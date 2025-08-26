जब अजीत डोभाल के सामने धरी रह गई थी 'जासूस रानी' की हर चाल, सिक्किम ऐसे बना था भारत का 22वां राज्य

Ajit Doval: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (NSA Ajit Doval) की जिंदगी किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं लगती. 'देसी जेम्स बॉन्ड' के नाम से मशहूर अजीत डोभाल ने कई मिशंस को अंजाम दिए हैं, जो देश के सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम थे. हालांकि, उनके शुरुआती और कम जाने-पहचाने मिशनों में से एक पाकिस्तान या चीन में नहीं, बल्कि हिमालय के छोटे राज्य सिक्किम में हुआ था.

सत्तर के दशक की शुरुआत में सिक्किम का राजघराना गहरे संकट से गुजर रहा था. चोग्याल (राजा) की अमेरिकी पत्नी होप कुक पर दिल्ली में शक होने लगा कि वह सीआईए (CIA) से जुड़ी हुई हैं. उनकी बढ़ती पकड़ भारत के लिए चिंता का विषय थी, क्योंकि उस दौर में भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण थे. डर ये था कि कहीं सिक्किम भारत की जगह वॉशिंगटन की तरफ न झुक जाए. भारत को उस राज्य में अपना प्रभाव खोने का डर था जो चीन के खिलाफ एक बफर की तरह काम करता था. ऐसे में, एक युवा खुफिया अफसर को जिम्मा दिया गया कि वह हर हाल में सिक्किम को भारत की नजरों में बनाए रखे.

सिक्किम पर 1642 से चोग्याल वंश का राज था. भारत की आजादी के बाद 1947 में यह एक प्रोटेक्टेड स्टेट बना. यानी रक्षा और विदेश मामलों की जिम्मेदारी दिल्ली की थी, जबकि अंदरूनी कामकाज चोग्याल देखते थे. लेकिन, 1965 के बाद यह व्यवस्था बदलनी शुरू हुई, जब अपने पिता की मौत के बाद पाल्देन थोंडुप नामग्याल नए चोग्याल बने. उन्होंने भारत में पढ़ाई की थी और उन्हें व्यावहारिक शासक माना जाता था. जबकि सिर्फ दो साल पहले ही उनकी मुलाकात अमेरिकी युवती होप कुक से हुई थी, जिसने अमेरिकी नागरिकता छोड़कर उनसे शादी कर ली. इस तरह से 1960 के दशक के बीच तक वह सिक्किम की रानी बन चुकी थीं. जल्दी ही होप कुक का असर सिक्किम की नीतियों में दिखने लगा.

Ajit Doval: On a Mission

होप कुक ने विदेशी पत्रकारों को अपने साथ जोड़ा, इंटरव्यू दिए जिनमें सिक्किम को भारतीय दबाव का विरोध करने वाले राष्ट्र के रूप में पेश किया गया और अपने पति को आजादी की मांग करने के लिए उकसाती. लेखक देवदत्त डी. ने अपनी किताब 'अजीत डोभाल: ऑन अ मिशन' में बताया है कि कैसे दिल्ली के खुफिया अधिकारियों को शक था कि होप कुक अमेरिका के प्रभाव का जरिया बनी हुई हैं

भारत के लिए चिंता की बात: 1971 बांग्लादेश जंग

1971 के बांग्लादेश जंग के दौरान, जब अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, तब उनकी मौजूदगी और विवादास्पद हो गई. दिल्ली के लिए यह सिर्फ महल की गपशप नहीं थी. हिमालय में एक ऐसा बफर राज्य, जहां अमेरिकी असर बढ़ रहा हो और उत्तर में पहले से चीन मौजूद हो. भारत के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी.

इसी वक्त अजीत डोभाल को जिम्मेदारी दी गई कि वह सिक्किम की स्थिति समझें और रानी के असर को कम करें. उन्होंने वहां लोकल लोगों के बीच रहकर बातचीत की, राजनीतिक नेताओं से मिले, जनता के गुस्से को समझा और दिल्ली के कॉन्टैक्ट मजबूत किए. डोभाल की रिपोर्ट में सामने आया कि सिक्किम के लोग, खासकर नेपाली बहुसंख्यक चोग्याल और उनकी अमेरिकी रानी से नाराज थे. जनता को लगता था कि महल घमंडी और भारत-विरोधी है. इससे दिल्ली को यकीन हो गया कि सिक्किम का भारत में विलय रणनीतिक रूप से सही होगा और जनता भी इसका सपोर्ट करेगी.

जब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना

इसके बाद 1973 तक सिक्किम में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. लोग राजशाही के खिलाफ और लोकतंत्र की हिमायत में सड़कों पर उतर आए. दबाव बढ़ने पर होप कुक सिक्किम छोड़कर अमेरिका चली गईं और फिर कभी वापस नहीं आईं. इसके दो साल बाद यानी साल 1975 में सिक्किम असेंबली ने बादशाहत खत्म करने और भारत में विलय के पक्ष में वोटिंग की. रिफरेंडम में 97 फीसदी से ज्यादा लोगों ने भारत में शामिल होने का सपोर्ट किया. इसके बाद सरकार ने फौरन कदम उठाया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया.