यह हैवी क्रैश था... अजित पवार का प्लेन बारामती में कैसे गिरा? कौन-कौन था, अब तक क्या पता चला

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार नहीं रहे. 28 जनवरी की सुबह एक प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, डिप्टी सीएम का निधन हो गया. एविएशन एक्सपर्ट ने प्लेन के टुकड़े देखकर अनुमान लगाया है कि यह प्लेन आगे की तरफ जमीन पर पहले गिरा है. जानिए अब तक क्या पता चला. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:03 AM IST
बजट सत्र के पहले दिन महाराष्ट्र से दुखद खबर आई. बारामती में सुबह एक प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया. सुबह-सुबह वह मुंबई से बारामती जा रहे थे जब 8.45 बजे उनका प्लेन क्रैश हो गया. प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे. हादसा बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ. घटना के वीडियो से साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेन के आगे के हिस्से में कुछ नहीं बचा. प्लेन के अवशेष आग में जलते दिखे. सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर खबर आई कि बारामती विमान हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है. अब लोग जानना चाहते हैं कि प्लेन में कौन-कौन था, पवार कहां जा रहे थे, वह इलाका कैसा था. हम आपको यहां ऐसी सारी जानकारी एक-एक कर बता रहे हैं. 

1. अजित पवार के साथ प्लेन में कौन-कौन था?

पवार के ऑफिस की ओर से मीडिया को जानकारी दी गई है कि अजित पवार अपने बॉडीगार्ड के साथ गए थे. प्लेन में दो क्रू मेंबर्स की भी जान चली गई है. प्लेन में थे-  Ajit Pawar डिप्टी सीएम ( महाराष्ट्र), 1 PSO, 1 attendent, 2 क्रू मेंबर्स (PIC+FO)  fallback

प्राइवेट VSR कंपनी एयरक्राफ्ट (कुल पैसेंजर 05)
1. अजित दादा पवार साहेब
2. मुंबई PSO HC विदीप जाधव
3. पायलट कैप्टन सुमित कपूर
4. कैप्टन संभी पाठक
5. पिंकी माली, फ्लाइट अटेंडेंट

मुंबई टेक ऑफ टाइमिंग 08.10 बजे
बारामती लैंडिंग 08.50 बजे

2. पुणे कलेक्टर ने क्या बताया?

पुणे के जिलाधिकारी ने बताया कि हादसा भयानक था. उन्होंने इसे हैवी क्रैश बताया है. वीडियो देखने से साफ है कि प्लेन बुरी तरह नष्ट हो गया था. जब लोग पहुंचे तब पीछे का हिस्सा ही बचा था आगे और बीच का हिस्सा जल रहा था. 

3. अजित पवार कहां जा रहे थे?

रिपोर्टों में बताया गया है कि यह एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसमें अजित पवार पुणे जाने के लिए सवार हुए थे. वहां उन्हें जिला परिषद चुनावों के लिए प्रचार करना था. वह पुणे में चार रैलियों में शामिल होने वाले थे. मुंबई से बारामती की दूरी 250 किमी से ज्यादा है. सड़क के रास्ते 5 घंटे से ज्यादा लगता है. 

4. जहां अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ, वो इलाका कैसा है?

Zee संवाददाता ने खबर दी है कि बारामती में लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है. यह रिमोट इलाका है. वैसे, बारामती इंडस्ट्रियल इलाका है. यहां हवाई पट्टी है. अक्सर नेताओं, अधिकारियों की मूवमेंट होती रहती है लेकिन आज लैंडिंग के दौरान क्या गलत हुआ, बाद में पता चलेगा. DGCA ने इस घटना की जांच की बात कही है. DGCA के अधिकारी ने Zee News से कहा, 'इस पूरे मामले में गड़बड़ी क्या हुई, पता लगाया जाएगा. प्लेन कैसे क्रैश हुआ, किसकी गलती थी, सब जानकारी की जाएगी.'

5. प्लेन क्रैश कैसे हुआ, एक्सपर्ट अभी क्या बता रहे?

एविएशन एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन (रिटायर्ड) डीके पांडेय ने ZEE न्यूज को बताया कि शुरुआती रिपोर्ट में ऐसी बात की गई थी कि उस समय विजिबिलिटी काफी कम थी और यह एक बड़ी वजह हो सकती है. लेकिन हमें समझना होगा कि किसी भी प्लेन हादसे के दो कारण होते हैं. एक टेक्निकल, दूसरा नॉन टेक्निकल. यह दुखद हादसा है. नॉन टेक्निकल में बर्ड हिट हो गई या पायलट की तरफ से कोई गलती हो गई. टेक्निकल में होता है कि प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई या ग्राउंड पर कुछ गड़बड़ हुआ. वहां से जो जानकारी पता चली है कि वह पहाड़ी इलाका है. जहाज काफी पहले थे. एक्सेस मुश्किल है. जिस प्रकार से टुकड़े दिख रहे हैं उससे लगता है कि यह नोज डाउन हुआ है. मतलब आगे का नुकीला हिस्सा जमीन पर पहले गिरा है. उन्होंने कहा कि टेल का हिस्सा बाद में भी दिखता रहा. 

6. प्लेन खड़ा गिरा तो क्या इंजन फेल हो गया था?

एविएशन एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन (रिटायर्ड) यूके देबनाथ ने Zee न्यूज को बताया कि जहाज का सामने का हिस्सा पूरा जला हुआ है, दरअसल, फ्यूल टैंक्स जहाज के मेन विंग में होते हैं. जब आग लगती है तो आम तौर पर सभी जहाजों में टेल हिस्सा बच जाता है क्योंकि टेल में फ्यूल नहीं होता है. हां, अगर जहाज अचानक नीचे आ रहा होता है, जैसा कि कुछ गांववालों ने बताया है तो हो सकता है कि इंजन फैल्योर हो. लेकिन ये दो इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और ऐसे में दोनों इंजन का एकसाथ ऐसे जहाज में फेल होना दुर्लभ है. दोनों इंजनों के अपने फ्यूल टैंक होते, अलग फ्यूल पंप, बूस्टर पंप होते हैं. क्या कोई पायलट की एरर थी, यह जांच के बाद पता चलेगा. 

7. दुर्घटना की शुरुआती रिपोर्ट

विमान 400-500 फीट की ऊंचाई पर था जब दुर्घटना हुई. अजित पवार के विमान दुर्घटना की शुरुआती रिपोर्ट इस प्रकार है- 
दिनांक: 28.01.2026, ऑपरेटर: वीएसआर, विमान का प्रकार: लेयरजेट 45, पंजीकरण: VT-SSK स्थान: बारामती हवाई अड्डा, फ्लाइट क्रू: क्रू सहित 05

LIVE: अजित पवार प्लेन क्रैश पर लाइव अपडेट

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

