J&K: शहादत का बदला, दो सक्रिय आतंकवादियों के घर मिट्टी में मिलाए गए

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में अधिकारियों ने हेड कॉन्स्टेबल आशिक़ हुसैन कुरैशी की टारगेटेड हत्या के ठीक एक दिन बाद एक तेज़ एंटी-टेरर ऑपरेशन में दो सक्रिय आतंकवादियों के घर गिरा दिए. सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई यह दिखाती है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान बढ़े हुए तनाव के बीच, सुरक्षा बल आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (सख़्त) नीति अपनाते हैं.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सदस्य आदिल अहमद ठोकर का नया बना घर पूरी तरह से गिरा दिया गया; इससे पहले पहलगाम हमले के बाद अनंतनाग के गुरी गाँव में उसका घर अधिकारियों ने गिराया था. एक अलग कार्रवाई में, बिजबेहारा के हसनपोरा तवेल्ला निवासी अब्दुल रशीद गनई के बेटे हारून रशीद गनई का एक मंज़िला घर भी गिरा दिया गया. हारून 2018 से LeT से जुड़ा है और उसे एक सक्रिय आतंकवादी माना जाता है.
ये घर गिराने की कार्रवाई 22 जुलाई, 2026 को हुए आतंकवादी हमले के तुरंत बाद की गई, जब अनंतनाग के लाल चौक पर दोपहर करीब 12:30 बजे एक आतंकवादी ने हेड कॉन्स्टेबल आशिक़ हुसैन कुरैशी (IRP तीसरी बटालियन) की गोली मारकर हत्या कर दी थी. अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात इस अधिकारी की अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. ULC (यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल) - एक नया आतंकी संगठन जिसे पुलिस पाकिस्तान स्थित LeT का प्रॉक्सी संगठन मानती है - ने सोशल मीडिया के ज़रिए हमले की ज़िम्मेदारी ली.
सुरक्षा बलों ने कश्मीर के ज़िलों में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाकर आतंकी नेटवर्क से जुड़े हज़ारों संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) को हिरासत में लिया.
हाल के वर्षों में सुरक्षा स्थिति में काफ़ी सुधार के बावजूद, जम्मू-कश्मीर में लगातार कम-स्तर का आतंकवाद देखा गया है, जिसे अक्सर LeT जैसे समूह अंजाम देते हैं. आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के घर गिराना एक निवारक रणनीति के तौर पर काम करता है, जिसमें उन लोगों की संपत्तियों को निशाना बनाया जाता है जो आतंकवाद में सक्रिय रूप से शामिल हैं या उसे समर्थन देते हैं. इस पॉलिसी का मकसद आतंकवादियों के लोकल नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स और परिवार से मिलने वाले सपोर्ट को खत्म करना है.
अधिकारियों के अनुसार, घर गिराने जैसी कार्रवाई आतंकवाद-विरोधी व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसे कि खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन, घेराबंदी और तलाशी अभियान, और उन OGWs (ओवरग्राउंड वर्कर्स) के खिलाफ कार्रवाई जो आतंकवादियों को पनाह, फंडिंग और लॉजिस्टिक्स मुहैया कराते हैं. घर गिराने की कार्रवाई यह संकेत देती है कि सक्रिय आतंकवादियों को पनाह देने या उनसे जुड़े रहने का सीधा असर परिवार की संपत्तियों पर पड़ सकता है.
22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों और उनके सहयोगियों से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाते हुए तेजी से कई घर गिराए. यह आतंकवाद-विरोधी उपायों में एक स्पष्ट तेजी थी, जिसमें हमले के तुरंत बाद के दिनों में कम से कम 5-9 घर गिरा दिए गए.
अधिकारियों ने कहा, 'इन कदमों का मकसद आतंकी इकोसिस्टम को खत्म करना, सक्रिय आतंकवादियों पर दबाव बनाना और उनकी पारिवारिक संपत्तियों व सपोर्ट नेटवर्क को प्रभावित करना है.'