किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'कॉकरोच जनता पार्टी'?

भारत में एक बार फिर कोई बड़े राजनीतिक तूफान की आहट सुनाई देने लगी है? ऐसा इसलिए क्योंकि अब सोशल मीडिया पर एक नई और अनोखी मुहिम तेजी से चर्चा में है, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP कहा जा रहा है.
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Cockroach Janta Party: भारत में एक बार फिर बड़े राजनीतिक तूफान की आहट सुनाई दे रही है. कई लोगों को मौजूदा माहौल साल 2011-12 के उस दौर की याद दिला रहा है, जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया था.
उस समय वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हज़ारे लोकपाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे थे. बड़ी संख्या में युवा, छात्र और प्रोफेशनल इस आंदोलन से जुड़े और यह एक राष्ट्रीय जनलहर बन गया.
इसी आंदोलन से आगे चलकर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, जिसकी अगुवाई अरविंद केजरीवाल ने की. बाद में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई. इस घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि युवाओं के गुस्से और सोशल मीडिया की ताकत से निकला जनआंदोलन एक राजनीतिक शक्ति में बदल सकता है.
अब सोशल मीडिया पर एक नई और अनोखी मुहिम तेजी से चर्चा में है, जिसे “कॉकरोच जनता पार्टी” यानी CJP कहा जा रहा है. समर्थकों का दावा है कि यह कोई मज़ाक या मीम नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध है.
बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत की ओर से जनहित याचिकाओं यानी PIL को लेकर की गई कथित टिप्पणी वायरल हुई. सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि कुछ याचिकाकर्ताओं की तुलना “कॉकरोच” से की गई. हालांकि बाद में जस्टिस सूर्या कांत ने स्पष्ट किया कि मीडिया के एक हिस्से ने उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया है, लेकिन तब तक यह शब्द इंटरनेट पर वायरल हो चुका था.
इसके बाद ऑनलाइन एक्टिविस्टों ने “कॉकरोच जनता पार्टी” के नाम से वेबसाइट और सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दिए. दावा किया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर इस अभियान के लाखों फॉलोअर्स हो चुके हैं और हजारों लोगों ने सदस्यता के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. इसकी लोकप्रियता इस बात का संकेत मानी जा रही है कि देश का एक बड़ा युवा वर्ग पारंपरिक राजनीति से निराश महसूस कर रहा है.
इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख वादों में एक बड़ा मुद्दा यह है कि रिटायर जजों को किसी सरकारी पद पर नियुक्त न किया जाए. समर्थकों का कहना है कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता मजबूत होगी और हितों के टकराव की संभावना कम होगी. दूसरा बड़ा प्रस्ताव यह है कि जो सांसद या विधायक चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलते हैं, उन्हें लंबे समय तक किसी सरकारी पद पर बैठने की अनुमति न दी जाए.
आलोचकों का मानना है कि ये मांगें मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर सीधा हमला हैं और दल-बदल, भ्रष्टाचार तथा सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ बढ़ते असंतोष को उजागर करती हैं. कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्टों ने मशहूर शिक्षक खान सर को इस आंदोलन का प्रतीकात्मक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठाई है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
बताया जाता है कि इस मुहिम से जुड़े कई संस्थापक और डिजिटल एक्टिविस्ट भारत से बाहर रहते हैं. उनकी बहुभाषी वेबसाइट, सोशल मीडिया रणनीति और तेज़ ऑनलाइन विस्तार को देखकर कई लोग मानते हैं कि यह कोई अचानक शुरू हुई मुहिम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित डिजिटल अभियान है.
समर्थकों का आरोप है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटाने या दबाने की कोशिशें की जा रही हैं. हालांकि उनका कहना है कि जब कोई मुद्दा घर-घर और मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाता है, तो उसे रोकना आसान नहीं होता.
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या “कॉकरोच जनता पार्टी” केवल सोशल मीडिया का एक अस्थायी ट्रेंड है, या फिर यह भारत की Gen Z पीढ़ी के भीतर उभर रही नई राजनीतिक बेचैनी का संकेत है. दुनिया भर में युवा पारंपरिक राजनीति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक विभाजन पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में भारत भी शायद उस दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां डिजिटल आंदोलन भविष्य की राजनीति तय करेंगे. (लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विषलेखक हैं. )
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