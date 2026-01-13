पालक-पनीर गरम करने पर अमेरिका में जमकर ड्रामा, 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख, भारतीय दिमाग और जिद पर करेंगे गर्व

Advertisement
 ये खबर सुनकर सच में दिमाग हिल जाएगा. अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बस एक प्लेट पालक पनीर गर्म करने से इतना बड़ा ड्रामा हो गया कि दो भारतीय छात्रों को 2 लाख डॉलर (करीब 1.8 करोड़ रुपये) का सेटलमेंट मिल गया. मामला सुनकर लगता है, क्या ये रेसिज्म है या सिर्फ खुशबू का झगड़ा? लेकिन हकीकत में ये छोटी सी घटना ने सिस्टमिक भेदभाव की पूरी पोल खोल दी है. जानें पूरी बात.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 13, 2026, 12:06 PM IST
कोलोराडो की एक यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्र आदित्य प्रकाश और उर्मी भट्टाचार्य को सिर्फ "पालक पनीर की खुशबू" पर टोकना इतना महंगा पड़ जाएगा किसी ने सोचा नहीं था. आरोप है कि उनके साथ लगातार भेदभाव हुआ. दोनों ने सिविल राइट्स केस किया और आखिरकार University of Colorado Boulder ने 2 लाख डॉलर का सेटलमेंट किया. साथ ही दोनों को मास्टर्स डिग्री भी मिली, लेकिन आगे प्रवेश या नौकरी पर रोक लगा दी गई है. अब जानते हैं पूरी बात.

‘खाने की खुशबू’ से उठा बवाल, शुरू हुई भेदभाव की कहानी
Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2023 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी, बोल्डर में पीएचडी कर रहे भोपाल के आदित्य प्रकाश अपने लंच पालक पनीर को माइक्रोवेव में गर्म कर रहे थे. तभी स्टाफ की एक महिला आई और "तेज़ गंध" का हवाला देते हुए उन्हें खाना गर्म न करने को कहा. आदित्य ने शांत रहते हुए जवाब दिया, “ये सिर्फ खाना है, मैं गर्म कर रहा हूं और निकल जाऊंगा.” यहीं से मुद्दा बढ़ता चला गया.

दो साल तक चलती रही दिक्कतें, छात्रों ने कहा- ‘सिस्टमेटिक रेसिज्म’
रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य और उनकी साथी उर्मी भट्टाचार्य, जो खुद भी पीएचडी छात्रा थीं, का दावा है कि इस घटना के बाद उन्हें लगातार परेशान किया गया. मीटिंग्स के लिए बार-बार बुलाना. उर्मी को बिना कारण टीचिंग असिस्टेंट की नौकरी से हटाना. दोनों का आरोप है कि विभाग की ‘किचन पॉलिसी’ दक्षिण एशियाई छात्रों पर ज्यादा असर डालती थी, जिससे भारतीय छात्र अपना खाना साझा जगहों पर खोलने से कतराते थे.

छात्रों ने उठाई आवाज, 29 साथियों ने दिया खुला समर्थन
Anthropology Department के 29 छात्रों ने खुलकर दोनों का समर्थन किया और विभाग की "हर्मफुल रिस्पॉन्स" पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि ऑन पेपर भले ही यूनिवर्सिटी विविधता और समावेशन की बात करती हो, लेकिन व्यवहार में यह दिखाई नहीं देता.

यूनिवर्सिटी का जवाब और अदालत का रास्ता
यूनिवर्सिटी की प्रवक्ता डेबोरा मेंडेज-विल्सन ने Indian Express को बताया कि,“यूनिवर्सिटी किसी तरह की गलती नहीं मानती लेकिन मामले का समझौता करना दोनों पक्षों के लिए बेहतर रहा.” मई 2025 में दोनों छात्रों ने अमेरिकी अदालत में सिविल राइट्स केस दर्ज किया. जिसमें आरोप लगाया गया भेदभाव, लगातार प्रताड़ना, मानसिक तनाव और उत्पीड़न.

2 लाख डॉलर का सेटलमेंट, मास्टर्स डिग्री और फिर हमेशा के लिए ‘नो एंट्री’
सितंबर 2025 में मामला निपट गया.यूनिवर्सिटी ने $200,000 (करीब 1.8करोड़ रुपये) देने की बात हुई. दोनों को मास्टर्स डिग्री देने पर सहमति दी गई है. हालांकि, एक शर्त भी रखी गई कि
दोनों अब कभी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेंगे और न ही वहां नौकरी कर सकेंगे.

भारत वापसी और बड़ा संदेश
अब दोनों हमेशा के लिए भारत लौट आए हैं. आदित्य का कहना है कि "इस केस से एक संदेश गया है—‘फूड रेसिज्म’ को कोई हल्के में न ले. भारतीय चुप नहीं रहते, लड़ते हैं. यही असली जीत है.”

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

