/तीन सितारा होटल से महंगा अस्पताल का कमरा? संसदीय समिति की सिफारिश के बीच अमृतसर से ZEE NEWS का रियलिटी चेक

प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों से वसूले जाने वाले भारी-भरकम चार्ज को लेकर संसदीय समिति की सिफारिशों के बीच Zee News ने इस बार अमृतसर से रियलिटी चेक करते हुए ये आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है. इस शहर का हाल जानने के लिए हमारी टीम पहुंची एक निजी अस्पताल और उसके महज करीब 100 मीटर दूर मौजूद एक 3 स्टार होटल में. हमारा मकसद बस यह पता लगाना था कि अस्पताल में मरीज के कमरे का किराया आखिर कितना है और उसी इलाके के होटल में कितने में कमरा मिल रहा है. हमारे रियलिटी चेक में जो तस्वीर सामने आई, उसने अस्पतालों के चार्ज पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
Zee News की टीम अपनी पड़ताल का दायरा बढ़ाते हुए अमृतसर के निजी लिबास हॉस्पिटल पहुंची तो कैमरा पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन में हलचल नजर आई. हमारी टीम ने रिसेप्शन पर कमरे के किराये की जानकारी मांगी. वहीं रिसेप्शन के पास लगे एक बोर्ड पर एक कमरे का एक दिन का किराया 7 हजार रुपये, GST के अतिरिक्त बताया गया. यानी मरीज को कमरे के लिए 7 हजार रुपये के साथ GST का भुगतान भी करना पड़ सकता है.
Zee News ने अस्पताल प्रशासन से इस चार्ज को लेकर सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन मैनेजमेंट कैमरे पर आने से बचता नजर आया.
हमारी टीम ने अस्पताल के अंदर नियमों का पालन करते हुए अलग-अलग काउंटरों पर मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की और मरीजों के परिजनों से भी वहां के हालात की पूरी जानकारी ली.
इसके बाद Zee News की टीम पहुंची अस्पताल की फार्मेसी. वहां हमने दवाइयों पर मिलने वाली छूट को लेकर सवाल किया गया तो बताया गया कि मरीजों के तीमारदारों को दवा खरीदने पर करीब 10 फीसदी तक की छूट दी जाती है. इसके साथ ही अस्पताल परिसर में मौजूद फार्मेसी से ही दवाइयां मिलने की बात भी सामने आई. ऐसे में सवाल है कि क्या मरीजों को दवाइयां बाहर से खरीदने की आजादी है? अस्पताल प्रशासन को इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गोल-मोल जवाब दिया.
अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज के परिजन गुरप्रीत सिंह ने Zee News के कैमरे पर अस्पताल के चार्ज को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि मरीज पहले ही बीमारी और इलाज के तनाव में होता है, ऐसे में कमरे और दूसरे खर्चों का भारी बिल परिवार पर अतिरिक्त बोझ डाल देता है. इसलिए निजी अस्पतालों के चार्ज को लेकर सरकार की ओर से सख्त नियम और लगातार निगरानी की जरूरत है.
अपनी मुहिम के बीच Zee News ने सोशल एक्टिविस्ट पवन शर्मा से भी बात की तो उन्होंने संसदीय समिति की सिफारिशों का स्वागत करते हुए कहा, 'अगर सिफारिशों को प्रभावी तरीके से लागू कर दिया जाए तो मरीजों और उनके परिवारों को वाकई बड़ी राहत मिल सकती है.'
पवन शर्मा ने ये भी कहा, 'निजी अस्पतालों में कमरे के किराये, दवाइयों और इलाज के अन्य खर्चों में पारदर्शिता पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों के परिवार पहले से ही मानसिक और आर्थिक दबाव में होते हैं, इसलिए उन्हें अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाना जरूरी है.'
अब Zee News की टीम अपने रियलिटी चेक को आगे बढ़ाते हुए, अस्पताल से महज 100 मीटर की दूरी पर मौजूद एक 3 स्टार होटल में पहुंची. रिसेप्शन पर फिर कैमरा देखकर हलचल दिखी. हमने होटल के मैनेजर से कमरे के किराये को लेकर सीधा सवाल किया. मैनेजर ने बताया कि होटल का कमरा 3500 रुपये से शुरू होता है.
यानी जिस इलाके में एक 3 स्टार होटल में कमरा करीब 3500 रुपये से शुरू हो रहा है, वहीं निजी अस्पताल में मरीज के कमरे का किराया 7000 रुपये प्रतिदिन, GST के अतिरिक्त बताया गया.
हालांकि होटल और अस्पताल के कमरे की सुविधाएं और सेवाएं एक जैसी नहीं होतीं, लेकिन यह तुलना अस्पतालों में कमरे के चार्ज की पारदर्शिता और उचित दर को लेकर सवाल जरूर खड़े करती है.
क्या निजी अस्पताल मरीजों से मनमाने चार्ज वसूल सकते हैं?
क्या अस्पतालों में कमरे, दवाइयों और दूसरी सुविधाओं के रेट पूरी तरह पारदर्शी हैं?
क्या मरीजों को इलाज शुरू होने से पहले सभी संभावित खर्चों की स्पष्ट जानकारी दी जाती है?
और सबसे बड़ा सवाल ये कि संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद सरकार निजी अस्पतालों के इन चार्ज पर कब और कितनी सख्ती करती है?
Zee News के इस ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक ने निजी अस्पतालों में मरीजों से लिए जाने वाले चार्ज पर एक बार फिर बड़ी बहस छेड़ दी है. आपको बताते चलें कि अस्पताल प्रशासन का पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा.
(इनपुट संवाददाता परमबीर सिंह औलख)