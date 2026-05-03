दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: विवेक विहार में AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 9 जिंदगी खाक

Vivek Vihar AC Blast: गर्मी के सीजन में राहत देने वाला AC दिल्ली में मौत का कारण बन गया है. दिल्ली के विवेक विहार में एसी ब्लास्ट के चलते एक बहुमंजिला इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई. हादसे के वक्त बिल्डिंग में कई लोग मौजूद थे, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई है.
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Delhi AC Blast: देश की राजधानी दिल्ली का विवेक विहार इलाका बीती रात उस समय दहल उठा जब एक जोरदार धमाके ने 9 लोगों की जान ले ली. दिल्ली के विवेक विहार इलाके में AC फटने से लगी भीषण आग लगी, जो देखते ही देखते विकराल रूप ले ली. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. फायर कंट्रोल रूम को सुबह करीब 3:47 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.
WATCH | Delhi: A fire broke out in a 4-storey building in Vivek Vihar, Shahdara. So far, 3-4 bodies have been found. Several fire tenders are on the spot. pic.twitter.com/4T0lxZeJPW
— ANI (ANI) May 3, 2026
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दिल्ली के विवेक विहार में AC ब्लास्ट
9 लोगों की चली गई जिंदगी #vivekvihar, #ACBlast, #delhi pic.twitter.com/3aGtL8KIZK
— Udbhav Tripathi (@Udbhav07Tripa) May 3, 2026
पुलिस के मुताबिक हादसे में मारे गए लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि जो शव मिले हैं. वो बहुत खराब हालत में मिले हैं. वहीं, फायरकर्मियों के मुताबिक तीन लोगों का शव बेड पर ही मिला है.
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