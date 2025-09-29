भारत के सबसे अमीर मंदिर के क्लर्क का बड़ा घोटाला! कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति? छिड़ा सियासी संग्राम

Tirupati Temple: रवि कुमार को रोजाना मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावे को गिनने का काम सौंपा गया था. ये चढ़ावा कई करोड़ का होता था. तीन दशकों तक उसने धीरे-धीरे करके मंदिर से कथित तौर पर चोरी कर के एक बड़ी संपत्ति बनाई. जब रवि कुमार पकड़ा गया तो भी उस पर कोई खास एक्शन नहीं हुआ.
बीते कुछ दिनों से तिरुमला तिरूपति देवस्थानम (टीटीडी) में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर आंध्र प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है. बताया जा रहा है कि देश के सबसे धनी मंदिर से लगभग 100 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि का घोटाला हुआ है. इस खबर ने घोटाले ने सूबे की सियासत को झकझोर दिया है. आइए हम आपको बताते हैं क्या था मामला और मंदिर में काम करने वाला एक मामूली क्लर्क कैसे 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति का मालिक बन गया?
1990 के दशक की शुरुआत का समय था लगभग 20 वर्षीय एक युवक पेन्डा ज्यंगर मठ में एक कर्मचारी के तौर पर शामिल हुआ.
रवि कुमार नाम का यह शख्स तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के अध्यात्मिक मामलों की देखरेख के लिए रखा गया था. साल 2023 तक जब उसकी उम्र 54 साल हो गई तब तक ये शख्स उसी जगह पर एक क्लर्क के तौर पर काम करता रहा. वो मंदिर के सबसे संवेदनशील मामलों के कार्यों में से एक मंदिर पर आने वाले चढ़ावे की निगरानी का काम करता था. तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रतिदिन चढ़ावे के रूप में 4-6 करोड़ रुपए चढ़ते थे. तीन दशकों तक रवि कुमार सामान्य कर्मचारी की तरह काम करता है. वो समय पर मंदिर आता है और फिर समय पर चला जाता है.
ऐसे खुला मंदिर में चोरी का राज
रवि कुमार तिरुपति के प्रसिद्ध मंदिर में एक मामूली क्लर्क के तौर पर काम करता था. रवि कुमार को रोजाना मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावे को गिनने का काम सौंपा गया था. ये चढ़ावा कई करोड़ का होता था. तीन दशकों तक उसने धीरे-धीरे करके मंदिर से कथित तौर पर चोरी कर के एक बड़ी संपत्ति बनाई. जब रवि कुमार पकड़ा गया तो भी उस पर कोई खास एक्शन नहीं हुआ. जब तक इस बड़े घोटाले की पोल नहीं खुली थी वो लगभग बिना सजा के ही बच गया था.
अप्रैल 2023 में उसके चेहरे से ईमानदारी का नकाब तब हट गया जब एक गार्ड ने सीसीटीवी फुटेज देखते हुए रवि कुमार को अजीब हरकत करते देखा.
सीसीटीवी फुटेज के बाद रवि की तलाशी ली गई
सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे एक सुरक्षा गार्ड ने नोटों की गिनती के दौरान रवि कुमार को अजीबो-गरीब हरकत करते हुए देखा. इसके बाद जब गार्ड ने रवि कुमार की तलाशी ली तो उसके नितंबों के बीच छिपाए गए नौ 100 डॉलर के नोटों के साथ पकड़ा. दरअसल रवि कुमार को पेन्डा ज्यंगर मठ में आने वाले चढ़ावे के विदेशी मुद्रा को संभालने का काम सौंपा गया था. रवि कुमार को 72 हजार अमेरिकी डॉलर लेकर भागते हुए पकड़ा गया था. सोशल मीडिया पर भी सीसीटीवी का ये फुटेज वायरल हो गया था.
हाई कोर्ट ने सीआईडी को सौंपी जांच
इस सीसीटीवी फुटेज के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं. आंध्र प्रदेश की सियासत में भी इस मामले के सामने आने के बाद से भूचाल आ गया है. आई टी मंत्री नारा लोकेश ने इस मामले को सियासी मुद्दा बताते हुए बाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वायरल वीडियो में रवि कुमार तिरुमला मंदिर की दान पेटी से नकदी और विदेशी मुद्रा चुराते हुए दिखाई दे रहे थे.
वीडियो वायरल होने के बाद सूबे में मचा सियासी घमासान
आंध्र प्रदेश के आई टी मंत्री नारा लोकेश ने इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर वाईएस जगन मोहन की सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार में तिरुमाला मंदिर की दानपेटी से 100 करोड़ रुपये से अधिक की चोरी को अंजाम दिया गया. आई टी मंत्री ने जगन मोहन सरकार पर इस चोरी के पैसे को रियल एस्टेट में खपाए जाने के आरोप लगाए हैं. आपको बता दें कि इसके पहले भी बीते साल भी टीटीपी ने 'प्रसादम' मामले में वाईएसआर कांग्रेस की पिछली सरकार निशाने पर लिया था. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लैब रिपोर्ट के हवाले आरोप लगाया था कि मंदिर के प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावटी पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया है.
