Watch: तमिलनाडु में आमने-सामने से भिड़ीं 2 बसें, वीडियो देख उड़ जाएंगे आपके होश

Latest Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना ही हजारों वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई वीडियो कॉमेडी से भरपूर होता है तो किसी में इमोशनल, रोना-धोना, डांस, गाना और स्टंट होता है. कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जो बिना प्लानिंग नेचुरल तरीके (सीसीटीवी फुटेज) से बनते हैं, लेकिन खूब वायरल हो जाते हैं. ऐसे वीडियो हादसे से जुड़े होते हैं. तमिलनाडु के सेलम जिले का एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आइए देखते हैं आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह वायरल वीडियो तमिलनाडू के सेलम जिले से वायरल हुआ है और वहीं का है. वीडियो मंगलवार का है. इसमें आप देखेंगे कि फुटेज एक बस में लगे सीसीटीवी कैमरे का है. इस बस को ड्राइवर स्मूदली चलाए जा रहा है. बीच-बीच में आपको गाने की आवाज सुनाई देगी जो बस में बज रहा है बस करीब 1 मिनट तक आगे रफ्तार में भागती रहती है. फिर अचानक सामने से एक दूसरी बस उससे टकरा जाती है और ड्राइवर ड्राइविंग वाली सीट से उछलकर दूसरी तरफ चला जाता है. काफी देर तक उसे और बस में सवार लोगों को कुछ समझ नहीं आता है.

#TamilNadu: Two private buses collided head-on with each other in #Salem district; several reported to be injured. Further details awaited.#Bus #Accident #CCTV pic.twitter.com/LOudDPUFGV

