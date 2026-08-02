/65 हजार की सैलरी और अमेरिका में लाखों का खर्च! अभिजीत दीपके के पिता ने बेटे की पढ़ाई का फंड कैसे जुटाया? जांच की उठी मांग

Abhijit Deepke Funding Dispute News: नीट पेपर लीक के नाम पर दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन करवाकर चर्चा में आए 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के बारे में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब उनके पिता भगवानराव दीपके की वित्तीय स्थिति की जांच की मांग उठी है. सूरत के एक RTI एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने आरोप लगाया कि भगवानराव महाराष्ट्र सरकार के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जिन्हें सीमित तनख्वाह मिलती थी. ऐसे में उन्होंने विदेश में पढ़ाने के लिए अपने बेटे का लाखों रुपये का खर्चा कैसे उठाया.