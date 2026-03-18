Advertisement
trendingNow13144816
Hindi Newsदेशलीबिया-इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया था? NIA ने पकड़ा तब पता चली ड्रोन वाली साजिश

लीबिया-इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया था? NIA ने पकड़ा तब पता चली ड्रोन वाली साजिश

अमेरिकी और यूक्रेनी लड़ाके भारत विरोधी आतंकियों को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग देने टूरिस्ट वीजा पर आए थे. मिजोरम के जंगलों में प्रतिबंधित क्षेत्र में भी घुस गए. म्यांमार के आतंकी गुटों से मिले. हथियारों की ट्रेनिंग दी. इनके बारे में जो पता चला, हिला देगा. माना जा रहा है कि इन लोगों ने विद्रोहियों को ड्रोन की सप्लाई भी की है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लीबिया-इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया था? NIA ने पकड़ा तब पता चली ड्रोन वाली साजिश

वो सातों विदेशी नागरिक हैं. टूरिस्ट वीजा पर आए थे लेकिन मिजोरम के प्रतिबंधित इलाके में घुसने में कामयाब हो गए. जंगली रास्तों से होते हुए विद्रोही गुटों से मिले. ऐसे सशस्त्र संगठन, जिन्हें भारत में बैन किया जा चुका है. देश की आतंकवाद-रोधी एजेंसी एनआईए ने इन विदेशी लड़ाकों को गिरफ्तार किया, तब खतरनाक साजिश पता चली. यह भारत के खिलाफ साजिश थी. रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कुल 14 यूक्रेनी नागरिक अलग-अलग तारीखों पर टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आए. वे गुवाहाटी से होते हुए मिजोरम गए. उसके बाद जो किया, हैरान कर देगा. इनमें सबसे बड़ा नाम अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैनडाइकल का है, जो विद्रोहियों को ट्रेनिंग देता है. गद्दाफी के खिलाफ विदेशी लड़ाके के तौर पर लड़ चुका है. युद्धबंदी भी बना. 

भारत में अमेरिकी दूतावास को मामले की जानकारी है. भारत के रास्ते म्यांमार में अवैध रूप से घुसे इन विदेशियों का मकसद पड़ोसी देश में मौजूद जातीय सशस्त्र समूहों और भारत में सक्रिय कुछ प्रतिबंधित समूहों को हथियारों का प्रशिक्षण देना था. इनमें सबसे खतरनाक ड्रोन हमले की ट्रेनिंग थी. इन्होंने विदेशी ड्रोन की सप्लाई भी की. अमेरिकी वैनडाइक को कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ा गया. 3 यूक्रेनी नागरिक लखनऊ और 3 दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़े गए. अब क्रोनोलॉजी जानिए. 

एनआईए ने कहा- ये म्यांमार में उग्रवादी समूहों को ट्रेनिंग देने आए थे जिससे वे पूर्वोत्तर भारत में हमले कर सकें. 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन है अमेरिकी लड़ाका वैनडाइक?

- लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के राज में विद्रोहियों के साथ मिलकर लड़ा. युद्धबंदी बना. 
- गद्दाफी की जेल में 6 महीने काटे. अगस्त 2011 में जेल से भाग निकला. 
- पढ़ाई में काफी तेज वैनडाइक सीआईए की भर्ती में काफी आगे तक पहुंच गया था. कई टेस्ट पास कर लिए. लाई डिटेक्टर में फेल हो गया. सीआईए ने उसे भर्ती नहीं किया था. 
- हालांकि उसके कई दोस्त सीआईए, एफबीआई, विदेश मंत्रालय जैसे कई संस्थानों में टॉप पोजीशन पर पहुंच गए. उसने अलग रास्ता चुना.  

fallback
- इसके बाद वह उत्तरी अफ्रीका गया. खुद को फ्रीडम फाइटर कहने वाला यह अमेरिकी इराक में करीब दो दर्जन बार गिरफ्तार हुआ. एक दिन बगदाद जेल से भाग निकला. 
- लीबिया के बाद वह सीरिया गया. डॉक्यूमेंट्री बनाई. विद्रोहियों के लिए काम करने के कारण असद सरकार ने उसे आतंकी घोषित कर दिया. 
- ISIS के आतंकियों ने उसके दोस्तों की हत्या कर दी, तो तानाशाही और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए ट्रेनिंग और सलाह देना शुरू कर दिया. 

भारत के खिलाफ गहरी साजिश?

- हां, इसका शक जताया जा रहा है. ये प्रतिबंधित बॉर्डर एरिया में अवैध तरीके से घुसे थे. म्यांमार गए और पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों के साथ काम किया. उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग दी. 
- असल में मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर एरिया में दोनों तरफ कई उग्रवादी समूह सक्रिय हैं. 
- इन विदेशी लड़ाकों पर बड़ी संख्या में ड्रोन लाने का भी आरोप है. यही वजह है कि प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क से भारत की चिंता बढ़ गई है. 
- यूरोप का ड्रोन भारत के रास्ते म्यांमार पहुंचा. अब सवाल यह है कि इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा? ऐसे समय में जब यूक्रेन और ईरान के हमलों में जबर्दस्त तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, चिंता बढ़ना लाजिमी है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

India Myanmar News

Trending news

इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
India Myanmar News
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
Maharashtra Acid Attack
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
Bengal Assembly Election 2026
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
Pradyut Bordoloi
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
World News
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
Nayanthara
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
AAP Bhagwant Mann
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
Sambit Patra
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
weather update
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
Iran-Israel War
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक