हिसार के साधारण परिवार का बेटा कैसे बना भारत का मीडिया मुगल... डॉ. सुभाष चंद्रा की कहानी

Dr Subhash Chandra Life Story: भारत में एक से बढ़कर एक आदर्श और महान विभूतियों ने जन्म लिया है. जिनका जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत होता है. करोड़ों लोगों खासकर युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाने की प्रेरणा देने वाली ऐसी ही एक शख्सियत डॉक्टर सुभाष चंद्रा का आज जन्मदिन है. डॉक्टर सुभाष चंद्रा ऐसे दूरदर्शी चिंतक और विजनरी लीडर हैं, जिन्हें भविष्य की चुनौतियों को बहुत पहले ही यानी समय रहते पहचान लेने में महारथ हासिल है.

'मीडिया मुगल'

डॉक्टर सुभाष चंद्रा भारत के पहले प्राइवेट टीवी चैनल के जनक है. उन्होंने भारतीय टीवी दर्शकों को सीरियल्स, मनोरंजन, संगीत चैनल, मूवी चैनल और न्यूज़ चैनल का नया युग दिया है. ये उनके विजन का परिणाम है की बीते 25 सालों से Zee TV, Zee Cinema, Zee News जैसे ब्रांड्स भारत के घर-घर की पहचान बन गए. वो एक सेल्फ मेड इंटरप्रेन्योर हैं. वो टीवी इंडस्ट्री के ट्रेंडसेटर माने जाते हैं. वो राज्यसभा सांसद बनकर देश की सेवा कर चुके हैं.

'विजनरी लीडर'

अपने देश में सैटेलाइट टीवी को 33 साल पूरे हो चुके हैं. जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी ZEE ने ही देश में सबसे पहला सैटेलाइट टीवी शुरू किया था. जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज की स्थापना नवंबर 1982 में हुई थी और साल 1992 में कंपनी ने पहला फ्लैगशिप टेलीविजन चैन Zee TV लॉन्च किया था. यह देश का पहला निजी सैटेलाइट टीवी था. इसी के साथ देश में सैटेलाइट टीवी इंडस्ट्री की नींव रखी गई थी.

जी एंटरटेनमेंट के सफर पर गौर करें तो साल 1994 में जी ने म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा था. 1995 में ZEE TV को यूरोप और यूके में लॉन्च किया गया. इसके अलावा Zee News और Zee Cinema को भी लॉन्च किया गया था. 1996 में कंपनी ने अपना पहला केबल चैनल Siti Channel के नाम से शुरू किया था. 1997 में Zee Music लॉन्च किया गया था. 1998 में अमेरिका में Zee TV को लॉन्च किया गया.

यह पूरा उपक्रम डॉक्टर सुभाष चंद्रा के विजन से आज भी देश का सबसे भरोसेमंद और अग्रणी न्यूज़ चैनल के साथ अपने करोड़ों दर्शकों का स्वस्थ्य मनोरंजन कर रहा है.

'चुनौतियां कम नहीं थी'

अपनी जीवनी The Z Factor: My Journey as the Wrong Man at the Right Time Subhash Chandra में डॉक्टर सुभाष चंद्रा लिखते हैं कि आज वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वहां पहुंचना आसान नहीं था. डॉक्टर चंद्रा अपने मुश्किल वक्त को भी बड़ी निडरता के साथ दुनिया के सामने रखा है. किताब में उन्होंने लिखा, 'वे चौवन या पचपन साल के थे जब कई दशकों की सफलता के बाद उनका व्यवसाय बिखरना शुरु हो गया. हमारे नुकसान के दो कारण थे- सट्टा बाज़ार की गिरावट और कपास की कीमतों में आई भारी अस्थिरता. सट्टा बाज़ार अनाजों और माल का वायदा कारोबार बाज़ार था. यह कोई गैरकानूनी गतिविधि नहीं थी बल्कि सट्टा बाज़ार में हिस्सा लेना स्थापित कारोबारियों के लिए आम बात थी. दुर्भाग्य से, कपास में दादाजी द्वारा किए गए कुछ सौदे अनुमान के विपरीत रहे और उन्होंने 50 लाख से भी ज़्यादा गंवा दिए. दूसरा बड़ा कारण परिवार का तेल मिल में निवेश था. हसने तेल मिल में 35 लाख रुपर्यो का निवेश किया था, लेकिन इसने हमें डूबो दिया. ऑयल मिल के संचालन के लिए ऊंची कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है जिसका हम इंतजाम नहीं कर पाए. हमने 20 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन हमारे परिवार ने वह सारा पैसा भी इसमें लगा दिया'.

ऐसी कई चुनौतियों और विषम परिष्थितियों के बीच उन्होंने अपने व्यवसाय को संभाला और नायक की तरह विजेता बने. अपनी असाधारण नेृतत्व क्षमता और विजन की वजह से हरियाणा के हिसार जिले में जन्मा एक बालक मीडिया मुगल बनकर पूरी दुनिया में न सिर्फ अपने पूर्वजों बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है.

'मार्गदर्शक'

डॉक्टर सुभाष चंद्रा एक आदर्श विचारक हैं जिन्होंने अपने ज्ञान और कौशल से मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना किया और खुद को तमाम कसौटियों में कसकर अपनी शख्सियत को निखारकर उसे असाधारण बना लिया. भारत कैसे तरक्की कर सकता है. किसी राष्ट्र या संस्थान का विकास कैसे होनी चाहिए, इस विषय पर भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा के विचारों ने करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया है. 'सच कहूं' नामक अपने शो के जरिए वो छात्रों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं.

'जमीन से जुड़े परोपकारी'

डॉक्टर सुभाष चंद्रा जब राज्यसभा सांसद बने तब भी उन्होंने देश सेवा में अनेक मिसालें पेश की. उन्होंने हरियाणा के आदमपुर एरिया के 5 गांवों को गोद लेकर उनका कायाकल्प करने में अपनी महती भूमिका निभाई. कोरोना काल में जब पूरी दुनिया थम गई था तब डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मार्गदर्शन में एस्सेल ग्रुप ने कई राज्य की सरकारों को एंबुलेंस समेत मेडिकल उपकरण डोनेट करके अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाहन किया. अपनी परोपकारी गतिविधियों के लिए सुभाष चंद्र फाउंडेशन की स्थापना की थी जो समय समय पर मुश्किल के भंवर में फंसे लोगों की सहायता करती है.

वर्तमान में जीना चाहिए: डॉक्टर सुभाष चंद्रा

डॉ. सुभाष चंद्रा अपना जन्मदिन अक्सर देश की आम जनता यानी लोगों के बीच मनाते हैं. इस अवसर पर वह अपने अनुभव साझा करके युवाओं के साथ संवाद कर उन्हें करियर संबंधी कई टिप्स देते हैं. उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कई बार कहा है - 'आगे बढ़ने के लिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए. मेहनत और लगन से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है'.

डॉक्टर सुभाष चंद्रा का जन्म 30 नवंबर, 1950 को हुआ था. स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया. कुछ नया करने की ललक और रिस्क लेने की क्षमता से उन्होंने पारिवारिक बिजनेस नए मुकाम तक पहुंचाया. उनसे जुड़े लोग हर साल उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. सुभाष चंद्रा फाउंडेशन, युवा संगठन समेत कई लोग उनके जन्मदिन पर केक काटकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और उनके जीवन से सीख लेते हैं.