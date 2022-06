Bullet Train Project: कब तक चल पाएगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, रेल मंत्री ने सब बताया

Bullet Train Project: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब तक अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, तब तक देश के बाकी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं होगा. उन्होंने कहा, पहले जब हम इस रूट पर बुलेट ट्रेन चला लेंगे और इसके अनुभव से सीख जाएंगे, तब बाकी के प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़ेंगे. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि 2026 में गुजरात के सूरत और बिलिमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि इस दिशा में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है.

वैष्णव, मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन की प्रगति का जायजा लेने के लिए सूरत में थे. उन्होंने कहा, 'हमने सूरत और बिलिमोरा के बीच 2026 में पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है. इसमें अच्छी प्रगति हो रही है और हमें विश्वास है कि तब तक हम ट्रेन चलाने का काम पूरा कर लेंगे.'

उन्होंने अन्य बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स पर भी बात की. उन्होंने कहा कि जब तक अहमदाबाद-मुंबई कॉरिडोर का काम पूरा नहीं होता, तब तक देश के बाकी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं होगा. रेल मंत्री ने बताया कि पहले इस मार्ग पर बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और हम इसके अनुभव से सीख जाएंगे, तब बाकी के प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़ेंगे.

Inspected the progress of Ahmedabad- Mumbai bullet train project in Surat.#8YearsOfInfraGati pic.twitter.com/o7VKHz2CbR

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) June 6, 2022