कन्फ्यूजन में ईरान हमला न कर दे, 'बत्ती ऑफ' करके हॉर्मुज से मुंबई निकल आया तेल टैंकर

इस समय ईरान से लगे औसतन 40-50 किमी चौड़े समुद्री क्षेत्र से गुजरना खतरे से खाली नहीं है. ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं. अमेरिकी जेट भी बम मार रहे हैं. ऐसे में एक जहाज चुपचाप गुप्त तरीके से हॉर्मुज से होता हुआ मुंबई कैसे पहुंच गया?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 12, 2026, 02:15 PM IST
अमेरिका और इजरायल के हमले से गुस्साए ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर रखा है. तेहरान की परमिशन के बगैर कोई जहाज या तेल टैंकर गुजर नहीं सकता. हालांकि औसतन 40-50 किमी चौड़ाई वाले इस क्षेत्र से होकर एक तेल टैंकर मुंबई पहुंच गया. कैसे? अभी इतना पता चला है कि उसने खुद को छिपाने के लिए 'बत्ती गुल' कर दी थी. ये बत्ती एक ट्रैकिंग सिस्टम (AIS) होता है जिसका इस्तेमाल जहाजों के आने जाने में किया जाता है. इससे उनकी पहचान सबको मालूम रहती है. चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अपने ईरानी समकक्ष से बात करने से पहले हुआ. 

हां, जयशंकर के दखल देने के बाद भारत को अच्छी खबर मिली. गुरुवार को दो भारतीय तेल टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की इजाजत मिल गई. ये दोनों भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल हैं. ईरान इन्हें बड़े आराम से निकलने दे रहा है. चौंकाने वाली बात यह है कि सऊदी वाले कच्चे तेल से भरा एक टैंकर इस समय मुंबई पहुंच गया है. 

हॉर्मुज से आने वाला पहला जहाज

इस टैंकर ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया और अब सुरक्षित मुंबई के किनारे खड़ा है. लाइबेरिया के झंडे वाला तेल टैंकर शेनलॉन्ग (बड़ा जहाज) 1,35,335 मीट्रिक टन सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर मुंबई आया है. एथेंस के डायनाकोम टैंकर मैनेजमेंट की ओर से संचालित यह जहाज युद्धग्रस्त इलाके को सुरक्षित पार कर भारत आने वाला पहला आयल टैंकर है. 

दरअसल, सुरक्षा कारणों से इस जहाज ने खतरनाक क्षेत्र से गुजरते समय अस्थायी रूप से अपना AIS ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था. इससे यह समंदर में गायब हो गया. किसी को पता ही नहीं चला कि यह जा रहा है. बाद में 9 मार्च को दोबारा ट्रैकिंग सिस्टम पर टैंकर दिखाई दिया और 11 मार्च को मुंबई पहुंच गया. 

AIS कैसे काम करता है

यह एक स्वचालित निगरानी सिस्टम (Automatic Identification System) है जो जहाजों और तटीय इलाकों में स्थापित ट्रांसमीटरों का इस्तेमाल करता है. यह रेडियो तरंगों पर काम करता है और जहाज की पहचान, स्थिति, दिशा और स्पीड के बारे में दूसरे जहाजों और किनारे पर मौजूद प्रशासन को जानकारी भेजता रहता है. 

इससे पहले 11 मार्च को पता चला था कि भारत आ रहे थाईलैंड के टैंकर पर ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई थी. उस समय कुल तीन जहाजों को हिट किया गया. 24 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया लेकिन तीन लोग लापता बताए जा रहे थे. क्रू मेंबर जहाज छोड़कर लाइफबोट से भाग निकले थे, जिन्हें बाद में ओमान की नेवी ने बचा लिया. 

पढ़ें: सत्ता नहीं बदलने वाली... ट्रंप ने ईरान से लड़ाई शुरू की, पर खत्म कैसे होगी? यह 5 संभावनाएं हैं

फिलहाल मुंबई में जो टैंकर डॉक हुआ है. वह पूर्वी मुंबई के माहुल स्थित रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति करेगा. यह जहाज 11 मार्च को शाम 3-4 बजे के करीब मुंबई पंहुचा. 12 मार्च को खबर लिखे जाने तक इसकी अनडॉकिंग हो रही थी. दरअसल, एक जहाज को अनडॉकिंग के लिए औसतन 60 घंटे का समय लगता है. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

india iran news

