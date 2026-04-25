पहलगाम अटैक के बाद से टूटी हुई थी घोड़े वालों की कमर, अब श्री अमरनाथ यात्रा से किस्मत बदलने की जगी आस

Pahalgam Pony Horse News: पहलगाम हमले के बाद पिछले एक साल से नुकसान झेल रहे कश्मीर के लोगों को इस साल होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं. इस साल की यात्रा के लिए पहले 10 दिनों में ही 3.5 लाख तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. जिससे घोड़े वालों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है. असल में श्री अमरनाथ यात्रा ही पहलगाम के घोड़ा संचालकों के लिए रोजी-रोटी की एकमात्र उम्मीद है. बैसरन घाटी के बंद होने से पहलगाम में घोड़ा पालन लोगों की आय का बड़ा जरिया था. लेकिन फिर आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद उनकी दैनिक आय 3 हजार रुपये से घटकर मात्र 400 रुपये रह गई.

मुश्किल से रोजाना 400 रुपये की कमाई

पोनी एसोसिएशन पहलगाम के अध्यक्ष रउफ ने कहा, 'बैसरन घाटी एक साल से बंद है, जिससे हम सब लोग परेशान हैं. मुश्किल से रोजाना 400 रुपये की कमाई कर पा रहे हैं, जिससे घोड़े का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है. अब उम्मीद आने वाली पहलगाम यात्रा से है, जिससे हम अपने नुकसान की कुछ भरपाई कर सकते हैं.'

पहलगाम हमले के बाद वहां के लोग आज भी इसके भावनात्मक और आर्थिक प्रभावों से जूझ रहे हैं. इसका सबसे ज्यादा उन घोड़ा चालकों पर पड़ा है, जो पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर थे. लेकिन पहलगाम हमला होने के बाद से पर्यटकों का वहां जाना रुक गया. जिससे उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ गया.

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अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन में 23 प्रतिशत वृद्धि

बताते चलें कि इस साल श्री अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन में पिछले साल की तुलना में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है. इस खबर ने पहलगाम के घोड़ा संचालकों को राहत और खुशी प्रदान की है. 3 जुलाई से शुरू होने वाली यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी. इसके लिए 3.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं.

बताते चलें कि घोड़ा सेवा की दरें SASB (श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड) की ओर से जारी की जाती हैं. पहलगाम (चंदनवाड़ी) से अमरनाथ की पवित्र गुफा तक घोड़े की वापसी यात्रा (पूरे चक्कर) का किराया आमतौर पर 15 हजार रुपये से 28 हजार रुपये के बीच रहता है.

रोजाना 2 करोड़ रुपये का नुकसान

एसोसिएशन का अनुमान है कि पहलगाम में पोनी पर निर्भर अर्थव्यवस्था को हर दिन लगभग 2 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. एक पोनी को खिलाने-पिलाने का रोज़ाना का खर्च लगभग 400 रुपये आता है, जो पोनी वालों की मौजूदा रोज़ाना की कमाई से ज़्यादा है. स्थानीय व्यापार एसोसिएशन और कल्याण संगठनों ने स्थानीय पर्यटन को फिर से शुरू करने के लिए उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बार-बार अपील की है.