|5.6
|12
|8.3
|पश्चिम बंगाल
|3.9
|11
|8.8
FAQ:
सवाल- किस राज्य में सबसे अधिक नसबंदी हुई?
जवाब- महाराष्ट्र – 14.4 लाख.
सवाल- दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य था?
जवाब- मध्य प्रदेश – 11.1 लाख.
सवाल- पश्चिम बंगाल और यूपी की संख्या कितनी रही?
जवाब- पश्चिम बंगाल – 10.8 लाख, यूपी – 9.65 लाख.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.