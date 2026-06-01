झाड़ू-पोछा, चौका-बर्तन और अब पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार में मंत्री, दिलचस्प है कलिता माझी के संघर्ष की कहानी

Kalita Majhi News: पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई बीजेपी सरकार के मुखिया शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल का चेहरा आज मुकम्मल हो गया. सोमवार को लोकभवन में शुभेंदु कैबिनेट में मंत्रीपद की शपथ लेने पहुंचे 35 विधायकों में सबसे ज्यादा चर्चा उस कलिता माझी की हुई. राज्य की आउसग्राम विधानसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज करने वाली बीजेपी विधायक कलिता माझी ने राज्य मंत्री (MoS) के रूप में शपथ ली. शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि अब पूरे राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है.

कुछ घरों से पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी

जो लोग अपने काम से खुश और संतुष्ट रहते हैं. अपने काम की पूजा करते हैं. उनकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता. कभी दूसरों के घरों में काम करके अपनी आजिविका चलाने वाली कलिता मांझी की कहानी देश की करोड़ों हाउस हेल्पर्स के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे उन्होंने सीमित संसाधनों में खुश रहकर समाजसेवा के लिए वक्त निकाला, उनके अंदर आगे बढ़ने की ललक को देखकर बीजेपी के नेताओं ने मानो बहुत पहले ही ठान लिया था कि बुलंद हौसलों वाली इस स्वाभिमानी और सबके आत्म सम्मान का ध्यान रखने वाली घरेलू सहायिका को विधायक बनकर उस आम जनता की सेवा करने का सौभाग्य देना है, जिनके बीच से वो निकलीं और जी तोड़मेहनत और सेवा-समर्पण की भावना से आगे बढ़ीं.

पश्चिम बंगाल में अब 41 मंत्री

जिस दिन कलिता ने चुनाव जीता था, उसी दिन लग रहा था कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि वो अटकलें भी 1 जून दिन सोमवार को सच साबित हुईं, जब कलिता माझी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में जगह हासिल की. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में 35 मंत्रियों को शामिल किया गया, जिसके बाद मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 41 हो गई है.

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अब पूरे राज्य की जिम्मेदारी

कलिता माझी ने कहा, 'पहले मैं कुछ घरों में काम करती थी, आज पूरे राज्य की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, उसे भी मैं बखूबी निभाऊंगी. मैं बेहद खुश हूं कि मोदीजी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूंगी, मंत्री बनना तो बहुत दूर की बात थी. मैं साल 2014 से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हूं. जब पहली बार विधायक चुनी गई थी, तब मेरा ध्यान केवल अपने विधानसभा क्षेत्र पर था. लेकिन अब पूरे पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है.'

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कलिता के संघर्ष की कहानी

आर्थिक तंगी के कारण कलिता माझी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी. अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए उन्होंने कई घरों में घरेलू सहायिका के रूप में काम किया था. उनके पति प्लंबर हैं, जबकि उनका बेटा पार्थ स्कूल में पढ़ाई कर रहा है.

कलिता माझी ने राजनीति में अपने सफर की शुरुआत बूथ स्तर की कार्यकर्ता के रूप में की थी. बीजेपी ने उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, 2026 में पार्टी द्वारा दिया गया दूसरा मौका उनके लिए सफल साबित हुआ. सोमवार को कोलकाता के लोक भवन में राज्यपाल आरएन रवि ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. मंत्रिमंडल विस्तार में 13 कैबिनेट मंत्री, 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री शामिल रहे.