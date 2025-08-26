भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को यूं ही 'देसी जेम्स बॉन्ड' नहीं कहा जाता. अपनी असाधारण रणनीतिक क्षमताओं और साहसिक अभियानों के लिए प्रसिद्ध डोभाल ने अपने करियर में कई ऐसे मिशनंस को अंजाम दिए हैं, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही निर्णायक साबित हुए. पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी डोभाल ने सिक्किम मिशन समेत कई गुप्त अभियानों में सफलता हासिल की, लेकिन उनका सबसे खतरनाक और रोमांचक मिशन 1980 के दशक में सामने आया था जब उन्होंने पाकिस्तान में जाकर उसके परमाणु कार्यक्रम की जासूसी की थी.

डी. देवदत्त की लिखी गई किताब 'अजित डोभाल ऑन ए मिशन' में उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक अजीत डोभाल के इन हैरतअंगेज मिशन के बारे में बताया है. किताब के मुताबिक, यह ऑपरेशन डोभाल के जीवन का सबसे जोखिम भरा काम था. इस मिशन के दौरान उन्होंने कई महीनों तक पाकिस्तान में भिखारी का वेश धारण कर वहां की गतिविधियों पर निगरानी रखी और महत्वपूर्ण सूचनाएं भारत तक पहुंचाईं. इस मिशन की सफलता भारत की रणनीतिक तैयारी के लिहाज़ से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह आज भी भारतीय खुफिया इतिहास के सबसे साहसी अभियानों में गिना जाता है. इसके लिए वो कई महीनों तक पाकिस्तान में भिखारी बनकर रहे थे.

इस्लामाबाद में हुई थी डोभाल की तैनाती

साल 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिससे न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल गया, बल्कि पाकिस्तान में भी खलबली मच गई. इसके बाद पाकिस्तान ने हर हाल में परमाणु हथियार हासिल करने की नीति पर काम शुरू कर दिया. इस मिशन में उसे चीन सहित कुछ अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से भी मदद मिल रही थी. उसी दौर में अजित डोभाल को इस्लामाबाद में एक अत्यंत संवेदनशील और जोखिमपूर्ण पोस्टिंग पर भेजा गया. वहां उनका मकसद था पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की प्रगति पर गुप्त जानकारी इकट्ठा करना.

Add Zee News as a Preferred Source

कई महीने तक भिखारी के भेष में रहे थे अजीत डोभाल

इस मिशन के तहत डोभाल ने महीनों तक भिखारी का भेष धारण कर पाकिस्तान के भीतर रहकर अपने नेटवर्क के जरिए खुफिया सूचनाएं जुटाईं. वह न केवल पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचे रहे, बल्कि ऐसे वक्त में मिशन को अंजाम दिया जब पकड़े जाने पर उनकी जान बचना लगभग नामुमकिन था. इस मिशन ने भारत को पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में बेहद जरूरी और समय पर जानकारी दी, जिससे भारत अपनी रणनीति और सुरक्षा नीति को सुदृढ़ बना सका. यह भी माना जाता है कि इस ऑपरेशन ने भारत को क्षेत्रीय परमाणु संतुलन बनाए रखने में बड़ी मदद दी.

यह भी पढ़ेंः 'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन

जेम्स बॉन्ड स्टाइल में करते थे जासूसी

अगर आपने कभी जेम्स बॉन्ड या दूसरी स्पाई थ्रिलर फिल्मों में देखा है कि एजेंट कैसे कभी भिखारी बन जाता है, कभी हेयरकट कराने का बहाना बनाकर दुश्मन के गुप्त रहस्यों में घुस जाता है, तो जान लें कि यह कहानी केवल फिल्मों की कल्पना नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की सच्ची जिंदगी का हिस्सा रही है. डोभाल ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जासूसी करते हुए ऐसे कई खतरनाक और चालाकी भरे मिशन अंजाम दिए, जहां वह दुश्मन के बीच इस कदर छुप जाते थे कि उनकी असलियत का पता लगाना दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता था. इस वजह से उन्हें भारत का ‘जेम्स बॉन्ड’ कहा जाता है.

जान खतरे में डालकर निकाली खुफिया जानकारी

भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसने न केवल पूरी दुनिया को बल्कि खासकर पाकिस्तान को हैरान कर दिया. इस ऐतिहासिक घटना के बाद, पाकिस्तान ने चीन और उत्तर कोरिया के सहयोग से अपनी परमाणु क्षमताओं का विकास शुरू कर दिया. भारत के लिए इस खतरे का पर्दाफाश करना बेहद जरूरी था, और यह जिम्मेदारी दी गई थी उस शख्स को जिसे ‘सुपरकॉप’ कहा जाता है अजीत डोभाल. यह मिशन कोई सामान्य जासूसी अभियान नहीं था. डोभाल की जान को खतरा था, और अगर उनकी असलियत सामने आ जाती तो भारत की सुरक्षा भी गंभीर संकट में पड़ जाती. ऐसे में उन्होंने अपनी सूझबूझ, साहस और रणनीति से दुश्मन के बीच जाकर न केवल पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जासूसी की, बल्कि उस समय के लिए बेहद अहम जानकारियां भी जुटाईं.

यह भी पढ़ेंः BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान