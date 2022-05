Hospital Conditions: इलाज करने वाले अस्पताल ही बने बीमारी का कारण, हॉस्पिटल जाने से डर रहे लोग

Hospital That Treats Became The Cause Of The Disease: विश्व स्वास्थय संगठन की इंफेक्शन कंट्रोल को लेकर आई रिपोर्ट दावा (Claim) करती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अस्पताल में मौजूद इंफेक्शन कम होने की जगह बढ़ रहे हैं. अस्पताल में इंफेक्शन (Infection) के कई सोर्स हो सकते हैं. अस्पतालों में मौजूद टेस्ट सैंपल्स, वेंटिलेटर, कैथेटर और ट्यूब्स जैसे उपकरण, सीरिंज, बॉटल्स, ग्लव्स जैसे बायो मेडिकल वेस्ट, यहां तक कि डॉक्टरों के स्टेथोस्कोप और लोगों के मोबाइल फोन भी इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं. हालांकि, अस्पताल अपने स्तर पर कोशिश करते हैं कि ऐसे इंफेक्शन को कम से कम किया जाए.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अस्पतालों में इंफेक्शन कंट्रोल (Infection Control) के लिए गाइडलाइंस बनाती है. इन्हें समय-समय पर ऑडिट किया जाता है. इंफेक्शन कंट्रोल के आधार पर ही अस्पतालों को नेशनल अक्रेडिएशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल (NABH) क्वॉलिटी का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है. लेकिन दुनिया के किसी भी अस्पताल से इंफेक्शन को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है. इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अगर केवल हाथ सही तरीके से धोए जाएं तो इंफेक्शन को 70% तक कम किया जा सकता है.

इंफेक्शन काबू में करने के तरीके

विश्व स्वास्थय संगठन (World Health Organization) के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जहां ये तरीके ठीक से लागू नहीं किए जा रहे, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा हो या अस्पतालों में हाइजीन अपनाने के तरीके. भारत में ऐसे इंफेक्शन काबू में ना आने की एक वजह एंटीबायोटिक दवाइयों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना भी है. सीएसई (CSE) की एक रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीकल्चर, पोल्ट्री यानी सब्जियों और जानवरों में पैदावार बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. मुर्गी, बकरी, यहां तक कि गाय-भैंस के दूध के जरिए भी इंसानों तक बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाइयां (Antibiotics) पहुंच रही हैं.

एंटीबायोटिक दवाइयों का कैसे हो रहा इस्तेमाल?

एक अनुमान के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाइयों का 70% इस्तेमाल फार्मिंग (Farming) में हो रहा है और 30% इंसानों में. इंफेक्शन की तरह ही भारत में एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल की पॉलिसी भी है. हर अस्पताल की फार्मेसी और केमिस्ट को इसका रिकॉर्ड रखना होता है जिसमें कितनी एंटीबायोटिक दवाइयां बेची गईं और किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर बेची गई, ये सब शामिल होता है. अगर भारत (India) में दिशा-निर्देशों को कागजों से निकालकर जमीन पर लागू किया जा सके तो अस्पतालों में मौजूद मरीजों की सेहत भी वक्त रहते सुधारी जा सकती है.

