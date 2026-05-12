दिन में शांत, रात में आने लगती हैं डरावनी आहटें! जो भी रहा, वो मारा गया, 107 साल पुराने बंगले का खौफनाक रहस्य!

How Jobat's Bungalow became a haunt of ghosts: भूत बंगलों की जाने कितने ही रोमांचक किस्से कहानियां आपने सुनी होंगी. ये रहस्यमयी कहानियां इतनी डरावनी और रोमांचक होती है कि हमारे फिल्मकार भी समय समय पर प्रभावित होते रहे हैं. जैसे साल 1949. जब एक सच्ची घटना से प्रेरित डायरेक्टर कमाल अमरोही ने महल नाम से हिंदी की पहली हॉरर फिल्म बना डाली.

हिंदी सिनेमा के परदे पर तब से ऐसी फिल्मों का सिलसिला जारी है. अभी 6 मई को ही भूत बंगला नाम की एक फिल्म रिलीज हुई, जो 250 करोड़ के कलेक्शन के साथ धुरंधर-2 और बॉर्डर-2 के बाद साल की तीसरी सुपरहिट फिल्म बन चुकी है. ये लोकप्रियता बताती है, हमारे सिनेमा और समाज में रहस्यमयी कहानियां कितने गहरे तक रची बसी हुई है.

वह रहस्यमयी बंगला, जिसे माना जाता है भूतों का घर

आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक ऐसे ही भूत बंगले की रहस्यमयी कहानी. कहानी एक ब्रिटिश काल के एक ऐसे बंगले की, जो अपने शानदार और समृद्ध अतीत के बावजूद, आज भूतों का घर माना जाता है. डर ऐसा कि यहां ठहरना तो दूर, आने जाने से भी लोग हिचकते हैं.

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आखिर 107 साल पुराने बंगले में ऐसा क्या हुआ, जो इसे भूतों का डेरा मान लिया गया? आज के आधुनिक और स्मार्टफोन वाले जमाने में, क्यों आम आदमी से लेकर बड़े अधिकारी तक इस बंगले में ठहरने से कतराने लगे. हालत ऐसी, कि आज ये बंगला किसी हॉरर फिल्म के सीन की तरह वीरान हो चुका है.

कोई तो है. जिसका साया, इस बंगले के भीतर इंसानों को कदम रखने से दूर करता है. कोई कहता है, यहां भूतों का बसेरा है, तो कोई यहां अदृश्य शक्तियों का ठिकाना बताता है. अगर ऐसा नहीं होता तो दिन के उजाले में ही ये बंगला ऐसा उजड़ा न होता. ये बंगला है मध्य प्रदेश के अलिराजपुर जिले के जोबट का.

जोबट का ‘डाक बंगला’, कैसे बना भूतों का बसेरा?

दरअसल खंडहरों और खाली घरों का अपना रहस्य-संसार होता है. जैसे धरती के हर कण की अपनी उर्जा होती है, वैसे ही पुराने बंगलों के दरो दीवार के बीच एक ऊर्जा चक्र होता है, जो इंसानों के वास और पलायन के साथ बदलता रहता है. मध्य प्रदेश के अलिराजपुर जिले के जोबट डाक बंगले का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है. बंगला ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1919 में बना था. तब ये अंग्रेज अफसरों का पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था.

जी मीडिया ने इसी रहस्य को समझने की कोशिश की कि आखिर इस डाक बंगले के बारे में ऐसी धारणा कैसे बन गई कि जो भी यहां रहने आता है, उसके साथ अपशकुन जरूर होता है.

ये अलीराज पुर के जोबट का सरकारी बंगला कभी बीजेपी और कांग्रेस का दफ्तर हुआ करता था. वह दोनों पार्टी के झंडों से पटा रहता था. विधायक और मजिस्ट्रेट वहां रहना शानो शौकत समझते थे. लेकिन विडंबनाएं ऐसी कि आज ये बंगला अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है.

जो भी रहने आया, दुर्घटनाओं का हुआ शिकार

बंगले के पड़ोस में में रहने वाले लोग बताते हैं कि वह पूर्व में विश्राम गृह रहा था. उसके बाद पीडब्लूयडी के अंडर रहा. उसके बाद इसमें एक सत्र न्यायाधीश रहे, उनकी सेवा समाप्त हो गई. उसके बाद एक दो और आए उनके साथ भी त्रासदी हुई.

जोबट के डाक बंगले से एक लाश निकलती, तो शायद इसे संयोग मान लिया जाता. लेकिन पिछले 20 बरसों में यहां जो भी आया, वो या तो किसी गंभीर बीमारी का शिकार होकर मरा या फिर अकाल मौत का शिकार.

जोबट के डाक बंगले में ऐसी घटनाएं एक के बाद एक इतनी बढ़ी कि लोग यहां आने से ही कतराने लगे. जबकि बंगले की देखभाल करने वाले कहते हैं, हम तो इसे आज भी आवंटित करने को तैयार हैं.

मेहमानों के लिए तरस गया है अब बंगला

डाक बंगला को पिछले कई साल से इंतजार है यहां रहने वाले मेहमान का. लेकिन स्थानीय लोगों और जन प्रतिनिधियों दोनों के बीच यह धारणा घर कर गई है कि जो भी इस बंगले में रहता है, उसे किसी न किसी रूप में बदकिस्मती का सामना करना ही पड़ता है. जोबट में स्थित सरकारी डाक बंगला अब एक 'मनहूस' बंगले के तौर पर बदनाम हो चुका है. रिपोर्ट के इस हिस्से में आपको बताते हैं, वो घटनाएं, जो इसे मनहूस डाक बंगला बना गईं.

5,000 वर्ग फुट के प्लॉट पर बना यह सरकारी बंगला मूल रूप से 1919 में अंग्रेजों के काल के दौरान बनवाया गया था. इस तरह से डाक बंगले का अलीराजपुर के लिए काफी खास है. लेकिन आज जज और सरकारी अधिकारियों से लेकर विधायकों तक हर कोई इस बंगले को बदकिस्मती की निशानी मानता है. पिछली घटनाएं बताती हैं कि जिसने भी इस बंगले में रहना शुरू किया है, वह या तो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गया है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है.

कैसे शुरू हुआ ये सारा सिलसिला?

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रूप सिंह अलावा जोबट स्थित इस सरकारी डाक बंगले में आए थे. वहां रहने के कुछ ही समय बाद एक विभागीय जांच के चलते उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं. कुछ समय बाद उनकी पत्नी और बच्चे की भी अचानक मृत्यु हो गई.

जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया को आवंटित किया गया, और इसका उपयोग कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के रूप में किया जाने लगा. लेकिन आवंटन के ठीक एक वर्ष बाद ही, COVID-19 महामारी के दौरान कलावती भूरिया का निधन हो गया.

कलावती भूरिया के बाद बीजेपी एमएलए सुलोचना रावत को ये बंगला आवंटित हुआ. आवंटन के बाद सुलोचना ने होम जाप के साथ इसे बीजेपी का दफ्तर बनाया. लेकिन तीन साल के भीतर सुलोचना को गंभीर ब्रेन हेमरेज हो गया. आज स्थिति ये है, कि ये डाक बंगला कई अधिकारियों को आवंटित हुआ, लेकिन डर के मारे किसी ने भी यहां रहना शुरू नहीं किया.