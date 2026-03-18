लीबिया-इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया था? NIA ने पकड़ा तब पता चली ड्रोन वाली साजिश

वो सातों विदेशी नागरिक हैं. टूरिस्ट वीजा पर आए थे लेकिन मिजोरम के प्रतिबंधित इलाके में घुसने में कामयाब हो गए. जंगली रास्तों से होते हुए विद्रोही गुटों से मिले. ऐसे सशस्त्र संगठन, जिन्हें भारत में बैन किया जा चुका है. देश की आतंकवाद-रोधी एजेंसी एनआईए ने इन विदेशी लड़ाकों को गिरफ्तार किया, तब खतरनाक साजिश पता चली. यह भारत के खिलाफ साजिश थी. रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुल 14 यूक्रेनी नागरिक अलग-अलग तारीखों पर टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आए. वे गुवाहाटी से होते हुए मिजोरम गए. उसके बाद जो किया, हैरान कर देगा. इनमें सबसे बड़ा नाम अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैनडाइकल का है, जो विद्रोहियों को ट्रेनिंग देता है. गद्दाफी के खिलाफ विदेशी लड़ाके के तौर पर लड़ चुका है. युद्धबंदी भी बना.

भारत में अमेरिकी दूतावास को मामले की जानकारी है. भारत के रास्ते म्यांमार में अवैध रूप से घुसे इन विदेशियों का मकसद पड़ोसी देश में मौजूद जातीय सशस्त्र समूहों और भारत में सक्रिय कुछ प्रतिबंधित समूहों को हथियारों का प्रशिक्षण देना था. इनमें सबसे खतरनाक ड्रोन हमले की ट्रेनिंग थी. इन्होंने विदेशी ड्रोन की सप्लाई भी की. अमेरिकी वैनडाइक को कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ा गया. 3 यूक्रेनी नागरिक लखनऊ और 3 दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़े गए. अब क्रोनोलॉजी जानिए.

एनआईए ने कहा- ये म्यांमार में उग्रवादी समूहों को ट्रेनिंग देने आए थे जिससे वे पूर्वोत्तर भारत में हमले कर सकें.

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कौन है अमेरिकी लड़ाका वैनडाइक?

- लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के राज में विद्रोहियों के साथ मिलकर लड़ा. युद्धबंदी बना.

- गद्दाफी की जेल में 6 महीने काटे. अगस्त 2011 में जेल से भाग निकला.

- पढ़ाई में काफी तेज वैनडाइक सीआईए की भर्ती में काफी आगे तक पहुंच गया था. कई टेस्ट पास कर लिए. लाई डिटेक्टर में फेल हो गया. सीआईए ने उसे भर्ती नहीं किया था.

- हालांकि उसके कई दोस्त सीआईए, एफबीआई, विदेश मंत्रालय जैसे कई संस्थानों में टॉप पोजीशन पर पहुंच गए. उसने अलग रास्ता चुना.



- इसके बाद वह उत्तरी अफ्रीका गया. खुद को फ्रीडम फाइटर कहने वाला यह अमेरिकी इराक में करीब दो दर्जन बार गिरफ्तार हुआ. एक दिन बगदाद जेल से भाग निकला.

- लीबिया के बाद वह सीरिया गया. डॉक्यूमेंट्री बनाई. विद्रोहियों के लिए काम करने के कारण असद सरकार ने उसे आतंकी घोषित कर दिया.

- ISIS के आतंकियों ने उसके दोस्तों की हत्या कर दी, तो तानाशाही और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए ट्रेनिंग और सलाह देना शुरू कर दिया.

Indian counter-terrorism forces arrested six Ukrainians and one American for illegal entry, weapons and drone training, importing drones and allegedly providing terrorist training in Myanmar pic.twitter.com/0K3GoyIddJ — Chay Bowes (@BowesChay) March 16, 2026

भारत के खिलाफ गहरी साजिश?

- हां, इसका शक जताया जा रहा है. ये प्रतिबंधित बॉर्डर एरिया में अवैध तरीके से घुसे थे. म्यांमार गए और पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों के साथ काम किया. उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग दी.

- असल में मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर एरिया में दोनों तरफ कई उग्रवादी समूह सक्रिय हैं.

- इन विदेशी लड़ाकों पर बड़ी संख्या में ड्रोन लाने का भी आरोप है. यही वजह है कि प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क से भारत की चिंता बढ़ गई है.

- यूरोप का ड्रोन भारत के रास्ते म्यांमार पहुंचा. अब सवाल यह है कि इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा? ऐसे समय में जब यूक्रेन और ईरान के हमलों में जबर्दस्त तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, चिंता बढ़ना लाजिमी है.