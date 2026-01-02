'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा

Advertisement
Priyanka Chaturvedi AI Misuse Letter: एआई का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया है. कुछ लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल कर महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर रहे हैं. महिलाओं की तस्वीरों से कपड़े एआई पर प्रॉम्प्ट देकर कम किए जा रहे हैं. अब सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से ऐक्शन लेने की मांग की है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 02:55 PM IST
शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर एक गंभीर मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महिलाओं के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है. महिलाओं की तस्वीरों का बिना अनुमति इस्तेमाल कर उन्हें अश्लील रूप से पेश किया जा रहा है. उन्होंने AI ऐप्स पर बढ़ते ऐसे मामलों पर आईटी मंत्री से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि Grok जैसे ऐप के लिए कड़ी गाइडलाइंस होनी चाहिए जो महिलाओं की गरिमा का सम्मान करे. बड़ी टेक कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. जैसे ही प्रियंका का यह लेटर सोशल मीडिया पर आया, कई महिलाओं ने उनकी प्रशंसा की. 

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI टूल्स के कथित गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि फेक अकाउंट का इस्तेमाल कर महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं. राज्यसभा सांसद ने कहा कि ऐसी हरकतें महिलाओं की प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से महिला अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया. 

एक्स पर ग्रोक से क्या खेल चल रहा?

चतुर्वेदी ने लिखा, 'मैं आपका ध्यान सोशल मीडिया, खासकर X पर सामने आए एक नए ट्रेंड की ओर दिलाना चाहती हूं. इसमें AI ग्रोक फीचर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. पुरुष फेक अकाउंट का इस्तेमाल कर महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और ग्रोक को ऐसे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं जिससे उनके कपड़े कम दिखें और उन्हें सेक्शुअलाइज किया जा सके. यह सिर्फ फेक अकाउंट से तस्वीरें शेयर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को भी टारगेट किया जा रहा है जो अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं. यह बिल्कुल गलत है और AI का घोर दुरुपयोग है.'

उन्होंने आगे कहा कि इससे भी बुरी बात यह है कि ग्रोक ऐसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहा है. यह न सिर्फ अनैतिक है बल्कि अपराध भी है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा है कि भारत तब तक चुप नहीं रह सकता जब तक रचनात्मकता और इनोवेशन की आड़ में महिलाओं की गरिमा का सार्वजनिक और डिजिटल रूप से उल्लंघन किया जा रहा है. उन्होंने प्रमुख टेक प्लेटफॉर्म पर इसी तरह के अनियंत्रित पैटर्न पर बढ़ती चिंताओं को जोर शोर से उठाया है. उन्होंने कहा कि यह क्रिमिनल प्रैक्टिस है. उनके लेटर के बाद यह मुद्दा चर्चा में आ गया है. लोग खुलकर सोशल मीडिया पर एआई के मिसयूज पर लिखने लगे हैं. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

MP Priyanka Chaturvedi

