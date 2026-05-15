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Hindi Newsदेशउम्मीद है... असदुद्दीन ओवैसी ने धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर कह दी बड़ी बात

उम्मीद है... असदुद्दीन ओवैसी ने धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर कह दी बड़ी बात

Owaisi on Bhojshala: ओवैसी ने यह भी कहा, '700 सालों से यहां नमाज अदा की जा रही थी. यह फैसला 'पूजा स्थल अधिनियम' के विरुद्ध है. इस अधिनियम के तहत आप पूजा के स्वरूप को नहीं बदल सकते. एएसआई ने खुद इसे स्पष्ट रूप से एक मस्जिद बताया है. इसलिए हमारा यह मानना ​​है कि यह फैसला त्रुटिपूर्ण ही है.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 15, 2026, 09:54 PM IST
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असदुद्दीन ओवैसी वीडियो ग्रैब: (एएनआई)
असदुद्दीन ओवैसी वीडियो ग्रैब: (एएनआई)

Owais on Dhar Bhojshala verdict: धार भोजशाला पर आए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले की देशभर में चर्चा है. एमपी हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है. शुक्रवार को दिए फैसले में अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा, 'हमने कई पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है. अदालत ने ASI एक्ट के प्रावधानों के साथ-साथ अन्य मामले को भी आधार मानते हुए यह फैसला सुनाया है. इस पर अलद-अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है. एमपी के सीएम मोहन यादव समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने फैसले पर खुशी जताते हुए इसे इतिहास और साक्ष्यों पर आया फैसला बताया है, वहीं एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं.

फैसले पर क्या बोले ओवैसी?

एमपी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मां सरस्वती यानी वाग्देवी का मंदिर माना है. फैसले में कहा गया कि परिसर में मिले स्थापत्य और पुरातात्विक साक्ष्य मंदिर स्वरूप की ओर इशारा करते हैं. अब इस फैसले पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सांसद और एआईएआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'यह फैसला त्रुटिपूर्ण है. क्योंकि फैसला सुनाते देते समय अदालत ने 1935 के धार राज्य राजपत्र, 1985 के वक्फ पंजीकरण और पूजा स्थल अधिनियम की अनदेखी की है. अदालत ने स्वामित्व को लेकर चल रहे दीवानी विवाद मामले को भी नजरअंदाज किया है. ओवैसी ने ओवैसी ने X पर लिखा कि इस फैसले में बाबरी मस्जिद जजमेंट जैसी स्पष्ट समानताएं हैं और उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे पलटेगा.

ओवैसी ने यह भी कहा, 'बीते 700 सालों से यहां नमाज अदा की जा रही थी. यह फैसला 'पूजा स्थल अधिनियम' के विरुद्ध है. इस अधिनियम के तहत आप पूजा के स्वरूप को नहीं बदल सकते. एएसआई ने खुद इसे स्पष्ट रूप से एक मस्जिद बताया है. इसलिए हमारा यह मानना ​​है कि यह फैसला त्रुटिपूर्ण ही है.'

(यह भी पढ़ें- भोजशाला विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हिंदू पक्षकार ने दायर की कैविएट; मुस्लिम पक्ष की याचिका पर एकतरफा आदेश न देने की मांग)

भोजशाला ध्वस्त करने का इतिहास

इतिहास के पन्नों को टटोलें तो स्पष्ट पता चलता है कि सैकड़ों साल पहले यहां 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया था. राजा भोज सरस्वती माता के भक्त थे. राजा भोज ने ही 1034 ईस्वी में यहां एक महाविद्यालय की स्थापना की. जिसे बाद में 'भोजशाला' के नाम से जाना जाने लगा. हिंदू धर्म के अनुयायी इसे शिक्षण संस्थान के अलावा सरस्वती मंदिर भी मानते थे. 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया. आगे भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवाई गई. महमूद शाह खिलजी ने भी मस्जिद बनवाई थी. 

इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले बूढ़े-बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान यह 1875 में यहां हुई खुदाई में माता सरस्वती की प्रतिमा भी निकली थी.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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