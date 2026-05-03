दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: विवेक विहार में AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 9 जिंदगी खाक

Delhi AC Blast: देश की राजधानी दिल्ली का विवेक विहार इलाका बीती रात उस समय दहल उठा जब एक जोरदार धमाके ने 9 लोगों की जान ले ली. दिल्ली के विवेक विहार इलाके में AC फटने से लगी भीषण आग लगी, जो देखते ही देखते विकराल रूप ले ली. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. फायर कंट्रोल रूम को सुबह करीब 3:47 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.

WATCH | Delhi: A fire broke out in a 4-storey building in Vivek Vihar, Shahdara. So far, 3-4 bodies have been found. Several fire tenders are on the spot. pic.twitter.com/4T0lxZeJPW — ANI (ANI) May 3, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

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दमकल विभाग के अनुसार, आग B-13 बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर लगी थी और फिर पूरे बिल्डिंग में फैल गई. लगभग ढाई घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 6:25 बजे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 9 लोगों की जान जा चुकी थी. प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. वहीं 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

शव की पहचान होना बाकी

पुलिस के मुताबिक हादसे में मारे गए लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि जो शव मिले हैं. वो बहुत खराब हालत में मिले हैं. वहीं, फायरकर्मियों के मुताबिक तीन लोगों का शव बेड पर ही मिला है.