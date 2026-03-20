'शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तो पति मर जाएगा', 3 साल रेप करने वाले ज्योतिषी की काली करतूत, पेन ड्राइव में वीडियो

वह अपनी शादी के लिए योग्य वर पर सलाह लेने गई थी लेकिन ज्योतिष के नाम पर गंदा काम करने वाले ने उसे फंसा लिया. तीन साल तक रेप करता रहा. शादी से पहले और बाद में शादी हो गई तो डरा दिया कि शारीरिक संबंध बनाने से मना करेगी तो तेरा पति मर जाएगा.
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'मेरे पास दैवीय शक्तियां हैं. अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो तेरा पति मर जाएगा...' यही धमकी देकर वह स्वयंभू ज्योतिषी महिला का रेप करता रहा. वह मर्चेंट नेवी का रिटायर्ड अधिकारी है, जो बाद में कथित तौर पर ज्योतिष का काम करने लगा. लोग उसे 'कैप्टन' के नाम से जानते हैं. एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि शादी के पहले से लेकर बाद तक वह करीब तीन साल यौन शोषण करता रहा. नासिक कोर्ट ने अशोक कुमार खरात नाम के आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. इसके काले कारनामे चौंकाने वाले हैं.
उसने अपने जाल में फंसा कर तीन साल से ज्यादा समय तक (2022 से दिसंबर 2025 तक) महिला का कई बार रेप किया. 67 साल के अशोक के पास महिला पहली बार 2019 में गई थी. उसे एक परिचित लेकर गया था. तब वह अपने लिए योग्य वर ढूंढने में गाइडेंस लेना चाहती थी. बाद में कोरोना महामारी फैलने के चलते वह कुछ समय तक नहीं गई. 2022 में उसकी शादी तय हो गई, उसने दोबारा अशोक से संपर्क किया.
पेडेंट उतारने से शादी टूट गई?
इस कथित ज्योतिषी ने उसे एक पेंडेंट दिया. हिदायत दी कि वह उसे कभी नहीं उतारेगी. हालांकि एक परीक्षा देते समय उसे उतारना पड़ा. एक हफ्ते के अंदर किसी कारण से शादी का प्रस्ताव टूट गया. इससे महिला को ज्योतिषी पर विश्वास हो गया कि पेंडेट उतारने के कारण उसकी शादी टूट गई.
घोल पिलाया और शरीर सुन्न...
वह फिर से ज्योतिषी के पास गई, तो उसने भरोसा दिलाया कि उसके पास दैवीय शक्तियां हैं. तुम्हें कुछ रस्में पूरी करनी होगी तभी शादी होगी. महिला का आरोप है कि ज्योतिषी ने एक ऐसा घोल पिलाया, जिससे उसका शरीर सुन्न पड़ गया. उसने पहली बार तभी रेप किया था. बाद में धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो उसकी कभी शादी नहीं होगी. महिला ने ये सारी बातें अपनी शिकायत में कही हैं.
शादी के बाद भी रेप करता रहा
पुलिस ने बताया है कि महिला की शादी होने के बाद भी अशोक उसे अपने इशारों पर नचाता रहा. यह दिसंबर 2025 तक जारी रहा. उसने महिला को धमकी दी थी कि अगर वह शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी तो उसके पति की मौत हो जाएगी. जांचकर्ताओं ने बताया कि अशोक के मीरगांव स्थित घर से कुछ दस्तावेज, एक पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस ने यह भी बताया है कि अशोक की एक पेन ड्राइव में 58 वीडियो मिले हैं, जिसमें से कुछ आपत्तिजनक क्लिप भी हैं.
राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. उसके घर और फॉर्महाउस की तलाशी ली गई है.