Homi Bhabha: न कभी वो खत 'खुला' ना उस महिला की पहचान हुई! होमी जहांगीर भाभा के दिल की दास्तां जो 'दफन' ही रही

Homi Jehangir Bhabha Love Story: विज्ञान की अनसुलझी गुत्थियां, फॉर्मूले, एक्सपेरिमेंट और भारत को दुनिया की एटमी महाशक्ति बनाने की कसम. उस शख्स की जिंदगी इन चीजों के पीछे ही घूमती थी. लेकिन उसी शख्स की जिंदगी में एक महिला आई, जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करता था. जुड़ाव भी बहुत गहरा था. लेकिन फिर भी वो महिला उनकी ना हो सकी. आज भारत के पावरबैंक में एटम बम है और इसी के चलते कोई भी देश उसे हलके में लेने की भूल नहीं कर सकता. वह शख्स हैं भारत के एटमी प्रोग्राम को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले महान एटमी वैज्ञानिक डॉ. होमी जहांगीर भाभा.
30 अक्टूबर को मुंबई में हुआ था जन्म
भाभा ने भारत को एटमी ताकत बनाने का सपना तब देखा था, जब शायद ही कोई इस बारे में सोच रहा हो. 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था. कहा जाता है कि भाभा स्वभाव से संकोची थे. उनकी मोहब्बत के बारे में कभी ज्यादा सामने नहीं आया. लेकिन कुछ खतों, संकेतों और उनके समकालीन लोगों से बयानों से पता चलता है कि उनकी जिंदगी में एक महिला थी, जिससे उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव था. होमी भाभा ने कभी भी शादी नहीं की. उनका मालाबार हिल्स में एक आलीशान मेहरांगीर बंगला था, जिसमें वह अकेले रहा करते थे. उनको यूरोपीय कल्चर, म्यूजिक और आर्ट बेहद पसंद था. जैसे ही शाम होती थी, उनके यहां संगीतकारों, कलाकारों की महफिल सज जाया करती थी. उनको पेंटिंग का भी शौक था.
पेरिस में हुई मुलाकात
विभिन्न लेखकों की किताबों से संकेत मिलता है कि उन्हें जिस महिला से मोहब्बत थी, वह यूरोप से थीं. कहा जाता है कि वह उनको पेरिस में मिली थीं, जहां वह संगीतकार या कलाकार थीं. 1930 में जब भाभा कैंब्रिज में थे, तब या फिर उसके बाद की यूरोप यात्रा के दौरान वह भाभा से मिली थीं. हालांकि भाभा को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया. लेकिन उनका झुकाव उस महिला के प्रति था.
कभी सार्वजनिक नहीं किया रिश्ता
कुछ लोग कहते हैं कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वे खत के जरिए आपस में बात करते थे. दोनों ने ही कभी अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया. भाभा ने उस महिला को और उन्होंने भाभा को कई खत लिखे. इनको कभी सार्वजनिक नहीं किया गया. शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि भाभा उस वक्त भारत के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे.
बताया जाता है कि ना तो कभी उस महिला की पहचान सामने आई और ना ही उसकी कोई तस्वीर मिली. लोगों का यह भी मानना था कि होमी जहांगीर भाभा अपनी जिंदगी साइंस के प्रति समर्पित कर देना चाहते थे इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं करने का फैसला लिया.
