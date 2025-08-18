वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने AI से 32 घंटे में सुलझाया केस
Advertisement
trendingNow12885611
Hindi Newsदेश

वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने AI से 32 घंटे में सुलझाया केस

Nagpur news: नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने बताया कि बेहद कम सूचना में इस केस की तह तक जाना आसान नहीं था लेकिए AI की मदद से उनकी टीम ने ये कर दिखाया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 18, 2025, 01:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने AI से 32 घंटे में सुलझाया केस

Nagpur Hit and Run Case: महाराष्ट्र के नागपुर में हिट एंड रन मामले को पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से केस को 36 घंटे के अंदर यानी महज डेढ़ दिन में सुलझा लिया. ये ऐसा मामला था जिसमें पुलिस के पास बहुत कम क्लू थे. मामला मार्मिक होने के चलते देशभर की सुर्खियों में था. दरअसल रक्षाबंधन के दिन एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी थी जिससे बाइक सवार महिला की मौत हो गई थी. अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके ट्रक की पहचान की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.  

आसान नहीं था केस सुलझाना

नागपुर पुलिस के सीनियर अफसर ने बताया कि हादसे में अपनी पत्नी की मौत से परेशान पीड़ित के पास बहुत कम जानकारी थी. वो बस इतना जानता था कि नागपुर में उसकी पत्नी को कुचलने वाले ट्रक पर लाल निशान लगे थे. वह न तो उसका साइज पहचान सका और न ही ये कि वो ट्रक किस कंपनी का था या उसका नंबर वगैरह क्या था. फिर भी पुलिस ने 36 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने में मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया और आरोपी को दबोच लिया

FAQ- 

सवाल- मामला क्या था?
जवाब- रक्षा बंधन, 9 अगस्त को पीड़ित और उसकी पत्नी बाइक पर थे, जब नागपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. महिला सड़क पर गिर गई. ट्रक ने उसे कुचल दिया और घटनास्थल से फरार हो गया. फिर उस आदमी ने अपनी पत्नी के शव को अपनी बाइक से बांध दिया था. उस अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो व्यापक रूप से वायरल हुआ था. पीड़ित पत्नी के शव को गांव ले जाने के दौरान सदमे में था लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई. नागपुर ग्रामीण के पुलिस एसपी हर्ष पोद्दार ने बताया कि पीड़ित ट्रॉमा में होने के चलते ज्यादा जानकारी देने में असमर्थ था.

सवाल- महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस कैसे एआई का यूज कर रही है?
जवाब- नागपुर एसपी ग्रामीण ने बताया, महाराष्ट्र पुलिस अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार के अन्य विभागों में एआई को लागू कराने और उसका उपयोग बढ़ाने में मदद कर रही है. उनकी मुहिम का मकसद सरकारी मेटा-डेटा का विश्लेषण और उपयोग करके ऐसे AI समाधान तैयार करना है जो महाराष्ट्र सरकार के ही हों, न कि उनका इंतजाम कहीं बाहर से किया जाए. पुलिस 13 विभिन्न विभागों के साथ काम कर रही है. एआई का मुख्य फ्यूल डेटा है और चूंकि सरकार के पास डेटा का इतना बड़ा भंडार है, इसलिए हम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एआई समाधान तैयार करने के लिए इसका विश्लेषण किया जा रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Hit-and-run case

Trending news

पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
;