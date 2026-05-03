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Hindi Newsदेशदिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: विवेक विहार में AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 9 जिंदगी खाक

दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: विवेक विहार में AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 9 जिंदगी खाक

Vivek Vihar AC Blast: गर्मी के सीजन में राहत देने वाला AC दिल्ली में मौत का कारण बन गया है. दिल्ली के विवेक विहार में एसी ब्लास्ट के चलते एक बहुमंजिला इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई. हादसे के वक्त बिल्डिंग में कई लोग मौजूद थे, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 03, 2026, 09:09 AM IST
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दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: विवेक विहार में AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 9 जिंदगी खाक

Delhi AC Blast: देश की राजधानी दिल्ली का विवेक विहार इलाका बीती रात उस समय दहल उठा जब एक जोरदार धमाके ने 9 लोगों की जान ले ली. दिल्ली के विवेक विहार इलाके में AC फटने से लगी भीषण आग लगी, जो देखते ही देखते विकराल रूप ले ली. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. फायर कंट्रोल रूम को सुबह करीब 3:47 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.

(ये भी पढ़ेंः फोन में सिम नहीं, नेटवर्क गायब... फिर भी बजा सायरन और आया अलर्ट, कैसे काम करता है..)

दमकल विभाग के अनुसार, आग B-13 बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर लगी थी और फिर पूरे बिल्डिंग में फैल गई. लगभग ढाई घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 6:25 बजे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 9 लोगों की जान जा चुकी थी. प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. वहीं 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

शव की पहचान होना बाकी

पुलिस के मुताबिक हादसे में मारे गए लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि जो शव मिले हैं. वो बहुत खराब हालत में मिले हैं. वहीं, फायरकर्मियों के मुताबिक तीन लोगों का शव बेड पर ही मिला है.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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