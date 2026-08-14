हाल ही में पंजाब के पटियाला शहर में घूमन नगर से एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है. जहाँ अपने लिए किराए का मकान देखने गए अंकित सभ्रवाल और उनकी पत्नी शेफाली पर एक खूंखार पिटबुल ने अचानक हमला कर दिया. जैसे ही मकान का गेट खुला, अंदर से झपटे पिटबुल ने महिला के हाथ और शरीर को इतनी बुरी तरह नोचा कि उन्हें अस्पताल में सर्जरी करानी पड़ी. इस दर्दनाक हादसे का CCTV फुटेज देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा. इस घटना ने एक बार फिर से इस बड़े सवाल को खड़ा कर दिया है कि क्या हर कुत्ता इंसानी बस्ती में पालने लायक होता है. भारत की घनी आबादी, छोटे फ्लैट्स और रिहायशी कॉलोनियों के हिसाब से कुछ नस्ल के कुत्ते इतने खतरनाक और हिंसक हैं कि उन्हें घर में पालना सीधे-सीधे मौत को दावत देने जैसा है. आइए जानते हैं भारत में पालने के लिहाज से सबसे खतरनाक माने जाने वाले 5 कुत्तों के बारे में.
पटियाला की घटना का मुख्य आरोपी पिटबुल टेरियर ही है. दुनिया के कई देशों में इस नस्ल को पालने पर पूरी तरह बैन लगाया जा चुका है. भारत के कई शहरों में भी पिटबुल द्वारा इंसानों और खासकर बच्चों पर हमलों के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं. पिटबुल की सबसे खतरनाक बात उनका मस्कुलर शरीर और जबड़े की जबरदस्त पकड़ (Lockjaw Trap) होती है. एक बार जब पिटबुल किसी को काट लेता है तो वह अपना मुंह आसानी से नहीं छोड़ता है. भीड़भाड़ वाले इलाकों में और बिना सही ट्रेनिंग के इन्हें घर में रखना किसी बम के साथ रहने जैसा है.
रॉटवीलर को दुनिया भर में एक बेहतरीन गार्ड डॉग माना जाता है. इनकी ताकत और वफादारी की मिसाल दी जाती है, लेकिन यह नस्ल उतनी ही ज्यादा आक्रामक भी हो सकती है. अगर रॉटवीलर को सही ट्रेनिंग और कम उम्र से समाजीकरण (Socialization) न मिले, तो यह बेहद अनप्रेडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित हो जाते हैं. भारत के कई बड़े शहरों में रॉटवीलर के अपने ही मालिकों और पड़ोसियों पर हमला करने की खबरें आती रही हैं. बिना एक्सपर्ट ट्रेनर के इस कुत्ते को एक सामान्य पेट (Pet) की तरह घर में संभालना बेहद मुश्किल काम है.
डोगो अर्जेंटीनो मूल रूप से बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए विकसित की गई नस्ल है. इस कुत्ते का शरीर बेहद मजबूत और एथलेटिक होता है. इनके अंदर शिकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति (High Prey Drive) बहुत ज्यादा होती है. भारत की घनी आबादी वाली कॉलोनियों और अपार्टमेंट्स में ऐसे कुत्ते का शांत रहना लगभग नामुमकिन होता है. अगर यह कुत्ता किसी छोटे बच्चे, बिल्ली या किसी अन्य जानवर को अपना शिकार मान ले, तो इसे रोकना सामान्य इंसान के वश में नहीं होता है. इसीलिए इसे भी घरेलू माहौल के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता.
फिला ब्रासीलेरो को ब्राजीलियन मास्टिफ के नाम से भी जाना जाता है. यह कुत्ता अपनी आक्रामक रक्षात्मक प्रवृत्ति (Fierce Protective Instincts) के लिए दुनिया भर में मशहूर है. अपने मालिक के प्रति यह जितना वफादार होता है, अजनबियों के प्रति उतना ही ज्यादा आक्रामक और शक्की होता है. भारतीय शहरों के माहौल में जहाँ रोज नए लोग, डिलीवरी बॉय और पड़ोसी घर आते-जाते हैं, वहाँ फिला ब्रासीलेरो जैसा कुत्ता सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है.
केन कोर्पो इटैलियन मास्टिफ नस्ल का एक बेहद शक्तिशाली और भारी-भरकम कुत्ता है. विदेशों में इसका इस्तेमाल सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाता है. इस नस्ल के कुत्ते को बहुत ज्यादा शारीरिक कसरत, खुले मैदान और सख्त ट्रेनिंग की जरूरत होती है. हालांकि भारत में लोग अक्सर शौक-शौक में इसे खरीद लेते हैं और छोटे अपार्टमेंट्स में बंद रखते हैं. जगह की कमी और सही एक्सरसाइज न मिलने के कारण केन कोर्पो का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और वह बेहद हिंसक रुख अपना सकता है.
संजय महापात्र क्लिनिक संचालक के अनुसार जिन कुत्तों को घर में बांध कर रखा जाता है वो खतरनाख हो जाते है. इसके अलावा कुत्तों जब घर पर ज्यादा वक्त तक अकेले रहते है तब भी हमलावर हो जाते है. डॉग्स को लोग पाल तो लेते है लेकिन उनकी ट्रेनिंग और चेकअप समय से नहीं करते इस लिए भी ये लोगो को नुकसान पहुंचा देते है. अवैध ब्रीडिंग भी कुत्तों के बरताव में बदलाव की वजह है. खास कर के पिट बुल, अमेरिकन buly, रोट वीलर और जर्मन शेफर्ड को घर में पालते हुवे खास ध्यान देने की जरूरत होती है.