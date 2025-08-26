जब अजीत डोभाल के सामने धरी रह गई थी 'जासूस रानी' की हर चाल, सिक्किम ऐसे बना था भारत का 22वां राज्य
Advertisement
trendingNow12897904
Hindi Newsदेश

जब अजीत डोभाल के सामने धरी रह गई थी 'जासूस रानी' की हर चाल, सिक्किम ऐसे बना था भारत का 22वां राज्य

Sikkim: सत्तर के दशक की शुरुआत में सिक्किम का राजघराना गहरे संकट से गुजर रहा था. चोग्याल की अमेरिकी पत्नी होप कुक पर दिल्ली में शक होने लगा कि वह सीआईए (CIA) से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में इसकी जिम्मेदारी तब एक युवा खुफिया अफसर अजीत डोभाल को दी गई. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 26, 2025, 10:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब अजीत डोभाल के सामने धरी रह गई थी 'जासूस रानी' की हर चाल, सिक्किम ऐसे बना था भारत का 22वां राज्य

Ajit Doval: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (NSA Ajit Doval) की जिंदगी किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं लगती. 'देसी जेम्स बॉन्ड' के नाम से मशहूर अजीत डोभाल ने कई मिशंस को अंजाम दिए हैं, जो देश के सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम थे. हालांकि, उनके शुरुआती और कम जाने-पहचाने मिशनों में से एक पाकिस्तान या चीन में नहीं, बल्कि हिमालय के छोटे राज्य सिक्किम में हुआ था.

सत्तर के दशक की शुरुआत में सिक्किम का राजघराना गहरे संकट से गुजर रहा था. चोग्याल (राजा) की अमेरिकी पत्नी होप कुक पर दिल्ली में शक होने लगा कि वह सीआईए (CIA) से जुड़ी हुई हैं. उनकी बढ़ती पकड़ भारत के लिए चिंता का विषय थी, क्योंकि उस दौर में भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण थे. डर ये था कि कहीं सिक्किम भारत की जगह वॉशिंगटन की तरफ न झुक जाए. भारत को उस राज्य में अपना प्रभाव खोने का डर था जो चीन के खिलाफ एक बफर की तरह काम करता था. ऐसे में, एक युवा खुफिया अफसर को जिम्मा दिया गया कि वह हर हाल में सिक्किम को भारत की नजरों में बनाए रखे.

सिक्किम पर 1642 से चोग्याल वंश का राज था. भारत की आजादी के बाद 1947 में यह एक प्रोटेक्टेड स्टेट बना. यानी रक्षा और विदेश मामलों की जिम्मेदारी दिल्ली की थी, जबकि अंदरूनी कामकाज चोग्याल देखते थे. लेकिन,  1965 के बाद यह व्यवस्था बदलनी शुरू हुई, जब अपने पिता की मौत के बाद पाल्देन थोंडुप नामग्याल नए चोग्याल बने. उन्होंने भारत में पढ़ाई की थी और उन्हें व्यावहारिक शासक माना जाता था. जबकि सिर्फ दो साल पहले ही उनकी मुलाकात अमेरिकी युवती होप कुक से हुई थी, जिसने अमेरिकी नागरिकता छोड़कर उनसे शादी कर ली. इस तरह से 1960 के दशक के बीच तक वह सिक्किम की रानी बन चुकी थीं. जल्दी ही होप कुक का असर सिक्किम की नीतियों में दिखने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Ajit Doval: On a Mission 

होप कुक ने विदेशी पत्रकारों को अपने साथ जोड़ा, इंटरव्यू दिए जिनमें सिक्किम को भारतीय दबाव का विरोध करने वाले राष्ट्र के रूप में पेश किया गया और अपने पति को आजादी की मांग करने के लिए उकसाती. लेखक देवदत्त डी. ने अपनी किताब 'अजीत डोभाल: ऑन अ मिशन' में बताया है कि कैसे दिल्ली के खुफिया अधिकारियों को शक था कि होप कुक अमेरिका के प्रभाव का जरिया बनी हुई हैं

भारत के लिए चिंता की बात: 1971 बांग्लादेश जंग

1971 के बांग्लादेश जंग के दौरान, जब अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, तब उनकी मौजूदगी और विवादास्पद हो गई. दिल्ली के लिए यह सिर्फ महल की गपशप नहीं थी. हिमालय में एक ऐसा बफर राज्य, जहां अमेरिकी असर बढ़ रहा हो और उत्तर में पहले से चीन मौजूद हो. भारत के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी.

इसी वक्त अजीत डोभाल को जिम्मेदारी दी गई कि वह सिक्किम की स्थिति समझें और रानी के असर को कम करें. उन्होंने वहां लोकल लोगों के बीच रहकर बातचीत की, राजनीतिक नेताओं से मिले, जनता के गुस्से को समझा और दिल्ली के कॉन्टैक्ट मजबूत किए. डोभाल की रिपोर्ट में सामने आया कि सिक्किम के लोग, खासकर नेपाली बहुसंख्यक चोग्याल और उनकी अमेरिकी रानी से नाराज थे. जनता को लगता था कि महल घमंडी और भारत-विरोधी है. इससे दिल्ली को यकीन हो गया कि सिक्किम का भारत में विलय रणनीतिक रूप से सही होगा और जनता भी इसका सपोर्ट करेगी.

जब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना

इसके बाद 1973 तक सिक्किम में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. लोग राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र की हिमायत में सड़कों पर उतर आए. दबाव बढ़ने पर होप कुक सिक्किम छोड़कर अमेरिका चली गईं और फिर कभी वापस नहीं आईं. इसके दो साल बाद यानी साल 1975 में सिक्किम असेंबली ने बादशाहत खत्म करने और भारत में विलय के पक्ष में वोटिंग की. रिफरेंडम में 97 फीसदी से ज्यादा लोगों ने भारत में शामिल होने का सपोर्ट किया. इसके बाद सरकार ने फौरन कदम उठाया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Ajit Doval

Trending news

पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
Viral Video
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया पुल; सामने आया VIDEO
bridge collapsed
'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया पुल; सामने आया VIDEO
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
india america deal
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
tribunal
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
Ishwariya Smart Village
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
rss
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
DK Shivakumar
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
Assam news
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
SCO summit
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
operation sindoor
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
;