वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने AI से 32 घंटे में सुलझाया केस

Nagpur Hit and Run Case: महाराष्ट्र के नागपुर में हिट एंड रन मामले को पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से केस को 36 घंटे के अंदर यानी महज डेढ़ दिन में सुलझा लिया. ये ऐसा मामला था जिसमें पुलिस के पास बहुत कम क्लू थे. मामला मार्मिक होने के चलते देशभर की सुर्खियों में था. दरअसल रक्षाबंधन के दिन एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी थी जिससे बाइक सवार महिला की मौत हो गई थी. अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके ट्रक की पहचान की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

आसान नहीं था केस सुलझाना

नागपुर पुलिस के सीनियर अफसर ने बताया कि हादसे में अपनी पत्नी की मौत से परेशान पीड़ित के पास बहुत कम जानकारी थी. वो बस इतना जानता था कि नागपुर में उसकी पत्नी को कुचलने वाले ट्रक पर लाल निशान लगे थे. वह न तो उसका साइज पहचान सका और न ही ये कि वो ट्रक किस कंपनी का था या उसका नंबर वगैरह क्या था. फिर भी पुलिस ने 36 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने में मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया और आरोपी को दबोच लिया

FAQ-

सवाल- मामला क्या था?

जवाब- रक्षा बंधन, 9 अगस्त को पीड़ित और उसकी पत्नी बाइक पर थे, जब नागपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. महिला सड़क पर गिर गई. ट्रक ने उसे कुचल दिया और घटनास्थल से फरार हो गया. फिर उस आदमी ने अपनी पत्नी के शव को अपनी बाइक से बांध दिया था. उस अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो व्यापक रूप से वायरल हुआ था. पीड़ित पत्नी के शव को गांव ले जाने के दौरान सदमे में था लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई. नागपुर ग्रामीण के पुलिस एसपी हर्ष पोद्दार ने बताया कि पीड़ित ट्रॉमा में होने के चलते ज्यादा जानकारी देने में असमर्थ था.

सवाल- महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस कैसे एआई का यूज कर रही है?

जवाब- नागपुर एसपी ग्रामीण ने बताया, महाराष्ट्र पुलिस अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार के अन्य विभागों में एआई को लागू कराने और उसका उपयोग बढ़ाने में मदद कर रही है. उनकी मुहिम का मकसद सरकारी मेटा-डेटा का विश्लेषण और उपयोग करके ऐसे AI समाधान तैयार करना है जो महाराष्ट्र सरकार के ही हों, न कि उनका इंतजाम कहीं बाहर से किया जाए. पुलिस 13 विभिन्न विभागों के साथ काम कर रही है. एआई का मुख्य फ्यूल डेटा है और चूंकि सरकार के पास डेटा का इतना बड़ा भंडार है, इसलिए हम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एआई समाधान तैयार करने के लिए इसका विश्लेषण किया जा रहा है.