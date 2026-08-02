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65 हजार की सैलरी और अमेरिका में लाखों का खर्च! अभिजीत दीपके के पिता ने बेटे की पढ़ाई का फंड कैसे जुटाया? जांच की उठी मांग

Abhijit Deepke Funding Dispute: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके संकट में पड़ते जा रहे हैं. उनकी अमेरिकी में हुई पढ़ाई की फंडिंग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. इसके लिए एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनाव आयोग, पुलिस और आयकर विभाग को शिकाय देकर जांच की मांग की है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 02, 2026, 05:20 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:39 AM IST
65 हजार की सैलरी और अमेरिका में लाखों का खर्च! अभिजीत दीपके के पिता ने बेटे की पढ़ाई का फंड कैसे जुटाया? जांच की उठी मांग

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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