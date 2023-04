Varanasi: तेज प्रताप के आगे घुटनों पर बैठकर होटल मैनेजर ने मांगी माफी, 2 दिन बाद सामने आया चौंकाने वाला ये वीडियो

याद दिला दें कि हाल ही में तेजप्रताप यादव वाराणसी गए थे. तेजप्रताप और उनके सुरक्षाकर्मी एक होटल में ठहरे थे. होटल में तेजप्रताप और उनके सुरक्षाकर्मियों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया गया था. अब जो वीडियो सामने आया है उसमें दावा किया जा रहा है कि होटल के मैनेजर ने तेजप्रताप से अपने किए की माफी मांग ली है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तेजप्रताप हरे रंग टीशर्ट पहने खड़े हैं और उनके सामने एक शख्स घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठा है. दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा शख्स होटल मैनेजर और वह तेजप्रताप से माफी मांग रहा है.

होटल में तेजप्रताप के कमरे की तलाशी और उनके सुरक्षाकर्मियों के साथ बदसलूकी को लेकर स्थानीय थाने में तहरीर भी दी गई थी. इस मामले को लेकर खूब बवाल मचा था. वायरल वीडियो को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि होटल मैनेजर के माफी मांगने के बाद भी तेज प्रताप यादव का दिल नहीं पसीजा.

Tej Pratap Yadav had to leave a hotel in Varanasi after its staff allegedly removed his belongings from the room where he was staying. His luggage was kept at the reception, case filed.

